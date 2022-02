Amorina, al ritmo de la cumbia santafesina, canta “Me quedo sola” y va por más en su carrera

28/02/2022 - 17:25 Camerino

“Me quedo sola” es el segundo single de Amorina, sucesor de “La otra”. En esta nueva historia es a ella a quien le rompen el corazón y es ahí cuando los sentimientos se vuelven canción.

En esta una cumbia santafesina romántica, donde predomina el sonido del acordeón, vamos descubriendo, a través de la letra, las penas de una mujer que se siente sola y abandonada.

Amorina, de esta manera, empatiza con todos aquellos que no tienen motivos para festejar San Valentín, el 14 de febrero, y que seguramente, se sentirán representados con este tema.





A propósito de la letra y del videoclip, nos cuenta Amorina:“ Me Quedo Sola es una canción que nace luego de una ruptura amorosa. Es ahí cuando nos damos cuenta, que si una relación no funciona hay que priorizarse a uno mismo. Entonces todo vuelve a tener sentido y los que pasamos por ese proceso, debemos saber que lo vivido se convierte en aprendizaje, para no volver a cometer el mismo error y seguir adelante, más fuertes que nunca. Lo que muestro en el video es como superar el pasado, dejando de lado los objetos que nos tienen atados a aquella relación, para poder encarar una nueva vida”.

Compuesto por Amorina Alday y Maximiliano Artale, “Me quedo sola” contó con la producción musical de Damián Morel.

Mientras tanto, Amorina sigue ensayando el repertorio de su show para poder recorrer los escenarios de Argentina y transmitir en vivo todo su potencial de la mano de su carisma.





AMORINA, SU HISTORIA

Amorina es una joven artista de la ciudad de General Conesa (Partido de Tordillo, Buenos Aires). Comenzó su carrera en la música a los seis años presentándose en la Fiesta Aniversario de Tordillo.

A los diez años graba su primer álbum, titulado “Mis comienzos”, donde presenta su primer tema compuesto por ella junto a su papá: “Latidos del corazón”.





A los once años se presenta por primera vez en “Pasión de sábado” , programa de TV al cual siguió yendo en varias oportunidades. A los doce años graba su segundo álbum: “Extrañarte”.

En 2013, Amorina, graba su tercer disco, titulado “Dibujando un corazón”, logrando una gran repercusión. Comenzaron sus giras por diferentes provincias de Argentina e incluso se presentaron en Uruguay.

En 2019 participa del reality show “La Voz Argentina” (Telefé) y logra ser finalista del team Axel. Junto a los ocho finalistas del programa hacen una gira nacional incluyendo venues como el Teatro Gran Rex, Teatro Broadway de Rosario, Arena Maipú Stadium de Mendoza, Espacio Quality de Córdoba, entre otros.