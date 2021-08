Alfredo Esmok, con alma y vida de tango, presenta su tercer disco “Ni me entrego ni me voy”

09/08/2021 - 13:37 Camerino

Alfredo Esmok presenta su tercera producción discográfica, con la dirección musical, arreglos y guitarra de Nacho Cabello. “Ni me entrego ni me voy cuenta” es la nueva realización de Esmok. Cuenta con ocho piezas de tango, milonga y vals que dialogan con la historia del artista. El disco está disponible digitalmente.

“Ni me entrego ni me voy” surge de la necesidad de Esmok de plasmar la música que lo marcó desde chico. Alfredo es el menor de seis hermanos de clase trabajadora. Osvaldo Pugliese y sus cantores eran la principal influencia y sonaban en el tocadiscos de la casa en esos años de infancia, cuando los hermanos volvían de trabajar de la fábrica y traían algún disco de 78 RPM bajo el brazo después de cobrar el jornal. También está presente en esta obra la necesidad de manifestar su compromiso social en temas como “Exilios”, “Bien de abajo”, “Acquaforte” y el propio “Ni me entrego ni me voy”, que da nombre al disco.

La selección de este repertorio recorre estas vivencias y abarca composiciones de duplas como Charlo y Cadícamo, Troilo y Contursi, Negro y Spitalnik, este último, bandoneonista de Pugliese, con quien Esmok había grabado en su disco” Hermana Nicaragua”, a mediados de los años 80. Justamente ese primer disco, con la dirección musical del maestro Oscar Cardozo Ocampo, era un homenaje a la lucha nicaragüense de aquellos años. Esta vez bajo la dirección musical, arreglos y guitarra de Nacho Cabello, las 8 piezas de tango, milonga y vals prometen deleitar a los amantes de nuestra música ciudadana.

ACERCA DE ALFREDO ESMOK

Esmok nació en Buenos Aires. Es cantante, actor y docente, con amplia trayectoria en la escena porteña. Pero la historia de Alfredo Esmok comienza en los años 60, con sus estudios de música y canto con el profesor Norberto Mazza.

También estudió paralelamente actuación con el maestro Roberto Moss. Alrededor de 1960 forma su primer conjunto de rock llamado “Los Ringos”, llegando al disco en forma profesional a través del sello Odeón y actuando en consecuencia en radios, televisión y diversos clubes. En 1974 actuó en la obra teatral “El grito de Alcorta” de Plácido Grela y en 1976 en “Yo, Bertolt Brecht, digo”, puesta en el teatro IFT. En los últimos años, estudió actuación con Raúl Rizzo y Osqui Guzmán.

Lleva tres discos editados: “Hermana Nicaragua” (1985), con la dirección del gran pianista, arreglador y compositor Oscar Cardozo Ocampo, y donde también colaboraron Fulvio Salamanca e Ismael Spitalnik; “Asignatura pendiente” (2013) acompañado por el notable pianista Alejandro Manzoni y el guitarrista Juan Pablo Esmok Lew y el flamante Ni me entrego ni me voy (2021), con la dirección musical de Nacho Cabello. Entre 2012 y 2019 giró por México, Ecuador y España. Además entre 2004 y 2005 Esmok fue la voz principal de Percal Tango Quinteto y actualmente, sigue presentándose por diferentes escenarios de Buenos Aires con su proyecto solista, acompañado de Nacho Cabello en guitarra.