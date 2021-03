Reik, Rocco y Ana unen sus voces para hacer una potente versión de “A un paso de la luna remix”

28/03/2021 - 13:22 Camerino

Ya está disponible "A un paso de la luna Remix", una nueva y explosiva versión del imparable éxito de Rocco Hunt y Ana Mena con la colaboración especial de la agrupación mexicana más escuchada en el mundo, Reik ganadora de Latin Grammy, Latin Billboard Music Awards y recién nominada cuatro veces a los Latin American Music Awards tras haber conquistado los LOS40 Music Awards.

La canción cuenta con el mix del ingeniero de mezcla nominado a los premios Grammy, el estadounidense Tom Norris, además del gran trabajo de dos de los productores más importantes del panorama internacional, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes han dado vida a innumerables éxitos internacionales como "Despacito".

“A un paso de la luna remix” representa otro gran momento para Rocco y Ana quienes, tras el éxito en Italia y España, llevan su música desde Europa a Centro y Sudamérica.

Sobre ello Rocco contó: “En este momento difícil para la música y para el mundo del espectáculo en general, y tras el gran éxito de 'A un paso de la luna' en España, me alegra que nuestra canción también llegue a México. Me honra poder colaborar, junto a Ana Mena, con un grupo como Reik que tiene tantos seguidores en su país. Espero con ansias que la situación mejore para poder ir a México y vivir esa hermosa tierra, no solo a través de la música, ¡sino también con nuestra experiencia!".

Por su parte Ana Mena, recién confirmada como una de las protagonistas de la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, contó: “Estoy tan feliz de llevar "A un paso de la luna" a México y sobre todo con la colaboración de REIK que son maravillosos. ¡Estoy honrada y supercontenta de verdad! ¡Espero también que todo este momento pase rápido para poder visitar México y hacer algo live con los chicos!".

Mientras que, por su parte, Reik, quienes acaban de obtener la certificación Oro por su track junto a Cristian Nodal “Poco” y se encuentran preparando una nueva colaboración junto a la estrella latina, Maluma, comentan: “Estamos súper emocionados de participar en esta canción. La oportunidad de colaborar con artistas que hacen cosas diferentes a las que hacemos nosotros, son siempre cosas súper lindas. Ojalá que el público disfrute la canción tanto como nosotros disfrutamos hacerla”. Esto a poco de dar la noticia de sus cuatro nominaciones en la 6ta edición anual de los Latin American Music Awards en las categorías Dúo o Grupo Favorito, Álbum Favorito – Pop por Ahora, así como Canción Favorita – Pop y Colaboración del Año por “Si Me Dices Que Sí” junto a Camilo y Farruko.

"A un passo dalla luna" de Rocco Hunt y Ana Mena ha ganado en Italia cuatro discos de platino (datos de Fimi/GfK Italia), ocupando la primera posición del Top Singoli Fimi durante 9 semanas. Entre los otros éxitos internacionales de "A un paso de la luna", además del primer lugar en la clasificación Airplay española, el triple disco de platino en España (dato de Promusicae) y el #1 de LOS 40, también está el disco de oro en Suiza (donde la canción “Ti volevo dedicare” también ganó el oro). La canción, en sus dos versiones, cuenta con un total de 300 millones de reproducciones.