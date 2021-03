VIDEO | Fede Lobo y Mario Álvarez Quiroga unen su amor por Santiago del Estero en la chacarera “Alma de mi pago”

28/03/2021 - 18:32 Camerino

“Almas de mi pago” es la chacarera que el cantautor santiagueño, Fede Lobo, grabó con su comprovinciano y colega Mario Álvarez Quiroga.

El desarraigo está reflejado en esta creación de Lobo quien, precisamente, tuvo que dejar Las Termas, su lugar de origen, e ir hacia Buenos Aires “para buscar pan y trabajo”, tal como lo expresa en esa composición.

“Es mi vida. Es carne propia. Es mi alma. Cuando he escrito esas palabras no solo me he puesto en la piel mía sino en la de tantos santiagueños que tienen que irse de su tierra natal en busca de otros caminos, lejos de su ciudad, de su tierra. Es mi historia también”, remarcó Lobo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom.

Además de la presentación, en las plataformas digitales, de “Almas de mi pago”, Lobo ultima los detalles del show “De mi pago lo mejor”, que el 1, 2, 3 y 4 de abril próximos, a las 22.30, presentará en el Nuevo Teatro Gran Rex, de Las Termas de Río Hondo.





Reveló que no solamente cantará “Almas de mi pago” sino que hará un repaso de su primer disco y un adelanto (“Almas de mi pago” es una de ellas) de las nuevas canciones que formarán parte de su segunda placa discográfica.





Abrirá “De mi pago lo mejor” con “Identidad santiagueña”, composición de Mario Álvarez Quiroga. Y, entre los tangos que ejecutará, se encuentra “Libertango”, de Astor Piazzolla. Habrá danza folclórica con una pareja de Las Termas; tango, con “Los Legueros”, y humor con Agapito.