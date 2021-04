Steve Aoki unió fuerzas con Farruko, líder del género urbano, para lanzar “Aire”, el nuevo himno latino

25/04/2021 - 15:05 Camerino

El artista, DJ, productor y empresario dos veces nominado al Grammy, Steve Aoki, se unió a uno de los artistas más grandes y versátiles del género latino, Farruko, para lanzar su más reciente sencillo "Aire".

Con "Aire", Aoki demuestra una vez más su habilidad innata para fusionar sus influencias musicales y producir música que lo ha llevado a ser conocido como un DJ y artista elogiado y reconocido en el mundo. Fiel a su estilo inconformista que traspasa los límites, combina varios estilos musicales para crear una canción que captura a la perfección la esencia de cómo debería sonar un verdadero hit.

Para este nuevo sencillo, reclutó a la superestrella mundial puertorriqueña Farruko, quien con su flow y cadencia únicos atrapa impecablemente la tonalidad que Aoki buscaba aportar a la canción. "Aire" es un tema que describe la noche perfecta con la persona de tus sueños y alude a las posibilidades que te esperan.





"Trabajar con una leyenda como Steve en esta canción es muy especial para mí. Siempre admiro cuando artistas de otros géneros entran y ven la visión y la importancia de abrazar la cultura. Con "Aire" realmente capturamos lo mejor de ambos mundos a la perfección. Espero que los fanáticos la disfruten como nosotros", comentó Farruko.

"Estoy emocionado de finalmente lanzar algo con mi amigo Farruko, que es uno de los artistas latinos más versátiles de hoy en día. Estuvimos trabajando en crear algo juntos por un tiempo y todo ha resultado en "Aire", un tema de buenas vibras ¡que el mundo tanto lo necesita en este momento!”, expresó Aoki.

A principios de este año, Aoki reunió a los creadores de éxitos de diferentes partes del mundo y convocó a íconos culturales como el DJ/productor franco-mauriciano Willy William, la superestrella del reggae Sean Paul, el rapero dominicano El Alfa, el dúo de productores texanos Play-N-Skillz y el rapero italiano Sfera Ebbasta para lanzar la exitosa canción que desafía el género, "Mambo". Este éxito también capturó perfectamente el arte y el nivel de perfeccionismo por el que Aoki se ha dado a conocer, convirtiéndolo en un artista muy querido en todas las culturas y géneros.

Además de su trabajo en "Mambo", en el 2018 Aoki lanzó su exitoso himno mundial "Azukita". Para la canción, unió a algunos de los intérpretes más legendarios del género latino, Daddy Yankee y Elvis Crespo, además del dúo de productores Play-N-Skillz.

El video acumuló más de 51 millones de vistas y más de 200 millones de reproducciones globales. En el 2020, Aoki se asoció con la super estrella colombiana Maluma para el lanzamiento de su exitosa canción "Maldad", que obtuvo más de 17.2 millones de vistas y más de 100 millones de reproducciones combinadas.

Actualmente, se encuentra en estudio trabajando en futuros proyectos que consolidarán aún más su estatus como uno de los artistas, productores y colaboradores más solicitados de la industria musical.





SOBRE STEVE AOKI

Con casi 3 mil millones de reproducciones a su nombre, Steve Aoki es un verdadero visionario. Billboard describió al artista/DJ/Productor dos veces nominado al Grammy y fundador de Dim Mak Records como "uno de los artistas más solicitados del mundo". Como solista, Aoki cuenta con una elogiada discografía que abarca múltiples géneros musicales y que incluye 7 álbumes de estudio y colaboraciones con Lil Uzi Vert, Maluma, BTS, Linkin Park y Louis Tomlinson, entre otros.

En 1996 fundó Dim Mak en el dormitorio de su universidad, un sello discográfico que está marcando tendencias, una empresa de eventos / estilo de vida y una marca de ropa. El sello ha servido como plataforma de lanzamiento para artistas globales como The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots y The Kills, además de ser el hogar de los primeros lanzamientos de artistas como ZEDD y Diplo.

Como empresario de la vida nocturna, en el legendario club nocturno de Aoki Dim Mak Tuesday se realizaron las primeras presentaciones en vivo de las que se convertirían en futuras estrellas de la música: Kid Cudi, Daft Punk, Lady Gaga y Travis Scott.

Steve Aoki es también diseñador de moda, autor y empresario; el artista ha llevado su línea de ropa Dim Mak Collection a un alto nivel que se refleja tanto en sus diseños originales como en colaboraciones con A Bathing Ape y Bruce Lee.

Como empresario, en 2012 fundó THE AOKI FOUNDATION que se dedica a apoyar principalmente a organizaciones relacionadas al campo de investigación de las ciencias del cerebro con enfoque específico en medicina regenerativa.

El viaje multifacético de Aoki se narra a través del documental de Netflix nominado al Grammy "I´ll sleep When I´m dead" (2016) y su autobiografía "BLUE: The Color of Noise" (2019).

En el verano de 2020, Aoki dio a conocer su sello de música latina Dim Mak En Fuego, que continúa rompiendo fronteras musicales y culturales "de todas formas posibles".





SOBRE FARRUKO

Farruko es reconocido como uno de los artistas musicales más importantes de la industria de la música latina. Debido a su gran versatilidad artística y su excelencia sobre el escenario, el artista multi-platino y dos veces ganador del Latin Grammy, ha logrado conquistar audiencias masivas alrededor del mundo y se ha convertido en uno de los exponentes más innovadores del género del reggaetón.

Cuenta con ocho exitosos álbumes de estudio y múltiples colaboraciones con artistas internacionales de diversos géneros; su éxito musical ha impactado a la comunidad hispanoamericana, de tal manera que su carrera ha sido reconocida por HBO en un documental enfocado en la trayectoria del artista, "Fakurro, En Letra de Otro".

Su séptimo álbum de estudio "Gangalee" debutó como número 2 en la lista de "Top Latin Songs" de Billboard, ingresó en la lista global "BIllboard 200" y fue certificado 7X Multi-platino. Dentro de "Gangalee" se encuentran los sencillos que son hits como "Nadie", "Inolvidable", "La cartera" (junto a Bad Bunny) y "Delincuente" junto a (Anuel AA).

Su sencillo "Calma - Remix" junto a Pedro Capó se convirtió en un éxito icónico dentro de la música latina, por el que Farruko recibió un premio Latin GRAMMY y también fue certificado como platino por la RIAA (Recording Industry Association of America).

En 2020 Farruko recibió dos premios ASCAP por "Calma" y su éxito global "Si se da". La canción que hizo junto a REIK "SI me dices que sí" se convirtió inmediatamente en un éxito a nivel mundial y alcanzó el codiciado puesto número 1 en la lista "Latin Airplay" de Billboard y se posicionó en el Top 15 de la lista "Hot Latin Songs". El sencillo ha sobrepasado más de 56 millones de reproducciones en Spotify, más de 54 millones de vistas y ha sido certificado -también- platino por la RIAA.

Otro éxito del artista "La Tóxica" también debutó en el Top 10 de la lista "Latin Digital Song Sales" de Billboard y en el Top 15 de "Hot Latin Songs". El sencillo también dominó varias plataformas digitales, debutando en el Top 20 de la lista "Top Global Music Videos" de YouTube, alcanzó el número 1 en la lista "Exitos USA" y entró en la lista mundial "Top 50" de Spotify. El éxito de "La Tóxica" llevó al artista a la portada de listas de reproducción destacadas como "Baila Reggaeton" de Spotify y "Dale Play" de Apple Music.

Farruko se ha caracterizado por su increíble versatilidad musical, lo que le ha llevado a conquistar audiencias masivas a nivel mundial. Con cada uno de sus proyectos el artista logra impactar al mundo y dejar su huella en la historia de la música latina. Hoy continúa trabajando en la producción de su próximo álbum.