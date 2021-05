William Shatner, a los 90 años, sigue asumiendo retos y revelando los misterios más inexplicable de la humanidad

19/05/2021 - 15:20 Camerino

El sábado 22, a las 21.50, History estrenará la segunda temporada de “Inexpicable con William Shatner”, la serie de no ficción comandada por William Shatner que presenta y explora los misterios más inexplicables de la humanidad que aún no tienen respuesta.





En una conferencia de prensa virtual con más de doscientos periodistas de Latinoamérica, donde estuvo EL LIBERAL, William Shatner de esta producción que tiene un format de una hora y que, en esta oportunidad, la leyenda de Star Trek y ganador del Emmy y Globo de Oro tocará misterios de OVNIs, oscuras profecías, extrañas momias, grandes escapes, increíbles monumentos y estructuras edificadas hace miles de años, desapariciones misteriosas, casos sin respuesta de robos y crímenes, y los secretos detrás de Atlantis, el continente perdido. Con la ayuda decientíficos, testimonios en primera persona y recreaciones dramáticas, Shatner buscará la verdad acerca de estos misteriosos eventos.





En el inicio de la rueda de prensa, Shatner fue presentado por Cesar Sabroso (SVP de Marketing y Comunicación A+E Networks Latin America). Luego, le dieron la bienvenida Eddy Ruiz (Presidente y Gerente General A+E Networks Latin America) y Miguel Brailovsky (Senior VP de Contenido History Latin America). Antes de charlar con los periodistas, Shatner converse con Sabraso.









Quisiéramos saber ¿qué fue lo que más lo atrajo sobre este proyecto en particular? ¿Por qué le dijo que sí a History y a Inexplicable?

Todo es inexplicable. UnXplained es el título de la serie en inglés y me encanta que esté en América Latina. Pero para mí, todo es inexplicable. No sabemos nada. Estábamos hablando de Stonehenge, por ejemplo. Pensamos en Stonehenge, personas que pusieron unas roca y después descubrimos que tenía que ver con el solsticio que decía cuándo plantar y cuándo cosechar. Y eso parecía bien. Y después se escuchaban los sonidos de Stonehege, haciendo eco allí, así es donde rezaban. Después vimos que había cosas subterráneas originalmente allí. Eso sorprendió a todos. Y después descubrimos que había otros Stonehendge alrededor. Que toda esa área estaba dedicada a algo. Que hace mucho tiempo había gente que se tomaba la molestia de ir a recoger esas rocas y subirlas y hacer algo así. ¿Rezar? ¿Era rezar? ¿Era un mercado abierto? No sabemos, es inexplicable. Y lo es porque la ciencia sigue avanzando y seguimos descubriendo cosas nuevas. ¿Qué son las momias? ¿Por qué momificaban a todo? Hay uno de los episodios de esta temporada qué es sobre las momias. ¿Cómo descubrieron la momificación? ¿Por qué momificaban? Hay una historia que escuché sobre un monje que había sido momificado hace 5.000 años y le hicieron un estudio de ADN. Y aparentemente reprodujeron la laringe y corrieron aire a través de esa laringe. Y la momia, el monje, hizo un sonido. 5.000 años después, la caja vocal dio un sonido. O sea, todo es inexplicable. Hasta que descubrieron las placas tectónicas, por ejemplo, no sabemos como funcionaba el mundo. No sabemos cómo funciona nada. ¿Qué es, por ejemplo, la precognición? ¿Significa que hay algo más allí? ¿Eso es prueba de que hay algo allí o que ya han sucedido cosas? No sabemos nada. Entonces, lo inexplicable está alrededor nuestro, con ese misterio, llevándonos a poder tratar de captar la enormidad de los misterios que no conocemos.









El 22 de mayo vamos a transmitir el primer episodio, "La búsqueda de Atlantis", el sábado 29 "Momias misteriosas", luego el 5 de junio el "Ingeniería extraordinaria" y luego el 12 de junio "El misterio de las plagas". ¿Qué episodio fue el más impactante para usted o cuál recomienda que no podemos perdernos?





No se puede hacer esa discriminación con esta cantidad pequeña de episodios que vamos a mostrar. Hay que ver todos. Hay que verlos todo con ese super misterio que existe por detrás. Por ejemplo Atlantis (Atlántida). Bueno. Sí, había un grupo de personas que estaban ahí en esas ciudades, y luego se inundó. Pero eso ni siquiera empieza a explicar qué fue Atlantis. ¿Era una estatua gigante que estaba en la puerta en el portal del puerto? ¿Por qué fue inventada? ¿Cómo construyeron todo eso increíble sin la ingeniería que nosotros tenemos hoy, actualmente, la ingeniería, el conocimiento? ¿Cómo lo hicieron? Es inexplicable. La ciudad de Atlantis no fue descubierta, pero la propia idea de que Atlantis existió es realmente increíble. Hay que ver el programa para entender que ha habido muchas instancias donde los seres humanos construyeron cosas y no sabemos cómo lo hicieron y no sabemos por qué. ¿Cuál es la necesidad de construir estos edificios enormes? ¿Adónde estamos tratando de llegar? ¿Por qué no nos quedamos ahí, nos quedamos mirando hacia el cielo y nos preguntamos? ¿Por qué construir estas cosas que llegan hasta el cielo? Y cuanto más altas son, más profundas. ¿Por qué dedicaron 200 años de una nación entera para construir una catedral? ¿Por qué? ¿Cuál es el ímpetu? Es misterioso, es inexplicable.









¿Qué aprendió de esta serie?

¿Qué aprendí? Aprendí que yo creía que sabía algo. Saben, soy un señor grande. Leo mucho. Hablo con gente como vos y aprendo mucho. Y me di cuenta de que en realidad no sé nada. Esa es la verdad que abarca toda nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez. Creemos estar aprendiendo, pero no sabemos nada. Y eso en sí mismo es desmoralizante y a su vez crea una esperanza y la voluntad de descubrir algo más, que creo que de eso se trata justamente esto.





¿Alguna vez experimentó en su propia vida algo inexplicable?





¿Por qué me ama mi esposa? No lo sé (risas). Sí, mi vida está llena de animales, perros, caballos. Mi concepto de vida es la unidad de la vida. Estoy mirando por la ventana, veo un árbol. Ahora sé que los árboles se comunican, que un pez se comunica, los caracoles. Miré a dos caracoles que estaban juntos temblando en éxtasis, estaban apareándose, pero estaban comunicándose. Los peces se comunican, los pulpos se comunican. Un montón de cosas se comunican. Las partes más básicas de la vida se comunican. Los virus se comunican, de alguna manera. Estamos todos unidos. ¿Cómo? Eso es lo que resulta inexplicable.





LECCIONES APRENDIDAS EN HOLLYWOOD

Su pasión por la vida es increíble. Queremos saber cuáles son las lecciones clave que aprendió en su larga carrera de Hollywood.





Bueno, no sé si uno aprende de una carrera. Diría que sí, porque hablo con mucha gente con distinto conocimiento, posiciones y habilidades. He hecho programas de entrevistas y aprendí mucho. Pero leo mucho y me fascina mucho. Estoy fascinado, totalmente fascinado, todos los días de mi vida por la fascinación de la vida. ¿Cómo comienza la vida? Si existe vida en otros lugares. ¿Cómo empezó aquí? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se crea la vida? ¿La vida puede crearse? ¿Si uno puede hacer algo en el laboratorio y crear una vida? ¿Es la vida bacteriana? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la inteligencia? Me consume el misterio de la precognición. ¿Qué implica eso? ¿Qué hace un fotón de luz en una estrella, en una estrella distante, en una galaxia distante que está ahí hace 13.800 millones de años? Y que hace su viaje hacia mi retina en 13,8 mil millones de años. Este pequeño fotón, que puede ser o no una partícula o una onda. No sé. No lo entiendo. No sabemos ni siquiera qué es un fotón de luz. No tiene peso. Y aún así me dice que tiene trece mil ochocientos millones de años de antigüedad. ¿Qué dice eso sobre lo que somos? Todo lo que vemos es inexplicable. Así es como yo voy por la vida y eso fue lo que aprendí, ya sea en Hollywood o en Montreal donde nací, o en mis diferentes viajes a América del Sur. Todo. Las grandes civilizaciones de América Central que desaparecieron. ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó? No sabemos! Algunas de estas grandes civilizaciones que tuvieron lugar en América del Sur, en América Central sabemos qué pasó, pero hay otras, más antiguas, que todavía son un misterio. No tenemos idea. ¿Cómo levantaron esas piedras enormes ahí? Tenemos ingenieros que dicen no podríamos poner estas piedras así hoy en día, y ellos lo lograron. Lograron crear, construir con esas piedras un edificio, una edificación. ¿Cómo lo hicieron? Estas son las cosas misteriosas que yo me pregunté toda mi vida, ya sea en Hollywood o en otros lugares.





¿Qué recuerdos tiene de América Latina que quisiera compartir con nosotros?

Bueno, yo estuve en Argentina hace unos años y anduve a caballo en las pampas. Pesqué en varios lugares. Estuve en las grandes ciudades. Aprendí a querer a su gente. Eso fue fantástico. Estuve en México, estuve en las afueras de Brasil. Fui a Panamá. Descubrí solo un poquito de Argentina. Pero quiero ir a todos esos lugares increíbles, a Perú, a Venezuela. Quiero ir a todos esos países y ciudades increíbles que están en nuestras fronteras hacia el sur y descubrir a la gente de América del Sur, de América Latina, que son realmente amables y adorables. El idioma portugués me parece el idioma más lindo que hay. El más fluido y líquido. Me pregunto cómo sonaría Shakespeare en portugués. Tengo a toda Latinoamérica por descubrir.





Hablando de la vida, yo vi en las noticias que usted ya experimentó en su vida con inteligencia artificial y existe algo de poder vivir para siempre. ¿Cómo es eso?

Yo me uní a una empresa que se llama Storyfile. Ahora soy parte de la empresa. Y pasé cinco días siendo filmado por dieciocho cámaras y hablando hacia un micrófono que graba mi voz y lo alimenta la inteligencia artificial. La gente detrás de cámara me hace una pregunta tras otra. Esto fue durante cinco días, nueve, diez horas por día. Y toda esa información fue alimentada a inteligencia artificial mientras me filmaban como en tres dimensiones. Esa entidad ahora existe. Y están jugando un poquito con eso, la están manipulando. Y tienen la tecnología que existe de modo tal que cuando esté listo y uno apriete un botón y le pregunte a la figura tridimensional que soy yo una pregunta, esa inteligencia artificial responderá a la pregunta sobre la base de todo lo que yo fui diciendo y con lo que se alimentó. Entonces, esto es algo que existirá siempre que haya una señal electrónica. Por eso, cuando yo me muera, pensemos en esa fantasía de que en mi lápida, y de paso sea dicho, yo no quiero una lápida, quiero ser un árbol; si. estoy lanzando un nuevo álbum donde voy a cantar una canción que se llama "Quiero ser un árbol" porque quiero que planten mi cuerpo y que un árbol crezca por encima para que yo siga siendo parte de la naturaleza. Pero imagina tener un dispositivo donde uno puede apretar un botón y hacerme una pregunta a mí dentro de 50 años. Y que esta figura responda la pregunta como yo la hubiera respondido. Es toda una nueva tecnología que existe. Y la forma en la que funciona y que funcionará es totalmente inexplicable para mí. No lo puedo explicar. No puedo explicar cómo funciona o qué usos finalmente tendrá. No tengo idea.





TIENE 90 AÑOS Y SIGUE ACTIVO

¿Qué se viene ahora a continuación para el señor William Shatner? Tiene 90 años, hizo prácticamente todo en su vida. Entonces, ¿qué se viene?

Bueno, te voy a dar una idea de lo que se viene. Estoy haciendo Inexplicable y vamos a hacer una tercera temporada en Estados Unidos. Y la solicitud por la cantidad de horas es monumental. Tenemos una cantidad enorme de horas de nuestra serie qué vamos a filmar y que vamos a preparar y que vamos a mandar a América Latina cuando estén listos. Tengo también un talk show que se titula "I don't Understand". Y es todo, como escuchan, que no comprendo, lo cual es todo. Así que todos los temas están disponibles para mí. Yo no entiendo algo. Entonces lo nombro. Yo no entiendo nada. Entonces pregunto todo lo que me da curiosidad y le voy a preguntar a un experto o alguien que lo pueda explicar y que de hecho me lo explique algunas de estas cuestiones inexplicables. Por ejemplo, también tengo un álbum nuevo que se viene. Durante la pandemia me enfoqué, con un amigo que es un gran poeta y un músico maravilloso y lo que hicimos fue hacer un disco basado en mis experiencias. Lo escribimos juntos con el poeta y luego se lo enviamos al músico y hay varios otros músicos que van a poner sus pistas luego de las mías. Y creamos un disco increíble que se viene para este verano norteamericano que se llama "Love, Death and Horses" ("Amor, muerte y caballos"). Hay muchas cuestiones con las que estoy trabajando. Por ejemplo, lo que les comenté de StoryFile. ¿Qué más? Estoy andando mucho a caballo, a una disciplina que se llama Reining. Compito a alto nivel y fui mejorando. Como resultado de haber estado solo y que no entré en contacto con nadie, me enfoqué mucho tiempo en un establo, que es donde tengo mis caballos, y practiqué todos los días una y otra vez para poder ir mejorando en esta categoría que les comenté, donde hay muchas deposiciones de cowboy, darse vuelta, giros. Es algo muy atlético y hay que practicar mucho. Y tuve la oportunidad de hacerlo. Y ahora soy un mejor jinete que lo que era antes de la pandemia. Y así me pude desafiar a mí mismo y participar de las exposiciones de caballos a los que voy y donde compito. También hago trabajo de caridad relacionado con caballos, que no pudo continuar por la pandemia el año pasado y este, sí va a estar en 2022. Se llama Hollywood Charity Horseshow, es un show de caballos, donde cada centavo que reunimos va a niños y veteranos. Y esto es algo que venimos haciendo hace 30 años. Y durante esos 30 años la cantidad de dinero que pude recaudar son millones de dólares que van a niños y veteranos. Muchos de ellos que comparten los mismos problemas. Ese es un comienzo.





SHATNER CON LOS PERIODISTAS





Paulo Gustavo Pereira de Best TV, Brasil. ¿Qué siente al hacer este tipo de programa de televisión Inexplicable?

Como comenté, quizá demasiado, respecto al misterio de la vida. Estamos rodeados por misterios. ¿Qué pasa después de la muerte? Y yo me estoy acercando a la muerte. Soy un hombre grande y yo pienso un montón en esto. ¿Cómo va a ser? Y de hecho hablé con un tipo que tiene un lugar donde uno va cuando está por morir. Cuidan a las personas que están falleciendo y los ayudan a fallecer. Y yo digo bueno, me imagino que cuando uno muere el cuerpo como que entra en shock y se cuida a sí mismo. Y él dice: "No, morir es doloroso". Y yo la verdad, no quería escuchar eso. Así que el misterio de la vida es lo que realmente me llama. Y eso es lo que estoy haciendo, siguiendo esos misterios.





LE PREOCUPA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Mónica Ruvalcaba, de la Agencia F de México. Hace un año empezó este programa en América Latina cuando la pandemia recién llegó. ¿Cómo ve el mundo ahora y si cree que hay algunas cosas que deberían mantenerse inexplicable?

Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esta pandemia. Estamos de alguna manera agarrándole la mano, en distintos rangos en distintos países, y de alguna manera se puede ver la luz al final del túnel con las inoculaciones, que serán clave para parar todas las muertes. Pero tenemos que darnos cuenta de que esto es sólo preliminar. Las pandemias serán endémicas y nos enfrentaremos a lo que vemos ahora muchas más veces y será mucho peor. Pero lo peor de todo que está por pasar es el calentamiento global. En realidad, ya estamos en el calentamiento global, pero el tema es hasta dónde va a llegar. ¿Hasta donde se elevarán los mares? ¿Qué ciudades quedarán sumergidas debajo del agua antes de por ejemplo, se hagan represas, como hacen en algunos lugares? ¿Dónde van a caer las tormentas severas y qué daño causarán? ¿Cuántas personas morirán como resultado del calentamiento global? ¿Y qué vamos a hacer con eso en vez de meter la cabeza bajo tierra?¡ Hablamos de lo inexplicable. Pero no hay inexplicable respecto del calentamiento global. Sabemos exactamente lo que es. Y hay que hacer algo al respecto.





MOMIAS, ALIENS Y EXTRATERRESTRES

Esteban Cruz, de Claro Colombia. Quisiera preguntarle qué piensa de las momias. Hay un episodio en la temporada que será sobre las momias. ¿Cuál fue la más sorprendente para usted?

Bueno, los egipcios tenían esa ciencia donde sabían cómo momificar y toda su religión implicaba preservar el cuerpo para tener una vida después de la muerte. Y eso lo vimos en las momias que conocemos de las pirámides o en aquellos lugares donde fueron llevadas y pudimos acercarnos y ver que colocaban los tesoros que ese individuo había tenido en su vida para que pudiera tenerlos también y que pudieran irse con él. Luego descubrimos que los chinos hacían lo mismo en esas estatuas increíbles que hacían los emperadores, por ejemplo. Y todo este momento de la vida después de la muerte. Eso es lo inexplicable. ¿Qué hay en la vida después de la muerte y en esa momificación con esa desep de preservar la vida de esa persona para que pudiera ir a ese más allá? Bueno, quizá ese cuerpo no debía preservarse y quizás era el alma. Y ellos comprendieron lo que era el alma. ¿Y existe el alma y se puede medir el alma? Eso es lo inexplicable de la momificación. ¿En qué estaban pensando?





Tomás Balmaceda Diario La Nación de la Argentina. Star Trek siempre tuvo una visión optimista del futuro y de los aliens. ¿Usted comparte eso? ¿Piensa que existen los aliens, los extraterrestres? ¿Y piensa que los gobiernos, tanto el estadounidense como otros, esconden información sobre la vida alienígena?

Bueno, la primera parte de la pregunta tiene que ver con ese punto de vista optimista de Star Trek. Y yo creo que justamente por eso existió tanto tiempo Star Trek, porque muestra la vida 300, 400 años de aquí, y está todo excelente, todo la gente vive y está bien. Esa es una pregunta, como todos sabemos. La existencia de la vida humana en la Tierra es ahora una gran pregunta. Y como dije antes, depende de nosotros ahora mismo, en el momento en que termine esta entrevista, para ir y hacer algo al respecto, para lentamente poder llegar a ese punto de vista, pero esperemos que no sea tan lentamente. Y respecto de la segunda parte de tu pregunta, ¿me la recordás?













Si piensa que los gobiernos esconden la información sobre la vida alienígena

No, no me parece. Creo que los líderes de gobierno son seres humanos con defectos como nosotros y los eligen por un motivo u otro. De hecho, para empezar, se postulan a los cargos por un motivo u otro. Yo creería que la humanidad involucrada en el gobierno haría que alguien dijera: Oh, hay un secreto que no quieren que salga a la luz y se exponga ese secreto. Nadie hizo nunca eso. En realidad, lo más cerca que vimos de esto en realidad son esos films que se vieron de pilotos de la Marina y ahí puede estar lo inexplicable. Pero me parece que hay una explicación para esto y me encantaría pensar que va a haber vehículos voladores y qué no es algo electrónico o que no corresponde al espacio exterior. Pero en este álbum, en este disco que les comenté, escribí una canción que se llama Fata Morgana. Y Fata Morgana es una ilusión que se puede ver en el desierto, que es cuando uno cree ver agua o un área fértil, y lo que sucede es que la luz rebota a través de las ondas de calor y es el nivel de calor lo que genera un reflejo. Y uno ve ese reflejo que podría estar a miles de kilómetros. Entonces se ve en esas imágenes que también pueden suceder con, por ejemplo, objetos voladores que podrían llegar a ser explicados por esta Fata Morgana. ¿Qué son esas cosas que vio la Marina? No lo sé. ¿Qué van a revelar? Tampoco lo sé. Me niego a pensar que haya ovnis que no se hayan mostrado ante nosotros mucho tiempo antes que esto. Así que diría que por el momento es inexplicable lo que ha sucedido. Pero sí me parece que muy pronto recibiremos una explicación.





LA PANDEMIA

Araceli García, de México, Diario El Universal. ¿Mi pregunta es también respecto al coronavirus. El año pasado fue un ejemplo de cómo pueden suceder cosas inexplicables. Así que, en su opinión, después de este año de pandemia, ¿cómo cambió la sociedad y cómo usted cambió después de este año?

Dado que yo, al igual que todos, me vi obligado a estar solo, a hacer cuarentena, estuve con mi esposa. No vi a mis hijas, pero sí por zoom. Me vi obligado a de alguna manera ir hacia dentro de mí mismo y descubrí, y creo que a mucha gente le pasó algo así por lo que he visto y leído, como que de alguna manera me pude meter más en mí mismo y ver qué es lo más importante. Yo me la paso de aquí para allá, hago giras, hago apariciones, trabajo en muchas cosas. Y ahora pude entrar más hacia mí mismo este año y pude ver la belleza de eso, el placer de eso. Estoy tratando de...creo que la palabra es ser consciente más y más. Yo soy consciente del placer que siento ahora hablando con ustedes y a su vez estando consciente del milagro de zoom. Y preguntándome si voy a poder tomarme algo fresquito después de que termine esto. La sensualidad de tener la conciencia del cuerpo, relacionado con la existencia filosófica externa para que luego todo se una y uno sea consciente del aquí y ahora del todo, ese es el objeto de muchas religiones. Las religiones zen, por ejemplo. Y esto es algo que he tratado de hacer toda mi vida. Por ejemplo, cuando ando a caballo. Ahora puedo sentir a ese caballo en el que estoy. O cuando hablo con la gente y estoy haciendo una entrevista, ya sea yo haciendo la entrevista o dando la entrevista, tengo esa sensación de conexión. Me pasó muchas veces con el público. Cuando yo actuaba frente al público tenía esa sensación de conexión. Entonces descubrí esto más y más durante el último año.













Uschi Levy de LA FM, Colombia. Lo inexplicable es lo bien que se ve. Por favor, Dios mío, denos su secreto. Se lo ve increíble.

Eso es inexplicable.





¿Qué consejo le daría a su persona de 25 años y qué consejo al capitán Kirk?

¿Qué consejo me daría a mí mismo con 25 años y al capitán Kirk? Ok. Yo tengo una nieta de dieciocho años que está como explotando su libertad. Quiere ir a todos lados durante este momento. Fue a Roma a aprender italiano y tuvo estas aventuras increíbles. Cuando yo tenía diecinueve, dieciocho años, hice dedo en todo Estados Unidos. Comencé en Montreal, antes de ir a la universidad, y fui haciendo dedo cuatro mil, cinco mil kilómetros aproximadamente desde el sur hasta el norte, luego a Vancouver y luego Montreal. Tuve esta aventura y nunca la olvidé. Y era parte de esa libertad de ser joven. Entonces, para que un viejo le pueda dar consejo a un joven, o a mi nieta, y decirle “no, para, no vayas ahi porque podría pasarte algo”, me parece que sería el consejo incorrecto. Deja que algo pase. Mejor prueba tus alas. Lo más alto, lo más cerca del sol que puedas. Olvídate de todo lo que está pasando. Andá y tené una aventura porque la vida se termina tan rápido. Y yo les digo no hay nada inexplicable sobre lo corta que es la vida. Uno nace y uno muere. Y antes de darse cuenta ya está al final de su recorrido. Así que que haga ese recorrido es lo me hubiera dicho a mí, a mí mismo en 25 años, como le digo a mi nieta hoy en día. Hacé ese viaje, ese recorrido, llénalo de color, de aventura, de diversión lo más que puedas, porque no dejes que ninguna persona mayor venga a decirte lo que tienes que hacer.





¿Y qué consejo le daría al capitán Kirk?

Capitán Kirk, basta de besar a las chicas tanto. Hay muchos gérmenes. (risas!)





HISTORIAS QUE LO SHOKEARON

Andrés de UOL Noticias Brasil. ¿Hay alguna historia en particular de la temporada 2 que lo haya asustado o shockeado?

Sí, un montón. El mayor misterio de todo...Bueno, quizás no el mayor, pero un misterio enorme es la mente humana. Nuestro cerebro, ¿cómo sucedió? Todavía no sabemos bien que sucedió de la lagartija hasta esa cosas que tenemos nosotros. No comprendemos lo que pasó. Y no comprendemos la forma en que funciona. ¿Qué es la memoria? ¿Adónde va la memoria? ¿Y cuáles son las impresiones? ¿Qué es anticipar el futuro? ¿Cuál es esa sensación? El cerebro es un gran misterio. Entonces, ¿cómo entrar en todo eso? Casi que ya me olvidé tu pregunta es por qué me quedé pensando en él, en el misterio del cerebro.





Si le preguntaba si había habido alguna historia en particular de la temporada que lo asustara o shockeada.

La idea completa del cerebro y lo que imaginamos y lo que pensamos que va a pasar y lo que es real y aquello que no es real, porque son cosas con las que lidiamos que son inexplicables. Lidiamos con cosas como visiones, hombres lobo o los seres misteriosos caminando en bosques. ¿Existen o es una ilusión? ¿Hemos creado una ilusión? ¿Qué es una ilusión? A mí lo que me asusta son esas ilusiones, aquellas cosas que no son reales y creemos que lo son. Y esto incluye personas, experiencias y nuestra propia psiquis. Pensamos cosas que pueden ser reales y a veces no lo son. Y a veces sí lo son y nos negamos a aceptarlas como realidad.





Roque Casciero de Página 12, Argentina. Quisiera saber si luego de haber estado expuesto a tantos aspectos inexplicables del universo, si todavía piensa que Star Trek es ciencia ficción.

¡Qué buena pregunta! El universo, según lo conocemos, y todo lo que dije hasta ahora les da claramente razón para pensar que no sabemos todo. Pensamos, por este cambio rojo que vemos esa galaxia, como les dije, está ahí hace 13.800 millones de años y pensamos, ok, el universo está a 13,8 mil millones de años. Pero lo que no entendemos como sabrán o no, el universo se está expandiendo. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia la nada o va a colisionar con otro universo? Hay galaxias que están colisionando. ¿Por qué no podría suceder con el universo? ¿Hay otro universo allí? ¿Qué es el tiempo? Entonces simplemente no sé nada. Y esa es la parte de ciencia ficción, ¿verdad? Creamos cosas o inventamos cosas que pueden ser reales o no, y si me preguntas sobre la ciencia ficción, todo lo que podemos imaginar es real. Somos incapaces de imaginar algo que no exista o que no sea real porque no tenemos ningún fundamento para imaginar lo que no existe. Entonces todo lo que está en la ciencia ficción es posible. Y aún así es inexplicable.





Carolina Cerda de Publimetro Chile. Bueno, quería saber, pero ahora no estoy segura porque dijo tantas cosas interesantes, pero quería saber qué es lo más interesante que aprendió del programa. Ahora sé que, después de escucharlo hablar, que puede llegar a ser un poco difícil escoger una sola cosa, pero por favor, si puedo intentarlo.

Bueno, te voy a decir algo. No entendemos muy bien cómo funciona el vudú. Por ejemplo, si es psicológico, etcétera, Pero de alguna manera., a cierta distancia, uno puede tomar un talismán, ponerle un alfiler, clavarle un alfiler y algo sucede a ese objeto que está siendo perforado, el objeto real se ve también perforado o afectado, y hay gente que ha muerto incluso. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Es una religión? Hay gente que ha sido curada por ser religiosa, pero creemos que tal vez no estaban enfermos. ¿O es la conexión entre la mente y el cuerpo? Pero si es así, ¿cómo sabía esa gente sobre eso? O sea, todos esos misterios. Comienza con un alfiler que se clava en un muñeco y luego se amplifica a cosas increíbles, tremendas. ¿Qué es todo eso? Entonces cada una de estas cosas, cada unos de estos programas, plantea esto es misterioso. Sí, bueno. Pero cuando vemos las ramificaciones de ese misterio uno queda realmente embelesado y quiere saber más, ver más el programa, porque estamos enfrentados a un montón de cuestiones misteriosas que tienen horizontes. Entonces no es que vemos solamente las momias o las construcciones, para nombrar algunas cosas que van a ver en esta temporada. Hay que ver más allá de eso, más allá de lo que te estamos mostrando, que es un misterio aún mayor, que no tenemos tiempo de analizarse. De otra forma diríamos, esto lleva esto y esto lleva aquello. Pero imaginemos este tipo de cuestiones.





MIRADA SOBRE EL MUNDO

Daniela Suárez de Diario El Espectador, Colombia. Quisiera saber este programa cambió la forma en la que usted ve el mundo y cuál es su historia favorita de la serie.

Bueno, este programa amplificó y el motivo por el cual hago este programa es que creo que este misterio de la vida es dramático. Es increíble. Te lleva a más y más. Entonces es como unirse a otros siete músicos cuando estás tocando tu instrumento y de pronto un cuarteto y después se te une una orquesta sinfónica en esas canciones del misterio. Wooow! Y de pronto estás ahí con todas esas preguntas que se han hecho los seres humanos desde el principio de los tiempos, donde el hombre primitivo mató al primer dinosaurio y vió su pequeño cerebro y se preguntó qué era eso y qué tenemos nosotros, y luego vio la inteligencia de los depredadores y se preguntan, ¿Están pensando? ¿Se aparean? ¿Usan herramientas? Todos esos misterios a los que me vengo refiriendo durante esta tarde, de eso se trata esta serie y esto es lo que me enseñó este programa. ¿Cuál es el mayor misterio? Todo, todo es un misterio. Yo puedo encontrar un misterio en otro de los temas, por ejemplo, cuando hablamos de construcciones. Ayúdame con otro de los temas.





Sabroso: Las momias, las plagas, Atlantis, las pandemias.

Sí, las pandemias. ¿Qué son las pandemias? ¿Y cómo son esos virus? Yo entiendo que más o menos el virus está como entre vivo y muerto, entre animado e inanimado. Pero pareciera que aprenden en el proceso. Se está descubriendo ese proceso.. Entonces, ¿qué es un virus? ¿Cómo empezó un virus? ¿Cómo cae a nuestras células? ¿Cómo entra en nuestras células o las células operadoras? ¿De dónde viene? Estamos en ese viaje de recorrer todo eso, pero los virus en sí mismos son misteriosos, son el origen de estas pandemias. ¿Y qué sucederá con los virus a medida que se vayan volviendo cada vez más inteligentes como lo son? Nos eluden. Tenemos una solución y ellos dicen: “Ah, solución“ y nos rodean. Y siguen teniendo una estrategia distinta donde nosotros vamos a tener que descubrir otra estrategia. Entonces, ¿cuán misterioso es este mundo viral para los humanos? Está lleno de misterios. ¿Hacia dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que existen? Pandemias.





Sabroso: Otro misterios que vamos a tocar es El Triángulo de las Bermudas y la vida secreta de Jesús.

Bueno, el Triángulo de las Bermudas es una misteriosa confluencia de corrientes en el Océano Atlántico y yo había leído un libro al respecto de las anguilas. Y se escribió desde tiempos remotos y Sócrates aparentemente escribió sobre esto. A dónde van las anguilas cuando se aparean, por ejemplo?. Nadie sabe. Y este escritor siguió a las anguilas y por primera vez en la historia descubrimos que las anguilas de alguna manera misteriosa reciben un llamado, nadan por el lugar y llegan al Triángulo de las Bermudas, en el mar de los Sargazos. Y en algún lugar del mar, en el Triángulo de las Bermudas, se aparean y luego, de alguna forma, logran salir de ahí. Y ahí existe una misteriosa confluencia de corrientes con agua y aire que han causado todo tipo de preocupación y algunas muy misteriosas. Las anguilas quizá nos eludieron desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y si lograron eso, ¿qué más lograran eludir en esa parte tan misteriosa del Océano Atlántico?





TEMORES

Mariane Morisawa de O Estado de São Paulo de Brasil. ¿Qué lo atemoriza usted? Mucha gente le teme a los fantasmas o a cuestiones sobrenaturales. Otros a no sé, los ladrones. ¿Pero qué es lo que los asusta a usted?

Lo que más me asusta es la muerte. Me encantaría ver espíritus y fantasmas. Yo me pasé la vida buscando un fantasma, como diciendo por favor. La gente que yo amé, que ahora falleció, ¿por qué no me viene a visitar? Houdini, el gran mago, él le dijo a su esposa: "Me estoy muriendo. Pero si pudiera volver a ti, volvería y te diría la palabra cree". Entonces ella esperó toda su vida a que su amado Houdini volviera y le susurrara la palabra 'cree'. Y ella sabía que esa era la palabra clave. Y ella esperó y esperó y murió. Y nunca escuchó la palabra creer. Me encantaría que alguien volviera. Yo no entiendo como hay gente que dice “Hey, ahí está tu abuelo y te dice Gracias por la bebida que le diste.” ¿De qué están hablando? Por qué el abuelo que hace 100 años que murió, no viene y dice: "Will, ¡está bárbaro aquí arriba! No tengas miedo de morirte". Nunca escuché eso. Entonces, el temor a la muerte. Pero también estuve haciendo algo con tiburones que van a ver pronto y vi tiburones tigre de dieciocho pies nadando, enormes, y que eran alimentados. Pero trataban de comernos a nosotros en realidad. Y la gente de las Bahamas sabía como hacer para espantarlos. Y Dios mío, lo que era eso. Y después me pusieron a un tiburón de 5 pies en el regazo y yo lo tuve ahí y lo sentí. Y yo estaba ahí. Pero como yo lo tenía, como yo lo tenía esa, eso, esa. Ese ungüento que se pone que todos tenían. Pude sentir su, su, su piel. Y estuve sintiendo el tiburón. Y yo pensé qué podría ser más tenebroso que un comehombres, que odio ese término en realidad, porque los tiburones no comen hombres, hay muy pocos que lo hacen. Pero pensemos así, un animal peligroso que no sabe, que no entiende cuando le decimos “pará”. Yo estuve muy, muy cerquita de ellos y eso fue realmente tenebroso. Y yo les temo a muchas cosas. Yo una vez tuve un tigre que lo sujeté con una correa. Era una cadena y estábamos haciendo una escena y yo tenía que caminar con ese tigre. Y he visto material de un oso que se le dio vuelta al entrenador, o un león que trató de comerse a su entrenador. Y yo estaba ahí, con un tigre en una correa, un tigre gigante. Estuve en una canoa, en un kayak, aprendiendo a manejarlo. Estaba en una filmación y me estaban enseñando kayak y todos los días me hacían hacer un recorrido más peligroso. Y en ese kayak uno tiene un tipo de remo especial. Entonces el kayak da vuelta muy rápido, incluso antes de que uno pueda pestañear. Se le da vuelta al kayak porque hay que estar muy atento, porque de repente te sumerges y hay que hacer un giro especial tipo para poder no estar bajo el agua. Yo quedé en ese torrente de agua y no podía salir y tuve que poder desprenderme de lo que tenía puesto para poder salir hacia afuera sin ahogarme. Y luego miré para arriba y vi que estaba flotando el kayak ahí como estaba yo.





Juan Andrés Salfate de La Red TV, Chile. ¿Piensa que existe un límite para la ciencia cuando trata de explicar todo? Hay algunos misterios como la conciencia humana o la vida después de la muerte, que pareciera que nunca van a tener explicación y quizá debería ser así. Entonces, ¿cómo es esto?

Entiendo que hay religiones hecho que dicen basta, no hay explicación. Pero aún así, aún así, ese misterio que somos nosotros, los seres humanos, existe esta necesidad de seguir avanzando y explorando tanto física como mentalmente y seguir tratando de responder las preguntas. Entonces surgen nuevas teorías como el Big Bang, las placas tectónicas, antisépticos y la inoculación. Y todas estas cosas que dejan pensando la humanidad y que de pronto la ciencia comienza a explicarlas. ¿Puede la ciencia explicar lo inexplicable o no? Ese quizá sea el mayor misterio de todos. Me gustaría ver que lo intentaran.