José “El Purre” Giménez Zapiola a EL LIBERAL: “En “Pompidú” vamos a tratar la patología de la esquizofrenia”

26/08/2021 - 16:32 Camerino

El 2 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural San Martín (Buenos Aires), el actor y cantante José “El Purre” Giménez Zapiola y la actriz Malena Ratner regresan juntos al teatro con “Pompidú”, una obra que propone un romance utópico que desafiará los límites racionales con un abordaje relacionado a la esquizofrenia.

En tanto, Ratner es Érica, una joven psiquiátricamente inestable que vive un romance repleto de poesía, verdades e inocencia con un príncipe que, en lugar de corcel, anda en bicicleta. Un príncipe que se llama Inti y que sólo existe en su cabeza.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, “El Purre” habló acerca “Pompidú”.

¿Qué significa para vos trabajar en un proyecto con un contenido profundo y realista?

Me enorgullece. Me gusta ser parte de un proyecto así. Me gusta, desde el arte, poder comunicar e invitar a la reflexión a las personas. En la obra vamos a tratar la patología de la esquizofrenia. ¿Quiénes somos nosotros para interpretar a una persona con esquizofrenia? Nada. Vamos a plantear lo que es la esquizofrenia para nosotros. No planteamos la obra como una verdad absoluta. Si siento que da lugar e invita a la reflexión y eso es lo lindo. Mi personaje es bastante transversal en su forma de ser.

¿Reconciliarse con el pasado y aceptar la realidad o continuar aferrado a un mundo imaginario es la cuestión en “Pompidú”?

Sí, totalmente. Es reconciliarse con el pasado y hacerse cargo de la realidad que nos pertenece y que nos toca vivir. Esa es la enseñanza. Durante la obra se verán un montón de cuestiones acerca de qué es lo que pasa si nos alejamos de esa realidad y si la evitamos. En su medida, todos los hacemos, todos escapamos a algo que no nos gusta o negamos algo que está ocurriendo. La enseñanza de “Pompidú” es hacerse cargo de lo que nos toca vivir.

¿Inti, tu personaje, es la voz de muchas verdades en esta disyuntiva?

Mi personaje tiene un rol que viene a plantear un montón de verdades, obviamente una verdad no absoluta. Mi personaje te invita a una reflexión.

¿Cuál es la metáfora de la utilización de la bicicleta y no de un corcel?

Es una bajada a tierra, algo realista, mundano, algo que no hace falta eso de un príncipe como para tenerlo. Ella tiene a su príncipe dentro de su cuarto. Representa la simpleza.

A propósito de Inti, ¿la intensidad y la rebeldía son las únicas formas de encarar la vida?

Una cuota de rebeldía está bien, pero es más con la intensidad que se debe vivir. Hay una frase del personaje que dice: “La intensidad no tiene tiempo para dormir”. Habla de que las personas, con diferentes estimulantes, anestesian un poco lo que les pasa. Pero, también invita a una reflexión de que alguien que está despierto de conciencia puede soñar despierto y que no necesita estar durmiendo. Siento que eso es muy lindo.

¿José Giménez Zapiola encara la vida con rebeldía o se anima a vivir su locura en libertad?

Yo me animo a vivir mi locura en libertad. Siento que he elegido tomar conciencia de cosas que no me gustan, de hacerse cargo de cosas mías que no me gustan. Siempre digo que da fiaca hacerse cargo de las cosas que a uno no le gustan, pero el querer cambiarla y vivir en conciencia me gusta y lo elijo hoy. No todo es color de rosas, pero sí elijo vivirlo así.

¿Qué plus tiene para vos contar una historia humana y poderosa junto con Malena Ratner?

Tiene una cuota hermosa que nosotros vivimos un romance en la vida real, somos pareja, y vivimos un romance interno. Cosas de la pareja uno la lleva al escenario. Ese vínculo de confianza que uno tiene que establecer con los compañeros a la hora de empezar a ensayar siento que ese terreno estaba ganado en nuestro caso porque nos conocemos mucho. El proceso ha sido hermoso, no lo hemos sufrido, nos hemos acompañado y aconsejado desde el respeto. Y con Eugenia Bonel, la otra actriz, hemos generado una confianza y complicidad a la hora de trabajar.

LA OBRA

“Pompidú” es la historia de Érica, una joven psiquiátricamente inestable que vive un romance repleto de poesía, verdades e inocencia con un príncipe que, en lugar de corcel, anda en bicicleta. Un príncipe que se llama Inti y que sólo existe en su cabeza.

La tía Susana, quien se hizo cargo del cuidado de Érica desde que la madre murió y el padre se mudó a París con su nueva familia, ahora está enferma. Con la excusa de que debe ayudar a una amiga (porque Susana vive por y para los demás y es incapaz de mostrarse vulnerable) Érica no tendrá más remedio que viajar a París. Cuando Inti se entera de su inminente partida intenta retenerla robándole las pastillas e impedir que se estabilice y con ello deje de verlo.

Así mismo, le construye un París para ellos dos. Un París lleno de arte en donde todo es posible. Un París en donde la Mona Lisa puede tener las cejas de Frida Kahlo y los flashes de los turistas japoneses pueden desaparecer en un instante. Es un París en donde el museo Pompidou es Pompidú. Un París donde las personas se animan a vivir su locura en libertad. Inti es la voz de muchas verdades. Dice, denuncia y evidencia cosas que son ciertas. Pero tanta intensidad llevará a que Érica alcance picos de intensidad muy altos que incluso pondrán en riesgo su vida. ¿Viajar a la adultez y reconciliarse con un pasado plagado de heridas asimilando la realidad o quedarse para siempre en un mundo lúdico de imaginación y locura?

LOS PERSONAJES

• Érica (Malena Ratner): Es una artista plástica extremadamente creativa y talentosa. Su “locura” es su refugio ya que utiliza su imaginación para escapar de su pasado. Le diagnosticaron esquizofrenia en su adolescencia. Está absoluta y profundamente enamorada de Inti, su alucinación. Es capaz de cualquier cosa con tal de estar cerca de él. Incluso, dejó de tomar su medicación.

• Inti (José “El Purre” Giménez Zapiola): Revolucionario, intenso, sexy y anti-sistema. Denuncia y manifiesta grandes verdades sobre la humanidad. Puede ser muy tierno, adorable y romántico. Pero su intensidad puede tornarse muy peligrosa. Para él, las cosas son blancas o negras. Cree que en la cordura no hay poesía y que la intensidad y la rebeldía es la única manera de encarar la vida.

• Susana (Eugenia Bonel): Está a cargo del cuidado de su sobrina, Érica. Vive a tan sólo cinco minutos de ella. Es una mujer solitaria y atormentada que carga con la inmensa culpa de haberse enamorado de su cuñado, Jorge (el padre de Érica y el marido de Carmen, la madre de Érica y su hermana). Nunca construyó una vida propia. Escribe en secreto poemas para su enamorado e inmediatamente los rompe en mil pedazos.

EL ELENCO

Malena Ratner (@malenaratner) es actriz, cantante y bailarina. Inició su carrera profesional en 2015 interpretando el papel de Delfina en la serie de Disney Channel “Soy Luna”. Ha participado en ochenta capítulos de este programa y realizado giras de shows en vivo por Latinoamérica y Europa. Viajó a Madrid a protagonizar el film “El Niño Dios” (Cine México. Beverly Hills Entertainment) en el rol protagónico de la Virgen María. Participó del largometraje “Tú” junto a Luciano Cáceres, dirigido y producido por Amin Yoma. Tuvo una participación en la exitosa serie de Netflix “Casi Feliz” escrita por Sebastián Wainraich y dirigida por Hernán Guerschuny. En Microteatro, actuó en la obra “Retórica” de Diego Sebastián Oria. Tuvo otra participación en la serie de Disney Channel “Bia”. Protagonizó el cortometraje “Mia” de Pocketfilms e interpretó el personaje de Micaela en la serie “Mi amigo Hormiga” de Flow Contenidos. “Lo que quieren las guachas” es su más reciente trabajo actoral que se puede ver todos los sábados 20.30hs en El Extranjero.

José “El Purre” Giménez Zapiola (@elpurre) es actor y cantante. Se ha formado actoralmente con Lili Popovich y Nora Moseinco. Estudió canto con Marcelo Velasco Vidal. Tomó clases de baile con Mariano Florido. Tiene una amplia experiencia en cine, teatro y televisión. Es reconocido por sus papeles en las series “Kally’s Mashup” (Nickelodeon 2017, 2019), “Once” (Pegsa. Disney XD 2017–2018) y “Go! Vive a tu Manera” (Netflix 2019). Con “Go! Vive a tu Manera” hizo giras de shows en vivo tanto nacionales como internacionales. Trabajó en la serie “Entrelazados” (Pampafilms, Disney+ 2021) y en “Mi Amigo Hormiga” (Flow Contenidos 2020). Actuó en los films “Barrefondo” dirigido por Jorge Leandro Colas y en “Tú” de Amin Yoma. Entre sus trabajos teatrales se destacan: “La reina del Pabellón” (2018), “Entrevistas 2.0” (Microteatro), “Orguyo”, “Ludo” (Laboratorio Marte) y “El regreso del joven príncipe”.

Eugenia Bonel (@euyenbonel) Actriz de amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático, además de formar parte de numerosos cursos junto a Augusto Fernández, Beatriz Mattar, Joy Morris, María Onetto y Eugenia Levin. Entre sus recordadas participaciones en la pantalla chica se destacan: “Maltratadas”, “Patito Feo”, “Buenos Vecinos” y “Trillizos”, entre otros. En teatro ha sido parte de “Besmú”, creación colectiva con Alice Penn y Mechi Martínez, además de ser la protagonista de “Venecia” y “El Amante”, esta última dirigida por Miguel Guerberof.