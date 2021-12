NORTHTALE, banda de power metal, tiene como referente, en Argentina, al legendario grupo Rata Blanca

06/12/2021 - 11:46 Camerino

Northtale, el súper grupo sueco-estadounidense de power metal, se declaró fanático de Rata Blanca, banda argentina de heavy metal, hard rock y metal neoclásico argentino, además de Facundo Coral, compositor y guitarrista fundador de la formación Coral.

Así lo expresaron, en una conferencia de prensa virtual, en la que estuvo EL LIBERAL, Guilherme Hirose (voz) y Bill Hudson (guitarra).

El encuentro con el periodismo de América Latina fue para presentar su álbum “Eternal Flame” y el video de “Future Calls”, single que incluye una participación del guitarrista Kai Hansen y su hijo Tim Kanoa.









¿Por qué eligieron “Future Calls” como el nuevo sencillo?

BILL HUDSON: Tenemos muchos fans. Primero, fue por una decisión de negocios, pero también por todas las grandes influencias que tenemos. Elegimos 'Future Calls' como el nuevo sencillo! Hay una razón muy especial para esto: Kai Hansen es uno de los héroes de mi infancia y hace unos años tuvimos la oportunidad de hacernos amigos. Para mí tenía mucho sentido tenerlo como invitado en el álbum, y cuando sugirió que su hijo Tim Kanoa Hansen también viniera, pensé que le encantaría organizar una reunión familiar. ¡Espero que los fans disfruten de este álbum tanto como nosotros!





¿Cuánto tiempo les llevó preparar “Eternal Flame”?

BILL HUDSON: Fueron necesarios dos años de arduo trabajo, cambios de formación y una pandemia mundial, ¡pero lo logramos! Este bebé ya está disponible y no puedo esperar a que todos lo escuchen. ¡Para celebrar!





¿Cómo se preparan para realizar una gira para presentar “Eternal Flame”?

BILL HUDSON: No tenemos gira, pero normalmente cuando nos vamos a presentar en algún lugar nos juntamos en el país donde vamos a tocar para hacer ensayos. Debido a las restricciones de Covid-19, anunciamos que la gira europea que se iba a realizar entre el 24 de noviembre pasado y el 18 de diciembre próximo con “Unleash the Archers”, con el apoyo de “Stricker”, ha sido pospuesta. Manténgase atento a las actualizaciones sobre las nuevas fechas de la gira.





¿Qué banda argentina de heavy metal tienen como referencia?

GUILHERME HIROSE: “Rata Blanca”. Sin dudas, “Rata Blanca”. Además, la banda “Coral”, que es de un gran amigo que se llama Facundo Coral.





DESDE EL TRASH METAL HASTA MÚSICA TRADICIONAL BRASILEÑA

La banda de power metal Northtale lanzó el nuevo álbum “Eternal Flame”, a través de Nuclear Blast. Producido por Dennis Ward (Pink Cream 69, Unisonic). El álbum trae 12 nuevos temas y toda una gama de nuevas influencias, desde thrash metal, citas clásicas y música tradicional brasileña, elementos fusionados en el característico power metal melódico de Northtale. Presentó también un lyric video del sencillo "Future Calls".

El album Eternal Flame presenta participaciones especiales del icono legendario Kai Hansen (Helloween / Gramma Ray), su hijo Tim Kanoa Hansen (Induction), Jonas Heidgert (Dragonland) y Mary Zimmer (Helion Prime). La portada del álbum fue creada por el artista Gustavo Sazes (Machine Head, Amaranthe }, Kamelot).





ACERCA DE NORTHTALE

Northtale es un quinteto internacional de Power Metal formado en 2017 por el guitarrista Bill Hudson (Doro, Tso, ex-U.D.O.), quien inicialmente estaba escribiendo canciones para un álbum en solitario. El baterista Patrick Johansson (ex-Yngwie Malmsteen / Wasp), el tecladista Jimmy Pitts, el bajista Mikael Planefeldt y el vocalista original Christian Eriksson (ex-Twilight Force) se unieron en la etapa de las demos, cuando tomaron la decisión de convertir el proyecto en una banda. El álbum debut Welcome To Paradise fue lanzado en agosto de 2019, por Nuclear Blast, con excelente acogida en todo el mundo y excelentes críticas en los medios especializados internacionales. En el verano de 2020 la banda eligió a su nuevo cantante, Guilherme Hirose, después de una búsqueda mundial que incluyó a 40 candidatos de 11 países diferentes.





NORTHTALE: INTEGRANTES

Guilherme Hirose | voz

Bill Hudson | guitarra

Mikael Planefeldt | bajo

Patrick Johansson | batería

Jimmy Pitts | teclado





TRACKLIST:

1 - Only Human

2 - Wings of Salvation

3 - Future Calls (feat. Tim and Kai Hansen)

4 - The Land of Mystic Rites

5 - Midnight Bells

6 - Eternal Flame

7 - In The Name of God

8 - Ride The Storm

9 - King of Your Illusion

10 - Judas Be My Guide (IRON MAIDEN cover feat. Jonas Heidgert)

11 - Nature’s Revenge

12 - Ivy (Outro)





