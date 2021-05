John Leguizamón sobre la presencia latina en EE.UU: “Somos la minoría más grande y ahora somos el electoral más grande del país”

15/05/2021 - 18:52 Camerino

John Leguizamo, en el exclusivo evento virtual que realizó History Channel y en el que participaron más de doscientos periodistas, entre los cuales estuvo presente EL LIBERAL, no solamente habló de “Inexplicable Latinoamérica”, la producción original basada en la franquicia original “Inexplicable”, con William Shatner, sino también sobre la presencia latina en Hollywood y la realidad por la que atraviesa su Colombia natal.

Leguizamo es un actor que se ha destacado en roles tan versátiles como “Carlito’s Way”, “Moulin Rouge”, “Romeo + Julieta”, “The Fan”, “¿Reinas o Reyes?” o “John Wick”, donde compartió cartel con actores de renombre como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Ewan McGregor, Patrick Swayze, Nicole Kidman.

El prestigioso intérprete aprovechó para ir más allá de Hollywood y profundizar acerca de la participación de representantes de América Latina en el país norteamericano. “Los Estados Unidos está buscando más latinos, más empleados latinos, más ejecutivos latinos, más contenido latino, porque saben que somos casi el 20% de la población de este país. Somos la minoría más grande de los Estados Unidos”

“Hemos estado en este país por 500 años y peleamos en todas las guerras que ha tenido los Estados Unidos. Hemos ganado medallas en todas esas guerras, hemos tenido héroes de los que nadie habla. Y esa ha sido mi misión en los EE.UU. Es traer eso a la pantalla y a libros de textos, para que los jovencitos que crecen en este país sientan orgullo y sientan que merecen honor en este país. Merecemos más y no aceptamos menos ahora”, indicó.

En relación a la actitud que supo tener el ex presidente Donald Trump con los latinos, resaltó: “Pues yo creo que el golpe que nos pegó el ex presidente de los Estados Unidos fue duro. Pero yo creo que nos dio una fuerza y nos unió de una manera impresionante. Porque hasta Hollywood cambió, hasta los Oscares están cambiando y las corporaciones y toda función de producción en los Estados Unidos está buscando más latinos, más empleados latinos, más ejecutivos latinos, más contenido latino, porque saben que somos casi el 20% de la población de este país. Somos la minoría más grande del país y ahora somos el electoral más grande del país. Y eso ha cambiado mucho porque los latinos se registraron a votar y cambiaron muchas de las elecciones de senadores y congresistas por nuestro voto, por la juventud que se registró a votar, que se puso a organizarse en Arizona y en Florida y en Texas para conseguir más votos. Entonces ha cambiado mucho en este país y los latinos, nosotros también sentimos que merecemos más y no aceptamos menos ahora.

Trabajaste con grandes directores a lo largo de tu carrera. ¿Cuáles son los que más destacarías? Y después quería preguntarte si hay más planes de otros proyectos vinculados a Latinoamérica.

De los de los grandes que disfruté más creo que fue Al Pacino, que he hecho dos películas con él, “Carlito's Way” y otra con De Niro, “Righteous Kill”, que no sé cómo se traduce en español. Y el otro que disfruté mucho fue a Keanu Reeves, como hicimos John Wick. Era muy amable y muy amistoso con el actor Keanu Reeves. La pasamos muy rico, haciendo mucha acción en esa película. Ah, claro. A mí me encantaría continuar desde películas y temas latinos. He hecho tres películas ya en Colombia, una en Ecuador. He filmado mucho en México. Y me encantaría continuar haciendo películas, produciendo y dirigiendo en todos los países latinos.

“Hay un poco de opresión y racismo en Hollywood”

Leguizamo habló también de su libro. “El título de ese libro. "Pimps, Hos, Playa, Hatas and All The Rest of my Hollywood Friends", se traduce a un poquito vulgar, a lo que sentía yo de Hollywood, que hay mucha traición, hay un poco de opresión y racismo en Hollywood. Pero si uno va a derrumbar a Hollywood, yo creo que es la mejor manera de entrar. Porque el rechazo es grande y uno tiene que entrar a Hollywood rechazandolo. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo empecé a escribir mis propias obras y mis propios guiones, porque yo sabía que Hollywood no me quería aceptar. Entonces encontré por otras partes, por teatro, por series, por libros y seguí por ahí produciendo mis propias películas, porque era la única manera para un latino de sobrevivir y de tener éxito en este país”.

¿Cuéntanos qué recuerdas de esos tiempos en Broadway?

Fue increíble. De mi primera obra, "Mambo Mouth", me dieron una crítica increíble aquí en el país y de pronto en mi teatro estaba Al Pacino, (11.24), Raúl Juliá, Olympia Dukakis, Tim Burton, Sam Shepard, Arthur Miller, que son a escritores de teatro de los más grandes que tiene América y estaban en mi teatro viendo este jovencito todo loco y vinieron a verme. Y eso fue una experiencia tan increíble que me dio mucha confianza que yo podía tener éxito hablando de mis temas, representando a la gente latina y que todo el país de los Estados Unidos quería ver ese contenido.

Tú has actuado con diferentes personas, como que Keanu Reeves, como Arnold Schwarzenegger, como Al Pacino, como Nicole Kidman. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros?

Nicole Kidman era muy sexy, super altísima, muy buena persona, precisamente en persona, tenía una risa muy, muy calurosa. Pacino es un improvisador. Yo cuando estábamos siendo Carlito's Way yo estaba inventando una cantidad de líneas que no estaban escritas en el guión y él ahí mismo se inventaba algo y yo me inventaba otra cosa y yo siempre estaba otro. Y la pasamos muy rico en esa obra, haciendo eso. Y grabando con De Niro, que es un tipo un poquito más silencioso, pero nos teníamos un respeto mutuo cuando hicimos The Fan y Righteous Kill.

¿Cuéntame cómo es esa búsqueda permanente de John Leguizamo en Hollywood?

Pues yo creo, creciendo en este país, sintiéndome un poquito invisible y no viendo en mis colegios y universidades, no aprendiendo de la historia de los latinos y nuestras contribuciones a este país, entonces me puse a investigar nuestra contribución a este país y a todo el mundo. Y escribí una obra que se llama "La historia de los latinos para los bobos" y me gané un Tony aquí. Pero lo que lo mayor que pasó con esa obra fue que están aquí en los Estados Unidos buscando los libros y los textos que estudiamos en los colegios para incluir nuestras contribuciones de latinos. Porque hemos estado en este país por 500 años y peleamos en todas las guerras que ha tenido los Estados Unidos. La guerra americana revolucionaria, diez mil latinos pelearon, uno de ocho entre ocho de los que pelearon en la guerra aquí y 20.000 de nosotros peleamos en la Guerra Civil de los Estados Unidos y 120.000 de nosotros peleamos en la Primera Guerra Mundial y 500 latinos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y hemos ganado medallas en todas esas guerras, hemos tenido héroes de los que nadie habla. Y esa ha sido mi misión en los Estados Unidos. Es traer eso a la pantalla, a libros de textos, para que los jovencitos que crecen en este país sientan orgullo y sientan que merecen honor en este país.





Solidario con su país: “Yo espero que haya mucha paz en Colombia y que respeten las manifestaciones porque así se protege la democracia”

John Leguizamo nació en Bogotá, Colombia. En la conferencia de prensa virtual, un periodista colombiano le consultó acerca del mensaje que quisiera darles a sus compatriotas que ya llevan más de quince días de paro.

“Mi solidaridad con Colombia. Yo espero que haya mucha paz en Colombia y que respeten las manifestaciones. Hay que respetarlas porque así se protege la democracia y yo quiero que la paz regrese a mi país”, resaltó el prestigioso actor.

Por otra parte, resaltó: “Del tema que me interesó más de todo de inexplicable, fue del Salto de Taquendama, que ese fue muy interesante, lo haremos aquí en uno los episodios, que la gente que va ahí a entregarse por el amor, y por muchas razones”.

A ello, César Sabroso, agregó: “Y ese es exactamente el episodio 2. Como John Leguizamo lo dice correctamente y lo llamamos el segmento del hotel Los suicidios en Colombia. Pero también hay otros segmentos en Colombia, como Lázaro de Corabastos. Hay varios episodios por segmentos de la historia colombiana que es muy grande como todos sabemos. Y paz a todo Colombia muy pronto”.

El villano de Miami Vice recordó con emoción al argentino Héctor Alterio

Leguizamo habló de sus inicios y también recordó con cariño al actor Héctor Alterio, con quien filmó su primera película.

“Mis padres emigraron de Latinoamérica buscando una vida mejor, empleo y todo eso que todos los inmigrantes buscan y llegamos a Jackson Heights, Queens. Entonces llegamos a Jackson Heights y ahí empezó mi vida en un barrio pobre, difícil, de muchas peleas, aprendiendo inglés. Y por fin a los 17 años descubrí que tenía un talento de hacer comedia, de hacer voces, dialectos, personificaciones y de ahí me lancé en Miami Vice como villano. Porque así nos ponían aquí a los latinos, en la mayoría de roles eran como villanos y de ahí empecé a escribir mis propias obras de teatro. Y eso fue lo que me lanzó a los Estados Unidos como escritor de películas y de teatro. Y empezó mi carrera”.

Por otra parte, Leguizamo recordó a Héctor Alterio. “Yo tuve mi primera obra de película que hice fue Héctor Alterio, la hicimos en Francia. Yo tenía 20 años y el otro siempre me hablaba de Argentina, lo bello que era. Yo siempre he tenido muchas ganas. Mi hija ya fue allá y estudió en Argentina, estuvo en Buenos Aires”.