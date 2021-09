Vicky Cornejo, cantante de La Fanfarria del Capitán, reveló pormenores de la gira europea y la participación en “La Casa de Papel”

14/09/2021 - 13:34 Camerino

Juglares, viajeros y exploradores que cuentan historias y llevan músicas de un lugar a otro, La Fanfarria del Capitán sigue haciendo camino al andar. La banda argentina, que fuera parte de la banda sonora de la serie de Netflix “La Casa de Papel”, temporadas 3 y 4, con dos canciones originales del álbum "La Giravida", y actúan también en dos de sus capítulos, regresó a Argentina luego de su gira 10th. Anniversary Tour por Alemania, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica, Austria y República Checa.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Vicky Cornejo, cantante y acordeonista de la banda, habló acerca del tour en el que la banda presentó su quinto álbum ¨Magias de Hoy¨ y que concluyó a fines de agosto con un saldo de 33 conciertos, siendo la única banda de América en participar de esos eventos.

La Fanfarria del Capitán superó sus expectativas con su 10mo tour por Europa del Este, viaje que se planteó en medio del segundo verano de esta nueva realidad mundial. La banda logró salir airosa luego de sortear situaciones diversas debido a la pandemia, con un éxito rotundo y una audiencia profundamente conmovida que clamaba y festejaba el regreso de la música en vivo como hacía año y medio no sucedía. Como si esto fuera poco, Vicky Cornejo culminó el periplo con ocho meses de embarazo, una nueva vida que los acompañó en esta aventura.

El grupo salió de Argentina con 25 conciertos agendados y una gran incógnita respecto a la posibilidad de su realización; de hecho varios festivales que estaban en agenda fueron cancelados a lo largo de esta aventura por las condiciones inestables de la pandemia. Sin embargo, con la rápida apertura de las restricciones y nuevas habilitaciones en el viejo continente, los eventos en vivo rápidamente encontraron en La Fanfarria una excelente propuesta para sus line-up, logrando tickets agotados en todos los shows en los que participaron.

RECORRIERON 14.000 KM DE RUTAS

El recorrido comenzó el 27 de junio pasado en uno de los festivales de world music más importantes del mundo con más de 30 años de trayectoria, el Lent Festival de Maribor en Eslovenia. A lo largo de 2 meses recorrieron 14.000 km de ruta entre festivales y conciertos al aire libre de 28 ciudades centroeuropeas, finalizando en el Sfinks Mundial Festival de Bélgica que resultó ser el más grande de toda la gira.

No fue una gira sencilla debido a las diferentes condiciones de ingreso y restricciones de cada país y ciudad. Cada evento tenía sus propios protocolos: tests de antígenos, certificados de vacunación, capacidad restringida etc. que debían ser previstos para cada actuación. Asimismo las condiciones cambiaban constantemente incluso en Argentina, donde se cerró el aeropuerto en el mes de julio y la banda temió por un momento no poder regresar al país, considerando también que Vicky y Jero deberían tener a su bebé en el exterior. Mucha incertidumbre, una constante adaptación a los nuevos sucesos y la firmeza de seguir adelante contra la adversidad fueron las claves de esta nueva odisea.

Hoy regresan al país luego de haber logrado su sueño con muchas expectativas para los tiempos que vienen, habiendo conocido nuevos públicos, abriendo caminos y listos para embarcarse en la nueva aventura de la vida y la música ya que en 2022 comenzarán a preparar su sexto álbum.

Según palabras de Vicky Cornejo, fundadora de la banda: “Giramos en China en 2012 sin celular ni GPS, en Ucrania en guerra, en Kosovo con un bebé de 1 año, en Rusia durante el Mundial… Girar en Europa en pandemia es parte de nuestro trabajo: hacer que la música sobreviva a la adversidad y que las personas puedan llenarse de regocijo luego de año y medio de encierro. También para nosotros es revitalizante, volver a los escenarios, a conectar con el público y a hacer música en vivo, en equipo y con ella ayudar a salir emocionalmente del tormento que todos atravesamos”.

BOROBOM, NUEVO VIDEO

Desde el 12 de julio está disponible en YouTube el video de la canción "Borobom", perteneciente al álbum "Magias de Hoy" lanzado en noviembre 2020, con la colaboración del dúo Mexicano/argentino Riosentí.

El rodaje se llevó a cabo en Michoacán (México) y en Junín de los Andes (Argentina). La filmación en México sucedió durante el festival Global Eclipse 2020, evento que a pesar de las restricciones por coronavirus se realizó en un formato presencial respetando los protocolos de aforo y capacidad. El fenómeno natural del eclipse total de sol fue el marco de esta aventura de la que La Fanfarria del Capitán formó parte. Con su fuerza musical la banda contagió de una inusual energía a la comunidad allí presente, hechos que se reflejan en las escenas en las que el público forma parte de la canción colectiva.

Borobom habla de la vocación del músico, quien ejerce su profesión por trabajo pero también por placer y para los suyos, lo que finalmente le da la energía vital para seguir recorriendo su camino. Estos sentimientos y emociones se reflejan en el video, en donde se muestran las dificultades que atraviesan los personajes en la ruta para llegar al destino final que es la fiesta que significa compartir la música.

ACERCA DE LA FANFARRIA DEL CAPITÁN

Banda argentina creada en Buenos Aires en 2004 que viaja alrededor del mundo compartiendo su apasionante música: una combinación de rock, ritmos latinos, melodías del mundo y poesía.

Poseen un sonido único, lleno de emociones y un espectáculo en vivo energizante. Cada año giran internacionalmente dando 100 conciertos a lo largo de Latinoamérica, Europa, Rusia, China y Japón, en grandes festivales y reconocidas salas.

Fueron parte de la banda sonora de la serie de Netflix "La Casa de Papel", temporadas 3 y 4, con dos canciones originales del álbum "La Giravida", y actúan también en dos de sus capítulos. Asimismo son parte de la banda sonora de la serie rusa "El Método" con un tema del disco "E Viva!".

Tienen 5 álbumes editados: "Flores del Bosque de Bolonia" (2008), "E Viva!" (2012), "Fanfarria Latina on Tour" (2014), "La Giravida" (2016) y "Magias de Hoy" (2019/2020).