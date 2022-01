Karely Herrera, modelo, fitness y Youtuber, presentó al mundo el ciclo “Entrenando con K”

18/01/2022 - 17:22 Camerino

Modelo, fitness, TV Host y emprendedora venezolana, Karely Herrera, arrancó el 2022 como Youtuber y trae lo mejor del mundo fitness para sus seguidores.

“Entrenando con K”, así se titula el cuadro en YouTube de la hermosa modelo y conductora ganadora del concurso Miss Bikini México.

Hecho para motivar a hacer ejercicios físicos a todas aquellas personas que requieren un tanto de motivación, guía o sencillamente compañía.

Se pretende que gracias al esfuerzo de cada una de las personas que entrenen con Karely Herrera logren sentirse más seguras de sí mismas y que a su vez esto las haga sonreír por tiempo prolongado y que así aunque de poco en poco se expandan momentos de felicidad.

Lo que nadie esperaba es que Karely también nos trae otra faceta en su canal, el “Cocinando con K”, un espacio en donde la conductora en compañía de invitadas especiales aprende a cocinar platillos ligeros y otros no tanto, pero lo importante es compartir con sonrisas, carcajadas y aprender a cocinar platillos deliciosos.





EN PRIMERA PERSONA

“Venezolana de nacimiento, hija de padres colombianos, la menor de cuatro hermanas. Desde pequeña supe que mi futuro estaba dentro del mundo de la moda; mis primeros acercamientos los realicé a manera de juego, siempre usando la ropa con un estilo particular, realizándole modificaciones y, aunque tal vez, no siempre a la moda, mis atuendos definitivamente, lucían diferentes”.

“Los años pasaron y yo soñaba con pisar Italia y desfilar con el garbo de Naomi Campbell, por lo que decidí, mientras estudiaba la carrera de Publicidad, que era hora de tomar las riendas de mi destino y convertir mis sueños en realidad”.

“Así fue que, conseguí un par de empleos que me permitieran pagar mis estudios universitarios y mis primeras clases de modelaje, fue una época sin duda difícil, pero estaba decidida a no claudicar”.

“Ya como modelo en Venezuela, surgió la inesperada oportunidad de viajar a Ecuador, convirtiéndome en una de las afortunadas chicas que engalanaron la pasarela del Fashion Week, después de esa grata experiencia, mi sueño más grande se haría realidad, recibí la oferta de viajar a Italia para desfilar y ser por tres años consecutivos, modelo exclusiva de una prestigiosa marca de ropa”.

“La siguiente parada profesional me trajo a México, país dónde me consolidé en las pasarelas, además de aventurarme en el mundo del fitness, lo que me llevó a competir en 2011 en Musclemania México, logrando el primer lugar como Miss Bikini y en 2014 obtuve los títulos de Miss Bikini y Miss Sport Model, lo que me convirtió en ganadora absoluta, y como premio adicional, la oportunidad de representar a México en el Fitness América, que se llevó a cabo en Las Vegas y donde conquisté nada más y nada menos, que el segundo lugar Miss Bikini América”.

“Nuevas oportunidades me llegaron en el tema del modelaje, ya no solo en pasarela, sino como imagen de diversas marcas reconocidas, portadas de revistas especializadas en fitness, participaciones en videos musicales, programas de televisión en Televisa y TV Azteca, bueno, ¡hasta una aparición en cine!”

“Satisfecha de todo lo logrado hasta ese momento, entendí que ya no quería ser sólo “la imagen”, ahora mi ambición era estar del otro lado; creando y diseñando”.

“Si bien mi trayectoria como modelo de importantes pasarelas y marcas, respaldan mi vocación y conocimiento como asesora de imagen en mi propio Showroom, mi gran respeto hacia el mundo de la moda, me hizo emprender esta nueva aventura de mano de los profesionales, así pues, comencé mis estudios en diseño de calzado en el reconocido Instituto di Moda Burgo”.

Tiempo después llegó la inquietud de diseñar trajes y salidas de baño, y a más de un año de iniciarme como diseñadora, los resultados de todo este esfuerzo se ven reflejados con gran éxito; logrando que mi marca homónima de ropa y calzado tenga presencia en México y Miami, pero lo que más me llena de satisfacción, sin duda, es saber que he conseguido colocarme en el gusto del público”.

“Gran prueba de ello fue la increíble respuesta en el importante y reconocido “LATINO FASHION WEEK” desarrollado en octubre de 2018 en la ciudad de Chicago, donde presenté mi primera colección de bikinis y monokinis, además de la colección inaugural de calzados playeros”.

“Actualmente sigo creando, buscando colocar mi marca en distintas latitudes, siempre en busca de alcanzar nuevas metas, de superarme a mí misma y sobre todo, con la firme intención de compartir mis experiencias con el único fin de motivar a todos los que me siguen a ser una mejor versión de sí mismos en todos los sentidos”.

“El sueño más difícil de lograr es aquel por el que no se lucha, a pesar de los tropiezos.”