Claudio Rissi, a EL LIBERAL, sobre el éxito de El Marginal: “La gente quiere espiar lugares que no se ven, que no están expuestos a la luz”

La cuarta temporada de “El marginal” se estrenará el 19 de enero, solo en Netflix. Previamente, sus protagonistas brindaron una conferencia de prensa virtual en la que participó EL LIBERAL Quienes respondieron a las preguntas formuladas por el periodismo fueron Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi, Gerardo Romano, Ariel Staltari y Abel Ayala.

Los artistas contaron su experiencia sobre la grabación de la cuarta temporada y, ante una consulta de EL LIBERAL , Claudio Rissi, el Mario Borges de la tira, se refirió a las razones por las que el público adhiere fervorosamente a la temática marginal.

EL LIBERA L: Desde “Okupas” hasta la fecha, la temática acerca de la marginalidad ha tenido un muy buen acompañamiento del rating. ¿Qué elementos coadyuvan para que esta temática capte tanto la atención de la audiencia?

CLAUDIO RISSI: Yo me lo vengo preguntando desde hace mucho tiempo, pero creo que tiene que ver con esa parte oscura que todos poseemos y que no queremos ver y lo podemos ver en la pantalla. ¿Sería transaccional, por decirlo de algún modo? No lo sé, pero me parece que es un poco eso: la gente quiere espiar lugares que no se ven, que no se ven normalmente, quiero decir, que no están expuestos a la luz. La marginalidad también es un reflejo de la otra parte de la sociedad, en algún caso se acepta y, en otro caso, se niega, pero todo es producto de la misma sociedad. De un lado o del otro, participas de eso de algún modo. De hecho, en El Marginal, particularmente, se habla de una sociedad enferma en todo sentido, afuera y adentro. Los personajes son tan desembozados. Se supone que los marginales, que no tienen frenos, que no tienen filtros, entonces son más desembozados,. Y lo hace más atractivo.

QUÉ HARÁ BORGES EN LA CUARTA TEMPORADA

Luego de la sentencia a cumplir cadena perpetua, Borges ingresa a Puente Viejo como un preso más, sin privilegios ni "arreglos" especiales. Él y su banda tendrán que plantearse arrancar de cero y reconstruir su poder desde las cenizas. Gladys será su soporte y quien maneja desde afuera sus negociados. En esta nueva temporada, deberá ganarse la confianza de Coco y su familia, protegidos por el Director Galván. Borges tendrá que apelar a toda su capacidad para la “rosca” y la estrategia.

UN RESÚMEN DE LAS TEMPORADAS ANTERIORES

El Marginal, la serie producida por Underground y Telemundo Streaming Studios junto a Netflix, regresa para una cuarta temporada con un estreno global el 19 de enero por Netflix. Protagonizada por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi y Gerardo Romano, y con las incorporaciones de Luis Luque, Rodolfo Ranni, Ariel Staltari y un gran elenco, esta nueva entrega continuará con la historia de los personajes después del incendio de San Onofre, que marcó el final de la primera temporada.

Para que puedas prepararte para el estreno de la nueva temporada, te proponemos hacer un repaso de esta apasionante historia:

¿Qué pasó en la primera temporada?

El ex policía Miguel Palacios (Juan Minujín) ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa, Pastor, y una causa inventada. Su misión es infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y carceleros que opera desde adentro del penal, liderada por Mario Borges (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado). El grupo acaba de secuestrar a Luna Lunati (Maite Lanata), la hija adolescente de un corrupto Juez de la Nación y, por lo tanto, la misión de Miguel consiste en hallar a los captores y descubrir el paradero de la joven.

El penal de San Onofre, es liderado por Sergio Antín (Gerardo Romano), quien tiene un vínculo de complicidad con los negocios de los Borges. En el patio se encuentra la Sub21, un grupo de jóvenes presos que anhelan terminar con los Borges y ser los capos de la cárcel. Además, la asistente social del sistema penitenciario, Emma Molinari (Martina Gusmán), juega un rol importante en la vida de Pastor.

Tras descubrir que Luna Lunati se encuentra cautiva en un área de la cárcel y lograr su liberación, Pastor es traicionado. Queda tras las rejas como un preso más, sin testigos que conozcan su verdadera identidad y rodeado por los peores delincuentes y asesinos, pronto comprende que solamente escapando puede salvar su vida y recuperar su nombre. Y finalmente lo consigue.

¿Qué pasó en la segunda temporada?

La segunda temporada transcurre tres años antes de la primera temporada. Los hermanos "Borges", Mario y Diosito llegan al Penal de San Onofre y se ven envueltos en una guerra de poder contra "El Sapo" Quiroga (Roly Serrano), el preso con más poder en el penal. Los Borges, hacen una alianza con Patricio "El Doc" Salgado (Esteban Lamothe), un médico anestesista encerrado por un crimen que no cometió, esta relación será la clave de la supervivencia. Finalmente los Borges, lograrán su cometido, convertirse en los "capos" del penal, y arreglar una alianza con el versátil director Antín.

¿Qué pasó en la tercera temporada?

La tercera temporada transcurre, cronológicamente, entre la segunda y la primera temporada, es decir, dos años después de terminar con “El Sapo” y un año antes del secuestro de Luna Lunati.

Los hermanos Borges han consolidado su poder en el penal de San Onofre. Por pedido de Antín, los Borges deben proteger a un interno recién llegado, Cristian Pardo (Lorenzo Ferro), el hijo de un empresario poderoso (Gustavo Garzón). Emma lidia con los traumas que el motín le dejó y los jóvenes de la Sub 21 intentan destronar a los Borges; y para ello, tejen alianzas con el preso ex boxeador Oliverio Bruni (Alejandro Awada) y con Pantera (Ignacio Sureda).

¿Qué pasará en la cuarta temporada?

La cuarta temporada transcurre después de la primera temporada. Después del incendio de San Onofre, los destinos de Pastor, Mario Borges y Diosito, vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo. El reencuentro entre Pastor y Diosito revivirá fuertes sentimientos para ambos. A esta confrontación se suma César (Abel Ayala), quien fue trasladado allí, y lidera el grupo que representa a la Sub21. Desde afuera, Sergio Antín operará para adueñarse del poder de la cárcel, enfrentando al director actual. Y Emma Molinari trabajará para ayudar a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga.

ELENCO

Protagonizada por Juan Minujín (Pastor), Nicolás Furtado (Diosito), Martina Gusmán (Emma), Claudio Rissi (Borges) y Gerardo Romano (Antín). Con Ariel Staltari (Bardo), Daniel Pacheco (James), Ana Garibaldi (Gladys), Abel Ayala (César), Facundo Espinoza (Enzo), Ernesto Larrese (Padre Ramón), Emanuel García (Arnold), Ignacio Quesada (Brian), Marcelo Peralta (Barny). Actor invitado Rodolfo Ranni (Galván), con la actuación especial de Luis Luque (Coco), y un gran elenco.