Richard Eichen y un conmovedor testimonio sobre cómo sobrevivió al atentado de las Torres Gemelas

09/09/2021 - 12:59 Camerino

Richard Eichen, sobreviviente del ataque al World Trade Center, reveló como logró salir de ese infierno. Lo hizo en una conferencia de prensa virtual, en la que estuvo EL LIBERAL , y también brindará su testimonio en “Auge y caída de las Torres Gemelas”, uno de los capítulos de un especial que emitirá este sábado 11 de septiembre, a las 21.50, History Channel con motivo de recordare el veinte aniversario de aquella tragedia que conmovió al mundo un 11 de septiembre de 2001. Una cicatriz incurable para la humanidad.

Richard, con una carrera de más de 40 años como ejecutivo de alta tecnología, estaba trabajando en el piso 90 de la torre norte del World Trade Center. El no solamente pudo sobrevivir, sino que un pudo salvar a una mujer y bajar 90 pisos con ella en las escaleras.

Antes de la ronda de preguntas con los más de doscientos periodistas, Eichen contó a César Sabroso, Senior VP Marketing y Pr A+E Networks Latin America, la experiencia vivida.

¿Cómo recuerdas esos 102 minutos del 11 de septiembre hace 20 años?

La verdad es que hoy en día lo recuerdo con aún más emociones que hace unos años. Creo que estaba tratando de encontrarle el sentido a lo que había visto, porque yo estaba en el piso 90. Fui una de las cinco personas que pudieron salir. Salieron un par del piso 91 y después nadie más. Y yo escuché este sonido metálico como de un golpe; del avión que golpeaba al edificio y después todo explotó en llamas. Cayeron las paredes. Un compañero que estaba quemándose murió entre mis piernas y en todo ese momento yo no tenía idea de lo que estaba pasando en el pasillo interior, que fue lo que me protegió. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero veía llamas en las paredes y también veía que del baño de mujeres la puerta se cerraba y se abría contra su propia bisagra con todas las llamas y yo no sabía que estaba pasando y pensaba qué tengo que hacer para sobrevivir en este nanosegundo Y ahí me di cuenta de que también estaba herido y estaba sangrando. Y entre esa gente vi a Luz González, que fue a la que llevé esos 90 pisos y lo que hacía yo era cargar su peso tratando de estar debajo de ella y ella se iba apoyando en mí y al mismo tiempo estaba tratando de entender qué es esto. Entonces tenía por un lado la emoción por lo que estaba pasando y por otro lado esa necesidad de ser racional y poder seguir avanzando con la situación en la que estaba atravesando. Y la otra cuestión interesante fue que cuando bajábamos, ella se desmayó dos veces. Vi al primer bombero en alrededor del piso 40, la cargamos hasta abajo, le dieron oxígeno y ese grupo de bomberos pudo salir, pero su teniente lamentablemente no. Imagínense que me preguntó el bombero ¿cómo está ahí arriba? Y yo le dije cómo están las cosas ahí abajo? Y de hecho él tampoco entendía bien lo que estaba pasando. O sea, él tenía más hechos, pero emocionalmente tampoco lo comprendía. Y para que fuera aún más extraño, cuando yo había dado cuatro pasos por fuera, ya había salido del edificio, ahí empezó a caer el edificio y yo vi cómo colapsaba casi arriba de mi hombro derecho, así que miré para arriba y vi cómo se empezó a desestabilizar y a caer. Y si, por supuesto me golpeé. Pero la cuestión emocional ahí fue que cuando me golpeé me cubrí así con las manos y estaba tratando de respirar por esa nube de humo y sentía como que me sofocaba. Pero me puse a pensar. Estaba tranquilo, está oscuro, no tengo dolor. Y si esto es lo que significa morirse, entonces estoy en paz con esto. Y esto es algo que siempre mantuve conmigo. Ese momento exacto en el que me preguntaba estoy vivo o estoy muerto? Y después de esto fui llevado al hospital y entré al hospital y obviamente era un desastre. Y ahí me cuidaron.

¿Y llevaste también a Luz Gonzales con vos?

No, y de hecho esa fue una parte emotiva. Cuando llegamos al lobby, a la planta baja ahí vimos lo que estaba pasando en su totalidad. Ya no había ventanas, estaba todo lleno de cenizas, los vidrios habían explotado y dos guardias de seguridad nos decían "¡Corran, corran, corran!" Y estábamos cansados. Yo estaba sangrando y me dijeron "¡No, no, no, tenés que correr.!" Así que Luz y yo corrimos y cuando logramos salir había ambulancias y médicos de primeros auxilios y me vieron a mí que estaba sangrando, y yo les dije "No, no, lo mío es algo menor, yo me abrí la cabeza, no pasa nada. Vayan a verla a ella, que le está costando respirar. Atiendan primero a ella porque ella tiene asma", así que se la entregué a un médico, después otro médico me llevó a mí en otra dirección y cuando empezó a caer el edificio, me agarré del médico y corrimos. Y en términos de Luz y yo, de hecho no la conocía antes de esto. Sabía dónde trabajaba, pero no sabía cuál era su empresa. Era uno de esos pisos que tenía muchas oficinas de diferentes empresas y yo estaba muy preocupado porque yo había hecho un compromiso moral con ella de que la iba a sacar del edificio y me preguntaba "¿Fallé al final?" Porque ella no corrió a tiempo, no escapó a tiempo y yo había tenido una contusión fuerte. Entonces hasta que pude recuperarme, si bien tenía un dolor de cabeza extremo, empecé a buscar diferentes nombres de empresas y empecé a buscar información. Yo sabía que era Luz y en ese momento no conocía su apellido y lo único que necesitaba saber era si ella había podido salir. No necesitaba contactarla, lo que quería saber era que estaba bien y una de las empresas me respondió a mi pregunta y me dijo "Sí, lo logró, está bien." Y eso era todo lo que necesitaba saber, que yo había podido terminar y cumplir mi misión.

¿Cuál es tu opinión sobre la necesidad de compartir hechos y documentales sobre septiembre 11 para evitar ciertas situaciones u otras situaciones que puedan suceder? ¿Y cuál te parece que sería la comparación luego de 20 años con los eventos que están sucediendo actualmente en el mundo?

Bueno, yo creo que el motivo por el cual tenemos que seguir pensando en septiembre 11 diariamente es por gente como yo. Yo todavía tengo problemas médicos relacionados con ese día. Y una de las preguntas en la que soy muy franco, muy honesto, es que mi papá tiene noventa y nueve años y yo pienso con lo que me pasó, ¿Voy a vivir tanto tiempo? Pero quién sabe. Todos los años me hago estudios médicos y la verdad es que no se sabe. Y hay un grupo de nosotros que seguimos viviendo el 11 de septiembre prácticamente todos los días. Pero creo que también colectivamente algo de lo que tenemos que hablar es que es muy difícil comprender un evento tan cercano desde una perspectiva 360. Creo que cuantos más datos podamos tener los historiadores del futuro van a poder hacer o sacar mejores conclusiones. Y también me pregunto qué disparadores nos perdimos o no vimos, ¿Por qué existían terroristas en ese momento, entonces, qué nos faltó ese día? ¿Qué no vimos ese día y que colectivamente deberíamos ver la próxima vez?

RONDA DE PREGUNTAS

En tanto, cuando se inicio la ronda de preguntas, Richard respondió a consultas formuladas por los periodistas.

¿Cómo es la vida después este tipo experiencia cuando la vida te da una segunda oportunidad?

Está muy buena esa pregunta, porque yo tenía casi 50 años cuando esto sucedió. De hecho, yo cumplí unos días después de los 50 años y a veces uno piensa como en esos grandes hitos de la vida y yo decidí que no iba a tener un nuevo capítulo en mi vida, sino que iba a hacer cambios enormes y que todo lo que me hiciera feliz lo iba a hacer y lo llamé Vida 2.0. Así que me senté y dije Trabajas duro, haces lo que tienes que hacer, pero por el resto de tu vida, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? Porque te lo mereces. Y todos los días valoro la luz del sol, valoro las hojas de los árboles, la brisa. Suena cursi, pero veo a un niño jugando y me emociona. Absorbo todo esto y lo valoro porque si yo tuviera que mirar para atrás, quizá no tendría que estar aquí. Así de simple.

¿Cómo pudiste lidiar con esta experiencia en los días posteriores a ese momento? ¿Tenías pesadillas? ¿Cómo pudiste superar esto? Y ni siquiera sé si pudiste volver a tomarte un avión. ¿Cómo fue vivir después de esta tragedia?

La realidad es que yo tuve un caso importante de estrés postraumático. Yo hice terapia en el hospital Mount Sinai y hoy en día lo que puedo hacer es reconocer los desencadenantes en términos de sonidos. Por ejemplo, cuando hay un sonido fuerte, pero con el paso de los años fueron disminuyendo, pero los primeros años fueron muy difíciles. Subirme a un avión, estaba súper nervioso. Cada vez que entraba a un cine o a un restaurant, yo buscaba dos salidas, no solo la entrada por la que había llegado a ese lugar. Y de hecho tenía pesadillas, sin duda. Y todos los años a esta altura del año siento que me pongo ansioso, que me agarra ansiedad, pero lo reconozco y puedo lidiar con ello. Pero esto es algo que me pasa todos los años y creo que me seguirá pasando el resto de mi vida.