El “Indio” Froilán y Tere hablaron con EL LIBERAL sobre la Marcha de los Bombos

01/07/2021 - 23:59 Camerino

“Lo más importante de esta marcha es el sentimiento que ha salido de la gente y ha hecho que florezca eso que ellos tenían en su interior. No es que nosotros hemos descubierto América sino que hemos sabido hacer una lectura de esto. Ya los bombos repiquetean en San Esteban, en San Gil. Me contaba “Peteco”, y también me lo dijo Froilán, que los dos Carlos (Carabajal y Saavedra) y Froilán se fueron con bombos para entrar gratis a la cancha de Estudiantes, Güemes y Mitre. Es solo tener la sutileza de mirar que es lo que quiere el pueblo. Y eso en todos los aspectos. Cuando vos sabes hacer una lectura de qué es lo que quiere el pueblo es un éxito”.

Quienes se expresaron así, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL , son José Froilán “Indio” González y Tere Castronuovo, al referirse al espíritu de la tradicional Marcha de los Bombos que organizan desde hace veintinueve años.

En ese sentido, brindaron detalles de la 19° edición, que este año, como el anterior, se hará en forma virtual el próximo 24 de julio. La vigilia, online también, arranca hoy, 1° de julio. Desde hoy, se pueden compartir en las redes sociales fotos, videos y recuerdos de las ediciones anteriores usando el hashtag #LatiendoMemorias, para que formen parte del documental “Latiendo Memoria!, que se estrenará esa noche.

El próximo 24, se estrenará el documental final para recuperar el "Latido de las Memorias", a través del canal de Youtube de la Marcha de los Bombos y luego se replicará en las redes sociales del Patio y de la Marcha.