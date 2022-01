Horacio Banegas a EL LIBERAL: “He decidido ser un artista del pueblo antes que ser un producto comercial”

23/01/2022 - 16:30 Camerino

Horacio Banegas estará por partida doble en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2022. Su primera aparición será este domingo 25 de enero, en la segunda noche de la muestra coscoína. En tanto, volverá a subirse al escenario Atahualpa Yupanqui el próximo martes 25, con la delegación oficial de Santiago del Estero que homenajeará a Elpidio Herrera y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas. Horacio cantará dos temas de Elpidio. Ese mismo día, con toda su banda, estará en el Festival del Violinero en Cosquín, espacio al que regresará el 27 de enero para acompañar al "Mono", su hijo.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, el connotado cantautor santiagueño reflexiona acerca del regreso a este festival, tras dos años de impasse por la pandemia del coronavirus. También habló del “Sonido Banegas” y la importancia que tiene para él la palabra.

"Yo creo que es un punto importante de inflexión en lo que han sido estos dos años de pandemia y una necesidad mutua, del artista y del público, de reencontrarnos y refundar esta edición de Cosquín 2022. La gente quiere salir y limpiar un poco el corazón, la cabeza, el espíritu, y fiestas como Jesús María (donde ya se presentó), Cosquín, La Salamanca (donde estará el 7 de febrero), festivales emblemáticos, le permiten a la gente reencontrarse con los artistas, y a los que organizan, darle impulso a esa nueva forma de interactuar que hay entre el público y los artistas, siempre con los cuidados sanitarios que corresponden”, resaltó Horacio en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL.





Tus canciones conllevan reflexión, y las cosas que dices siguen vigentes...

Yo siempre he sido un defensor de la palabra, que determina quiénes somos, cómo pensamos y sentimos. Mis obras se van redondeando de una expresión reflexiva. Le canto a Santiago, por supuesto, hablo de mi provincia, de su gente, de las cosas que he vivido, y eso es fundamental porque es una obra que va a quedar. Siempre analizo que un texto, una poesía, sea profundo y tenga contenido. No estoy para adaptarme a las reglas comerciales y hacer música que no tenga connotación de raíz o expresión popular, de pensamientos y sentimiento que me ubican en el plano de mi provincia. He decidido ser un artista del pueblo antes que ser un producto comercial.