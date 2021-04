Jéssica Luna, la actriz y modelo santiagueña que fue a México por amor y construyó una carrera internacional en grandes narconovelas

02/04/2021 - 21:38 Camerino

La modelo y actriz santiagueña, Jéssica Luna, siempre creyó en los sueños y fue tras ellos hasta hacerlos realidad. Desde siempre supo que la actuación era el medio que le permitiría trascender y permanecer.

Si bien estudió, por mandato familiar, Abogacía (hizo un año en la Universidad Católica de Santiago del Estero), pudo más su amor por la artes que la llevó a sincerarse y plantearle a su familia lo que quería para realizarse.

Con el aval de sus padres, Jéssica dio los primeros pasos, en Buenos Aires, para alcanzar lo que había soñado toda la vida. Empezó en la escuela de Reina Reech, donde estudió danzas. Pero, lo suyo era la actuación. Y así fue, tras contactarse con una amiga, la vinculó con la escuela de teatro de Lito Cruz, donde cristalizó lo que siempre aspiró y que, posteriormente, consolidó también “con unos cursillos, en plaza Serrano (en Palermo, Buenos Aires), con Julio Chávez”, tal como recordó en una entrevista con EL LIBERAL.





Jéssica está convencida de que “una mujer decidida es una mujer exitosísima”. Con esa premisa, la actriz santiagueña no cesó en la búsqueda de su perfeccionamiento y excelencia profesional. En el peregrinar por el camino de esa búsqueda, estableció contacto con productores de cine y televisión de México, quienes le insistieron en que debía ir a ese país para trabajar por considerar que era dueña de una belleza singular y que iba a brillar porque tenía “porte, mucha actitud y mucho potencial”, tal como lo remarcó a EL LIBERAL.

Con el tiempo, tras instalarse en México, comenzó a trabajar y el éxito acompañó. “No me tenía fe. No me esperaba nada. En cambio, ha superado mis expectativas. Me ha ido mejor de lo que pensaba”, destacó Jéssica en su entrevista con EL LIBERAL.

“La verdad, México me adora, me abrió las puertas. Mi corazón está aquí (por Santiago del Estero) y en México. Aquí (Santiago), porque está mi familia y me agarra mucho. Allá (México), salga a donde salga me reconocen, me piden fotos, autógrafos”, añadió Jessica.

¿Fue sólo el trabajo que la llevó a instalarse por un tiempo en México? No, también fue amor. Se enamoró de una personalidad de ese país y así fue como decidió instalarse en el país azteca.

“Te cuento porque me voy a México. ¡Me voy enamorada de una persona! (de uno de los hijos del capo más grande del Cartel de Sinaloa). Llego allá, hago vida de familia, de casada. Él no me dejaba triunfar. No quería que esté en Playboy, no quería nada. El hombre mexicano es muy posesivo, muy cerrado”, resaltó.









HOSTEES Y CHICA PLABOY

Jéssica indicó que tras separarse de su novio mexicano, se fue a Monterrey, ciudad mexicana donde la esperaba su amiga Griselda, quien le consiguió trabajo como Hostess, la profesión de moda en la gastronomía mundial.

Hostess es el profesional que se encarga de dar la bienvenida al cliente, acompañarlo a su mesa y hacer que su estancia en el establecimiento sea excelente. Fue aquí donde conoció a Alfonso, un conocido productor de Monterrey, quien le dejó su contacto para que lo llamara. Y, Jéssica, al poco tiempo, se contactó con Alfonso. Alfonso fue la llave que le abrió la puerta al mundo Playboy.

Así fue como Jessica participó (fue en junio de 2017), como modelo Playboy on Lands (la fiesta electrónica más importante que se realiza en esa región), junto a las mejores Playboy del mundo, y con la participación de Hugh Hefner, editor de revistas para adultos, empresario y playboy estadounidense, famoso por ser el fundador de la revista Playboy.

Recordó que Hefner, tras tomarla por la cintura, dirigiéndose a Alfonso, en inglés, le dijo: “Ella es una verdadera Conejita”. A cuatro años de haber escuchado eso de boca de Hefner, Jessica evocó: “Que te diga una persona como él algo así fue un alto halago. La pasé muy bien, divino. Maravilloso. No podía creer en el lugar donde estaba”.





EL GRAN SALTO CON “ENAMORÁNDONOS”, DE LA TV AZTECA

La fiesta de Playboy on Lands le abrió las puertas a Jessica para ingresar a la TV Azteca y ser protagonista de “Enamorándonos”, concurso de citas en el que hombres y mujeres buscan el amor. La oportunidad de que Cupido toque a su puerta a los participantes que esperan la llamada telefónica, el encuentro sorpresa o la llegada al estudio de ese amor anhelado complementan este reality show que estuvo conducido por Carmen Muñoz.

La “Amorosa”, nombre que se les daba a los personajes en ese programa, fue el salto a la popularidad de Jessica. Y es aquí donde Jessica le dedica un párrafo especial a Magda Rodríguez, productora y madrina artística que le permitió llegar a la TV Azteca.

“Ella me ha dado la oportunidad. La quiero tanto. Ha fallecido hace dos meses. Para mí ha sido un golpe muy fuerte porque ella ha sido como una madre en México. Ella me ha dado la oportunidad para que yo, hoy, sea alguien, sea una figura internacional”, recordó Jessica.





UN CAPÍTULO EN EL “SEÑOR DE LOS CUELOS” Y “SEÑORA ACERO”

Tras su paso glorioso por la TV Azteca en “Enamorándonos”, Jessica Luna logró trabajar en narco novelas de alto rating, pero en Televisa, donde trabajó en un capítulo en el “Señor de los Cielos” y en “Señora Acero”. Además, también para Televisa, trabajó en “Como dice el dicho”, una producción de Televisiva.

A estas series llegó tras realizar sendos casting, selectivos a los que se presentó por insistencia de una actriz oriunda de Venezuela, de quien se hizo amiga. “Fui a unos casting junto a unos directores de las series de narcos y ahí quedé contratada para empezar a actuar como extra en las series más importantes como el Señor de los Cielos y Señora Acero”.

En el “Señor de los Cielos” participa de una escena donde el protagonista de la serie realiza transacciones con un narcotraficante.





EN SANTIAGO, CON LA FAMILIA

Jessica trabajó intensamente, y con éxito, en México (DF, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Cancún, Playa del Carmen y Tabasco). “México me tiene atrapada con sus bellas costumbres. Es mi segunda casa, me hizo crecer”, remarcó la actriz santiagueña. Tras ese paso rutilante por México, Jessica está en Santiago disfrutando de la familia y los amigos. Mientras tanto, analiza propuestas que le llegan desde Uruguay, Chile, Perú y México.