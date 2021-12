Denise Faro, actriz y cantante italiana, a EL LIBERAL: “Necesitaba volver a soñar, volver a cantar con ojos brillantes”

08/12/2021 - 13:51 Camerino

Denise Faro lanzó su álbum debut titulado “Cambio de Ruta” (“Cambio di rotta”) en versión doble (Italiano y Español). La cantante y actriz italiana, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía Zoom, habló del gran momento por el que atraviesa en esto momentos con “Cambio de ruta”, disco que tiene a “Fuera de Juego” como punta de lanza. Esta canción la grabó a dúo con Samo, cantante mexicano que también participó del zoom.

"'Cambio de ruta' este es el título de mi primer álbum, después de tantos EP y sencillos finalmente encontré el tiempo y el coraje para detenerme a escribir canciones que realmente me hacen latir el corazón, gracias también a la pandemia que ha tenido el mundo entero en pausa dejándonos el tiempo para reflexionar, o al menos en mi caso yo me encontré sola conmigo misma y me di cuenta de lo lejos que estaba de mí, de cuántas modas, consejos y hábitos, que no me pertenecían, estaba siguiendo. Necesitaba volver a soñar, volver a emocionarse, volver a cantar con ojos brillantes”, destacó la prestigiosa artista.

Denise Faro apunta con este disco a una globalización musical que inició con “Jacuzzi” y “Evergreen” más tarde con los duetos de “¿Vienes o Vas?” con Alexander Acha, y recientemente “Fuera de Juego” junto a Samo.

Por eso decidió dar la tarea de "lanzar" todo el disco a una canción especial que hace latir a muchos corazones “Fuera de juego", una canción que cuenta una historia real, un accidente que lleva a la muerte del protagonista. Después de un año y medio en coma. Una historia triste por supuesto, que sin embargo tiene el impacto de hacernos reflexionar sobre nuestro presente, de hacernos comprender que la vida es impredecible y por eso hay que vivirla a plenitud, sin tantos miedos y remordimientos.

El álbum está en doble versión, español (11 canciones) e italiano (10 canciones). Cada canción habla de una emoción que experimentó la cantautora a lo largo de los años, “desde las más ligeras y hermosas hasta las más profundas y en algunos casos "feas".

Denise asevera: “Hay dos canciones en particular que me representan en este momento más que las demás. Una es "Cambio di Rotta" que da título al disco y representa un renacimiento, mi "yo" del pasado que encuentra el "yo" del presente, y que casi no la reconoce y la otra que es un “Amarse hoy", amarse sin límites y prejuicios sin importar el género, la etnia y las "reglas", un tema que se discute mucho en la actualidad pero que aún tiene un largo camino por recorrer para ser entendido.”

Bajo la producción de 8P Music “Cambio de Ruta” saldrá en formato físico y digital que contará con una edición de lujo limitada en Vinilo doble que será distribuido en Italia y América Latina.

CAMBIO DE RUTA - TRACK LIST

1- EVERGREEN (SPANISH VERSIÓN) (FARO, GRANDE, SPIGAROLI, VINCI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO, GIANMARCO GRANDE

2- AMARSE HOY (CORO, FARO, MANCINO, SIMONELLI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO

3- FUERA DE JUEGO, CON SAMO (FARO, LORETI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO

4- 2MIL123 (CORO, FARO, MANCINO, SIMONELLI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO

5- JACUZZI (SPANISH VERSIÓN) (ANGIULI, FARO, FLORA, POLLEX, XEFTERIS) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO

6- DE AQUÍ (FARO, GRANDE, SPIGAROLI, VINCI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO, GIANMARCO GRANDE

7- NO TE RECONOZCO (FARO, GRANDE, SPIGAROLI, VINCI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO, GIANMARCO GRANDE

8- ¿VIENES O VAS? CON ALEXANDER ACHA (ACHA, FARO, GUIDETTI) PROD. CLAUDIO GUIDETTI

9- CAMBIO DE RUTA (FARO, GUIDETTI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. CLAUDIO GUIDETTI

10- ZONA DE CONFORT (ADEL AL KASSEM, FARO) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO, ADEL AL KASSEM

11- RECORDARTE HASTA SIEMPRE (CORO, FARO, MANCINO, SIMONELLI) SPANISH ADAPTATION: DENISE FARO PROD. DANIELE CORO

BIOGRAFÍA DE DENISE FARO

Denise Faro nació el 2 de agosto de 1988 en Italia, pero es “hija del mundo” como ella misma se define, ha empezado desde muy joven su carrera actoral. Cabe mencionar que ella ha incursionado en musicales y obras de teatro. Por ejemplo, en su país natal hizo las versiones locales de “Romeo y Julieta”, “High School Musical” y “Patito feo”, por nombrar solo algunos proyectos.

En lo musical se destacó en el 2012 como Ganadora del “Festival de Viña del Mar” con su canción “Grazieate”, representando a su país Italia y conquistando los corazones latinos. También fue invitada especial en el festival de la canción Italiano San Remo.

Al mismo tiempo, vuelve a las pantallas Italianas con un papel protagónico en la serie “Benvenuti a Tavola 1” y “Benvenuti a Tavola 2” (2012/2013). Después de varios años (en el 2014) vuelve al teatro, pero por primera vez en Estados Unidos interpretando el papel de la dulce Beatriz en “The Postman”, adaptación teatral de la famosa película “Il Postino”. Ya viviendo en Los Ángeles, California, Denise no se deja escapar la oportunidad de vivir la experiencia de Hollywood, interpretando papeles como “La italiana” en la serie tv “Soccer and Drink” o “Bella” en la película “The Father (Papa)” con Anthonny Hopkins.

Actualmente la cantante se encuentra en Los Ángeles su lugar de residencia tras su paso por Milán, Italia donde ultimó detalles de las nuevas canciones que formarán parte del material discográfico que saldrá a fin de este año. El disco está producido musicalmente por Daniele Coro, autor y productor de importantes artistas como: Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Renga, Carboni, Masinietc; además, de otros autores destacados que escribieron algunos de los últimos éxitos de Laura Pausini, Kylie Minogue, Tiziano Ferro, J-Ax, Amoroso, Tatangelo, Nek, Gianni Morandi, Annalisa y muchos más.

A mediados de 2021 realizó su primer live streaming desde Roma para el mundo, ya se puede revivir algunos de esos momentos del concierto en su canal oficial de Youtube Denise Faro.

Actualmente está presentando su álbum debut “Cambio de Ruta” con el single “Fuera de Juego” junto Samo.

ACERCA DE SAMO

Samuel Parra Cruz mejor conocido como Samo, es un cantante y compositor mexicano nacido en Veracruz.

En 2005 se integra al grupo de pop mexicano, Camila, junto a Mario Domm y Pablo Hurtado. En 2006 lanzan su primer álbum de estudio Todo cambió, con el cual reciben una nominación al Grammy Latino 2007. En 2010 lanzan su segundo álbum Dejarte de amar, con este disco logran disco de diamante en México y cuatro nominaciones a los Grammy Latinos 2010. En 2013 decide abandonarla y lanzarse como solista. En 2013 lanza su álbum debut titulado Inevitable.

Samo, se ha destacado por su trabajo como compositor, ha escrito canciones para artistas reconocidos como Olga Tañon, Diego Schoening, Ednita Nazario, Yuri, Carlos Rivera, Christian Chávez y Gloria Trevi. Ha realizado, además, colaboraciones con Thalía, Reik, Selena, Juan Fernando Velasco, La Oreja de Van Gogh y Pandora, entre otros.

Inició su carrera profesional a los 18 años en 1993, en un grupo llamado Salmo 40, con el cual hizo una gira por Estados Unidos y algunas ciudades mexicanas. El grupo no obtuvo los resultados esperados y Samo en 1995 decide probar suerte en el concurso de talento “Valores Juveniles” en Ciudad de México, quedando entre los primeros lugares en la final.

En 1998 logra ser elegido para cantar en la sección de coros de Alejandra Guzmán, participando en las giras de los discos titulados “Soy” y “Lipstick”.

En 2005 el cantante mexicano Reyli produjo con el cantante y productor Mario Domm su primer disco como solista. Para la grabación de los coros Reyli convoca a Samo, quien participa en su primera gira. Así Samo conoce a Mario Domm.

En 2006 crea junto a Mario Domm y Pablo Hurtado, el grupo Camila, debutando con el álbum “Todo cambió”.

En 2011 lanza su línea de sombreros, “Samo Hats”, ya que es el accesorio que lo caracteriza.

Samo realizó música para la telenovela mexicana "Amor bravío", la serie americana "Relaciones peligrosas" y escribió canciones que luego interpretaron diferentes artistas, como Yuri, Gloria Trevi, Olga Tañón y Ednita Nazario.

En 2013, Samo se aleja de Camila y emprende una carrera como cantante solista, estrenando el sencillo “Sin ti”. El 16 de julio sale al mercado su primer álbum, titulado "Inevitable", compuesto por 13 canciones. En octubre estrena el segundo sencillo de su álbum debut, homónimo, cuyo video fue rodado en Puerto Madero, Buenos Aires.

Luego, en marzo de 2014 lanza "Doy Un Paso Atrás", tercer sencillo.

En 2015 realiza la gira latinoamericana "Inevitable Tour", visitando Argentina y Paraguay. El 28 de abril sale a la venta el DVD "Me Quito el Sombrero", grabado en directo en el Teatro Juárez de Guanajuato. El primer sencillo es "El Aprendiz", tema de Alejandro Sanz. También incluye temas de Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner.

El 27 de enero de 2017 estrena junto a Alejandra Guzmán "Te Juro", primer sencillo de su álbum "Eterno", a la venta en mayo.