Morgan Freeman: “El Chapo tenía mucho dinero para despilfarrar y ese dinero hizo que se construyera un túnel”

25/03/2022 - 14:47 Camerino

“Grandes escapes con Morgan Freeman” es la serie de no ficción que History estrenará el 9 de abril, a las 22, y que los santiagueños podrán verla a través de Tele Imagen Codificada.

La nueva serie de ocho episodios presenta esta mirada a los escapes de prisión más elaborados del mundo y la historia de los osados prisioneros que llegan a extremos en la lucha por su libertad.

Los casos explorados incluyen, entre otros, el escape que desafía a la muerte de Alcatraz; cómo dos compañeros de celda vecinos escaparon de la fortaleza de la prisión de Dannemora, así como personajes como el narco criminal El Chapo y los “Pittsburgh Six” ("Los seis de Pittsburgh") quienes excavaron su camino hacia la libertad.

En un evento virtual exclusivo para la prensa de América Latina, en el que EL LIBERAL estuvo presente, History lanzó la nueva serie de la mano de una entrevista única a Morgan Freeman y con la participación de los productores Geoffrey Sharp y James Younger.

Con las presencias de César Sabroso, VP de Marketing, Afiliados y Comunicación Corporativa de A+E Networks LatAm; y Miguel Brailovsky, Senior VP de Contenido de History Latin America, se desarrolló este nuevo encuentro virtual.

¿Qué es lo que más te atrajo de este proyecto?

Bueno, en mi compañía tenemos este departamento de documentales que en realidad está dirigido por James Younger y Geoffrey Sharp. Ellos están constantemente buscando cosas que hacer, documentales que puedan crear y presentar. Sucede que tengo esta reputación en la presentación, supongo, y por eso estoy llamado a ser parte de ella. No me puedo resistir.

¿Qué es lo que más te gusta de “Grandes escapes” en History Channel?

En “Grandes escapes” tienes una idea de cuán dedicadas, cuán valientes y cuán ingeniosas pueden ser las personas en situaciones desesperadas. Si me dices que pones a una persona en una situación de un escape imposible y escapa, logra realizarlo, mi mayor interés es cómo lo hizo.

¿Qué crees que nos fascina tanto sobre este tema?

Creo que el mismo hecho de que se atrevieran a intentarlo. Vamos a estar del lado de la osadía, del esfuerzo heroico, sin importar quién ni qué. Si lo vemos, vamos animar por ello. No podremos creer que lo haya hecho. Y cada vez que llegas a un punto en el que están bloqueados, se convierten en tus héroes. ¿Cómo van a solucionar esto? Porque ya todos sabemos que salieron, pero ¿cómo lo hicieron? ¡¿Cómo?! Así que vamos a quedarnos. Nos sintonizaremos después de la tanda comercial para ver si realmente hicieron esto y cómo. ¡Cómo! ¡Cómo!

¿Qué vamos a ver en la serie?

Te mostramos cómo lo hicieron. Les daremos el paso a paso, los detalles de lo que hicieron de casi momento a momento, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Salir de una prisión de máxima seguridad es probablemente uno de los intentos más audaces que los humanos pueden permitirse. Y la cantidad de ingenio, la cantidad de coraje, la cantidad de perseverancia, de apegarse a una actividad que se necesita para hacer algo como eso, es probablemente una de las cosas más fascinantes de la naturaleza humana que quedarse encerrado en prisión.

¿Cuál es la razón detrás de la fascinación de la cultura pop con grandes escapes, desde Shawshank Redemption hasta el escape de El Chapo?

Creo, como dije antes, creo que es solo la audacia que se necesita para lograr algo así. La cantidad de tiempo que lleva, por ejemplo, perforar una pared. En Dannemora, un muro exterior de siete pies de espesor no podía contener a tres hombres adentro. Tendrías que tener curiosidad acerca de cómo alguien podría lograr algo así. Y luego, cuando te das cuenta de que realmente lo lograron, debes apreciar lo que se necesitó para hacerlo.

¿Cuál es el escape más memorable que conoces?

Creo que es el escape de Dannemora que lograron estas tres personas. Y hubo un escape importante, que fue el mayor escape en la Segunda Guerra Mundial, que fue el de Stalag. Gran película, realmente ingeniosa, mucha preparación, mucho trabajo, mucha planificación. Había mucha gente involucrada allí.

¿Y la fuga de El Chapo? ¿Qué piensas sobre eso?

Bueno El Chapo (Guzmán) tenía mucho dinero para despilfarrar y ese dinero hizo que se construyera el túnel. Ese dinero también les permitió usar el posicionamiento GPS para ubicarse en el lugar correcto debajo de la prisión para que pudieran entrar justo dentro de su celda. Mucho dinero. Eso es diferente de simplemente hacerlo por tu cuenta desde adentro.

¿Tuviste una preocupación especial en no hacer que el programa hiciera que la gente aprendiera a escapar prisiones?

No, no creo que puedas enseñarle a nadie cómo salir de una prisión mostrándoselo. Porque una de las cosas que creo que está clara es que no es algo que cualquiera pueda hacer. No hay tanta gente con la audacia, o la inteligencia o el ingenio. Yo, por ejemplo. Ponme en una situación como esa y ya está. Ahí es donde me voy a quedar. Nunca soñaría con tratar de hacer eso.









¿Qué le gustaría decirles a las personas que no creen en absoluto en el sistema penitenciario?

Creo que necesitamos un lugar para albergar a la gente, déjame ponerlo de esa manera, que son antisociables; porque la mente criminal es ante todo antisocial. Pero no sé, ustedes saben lo que son las cárceles, y los correccionales. Son castigo. Si haces algo malo te van a castigar, vas a pagar por ello. Y vas a perder tu libertad, vas a perder privilegios como un ser humano libre. Bueno, creo que lo necesitamos. Está mal usado, pero, ¿qué no lo está?

ACERCA DE MORGAN FREEMAN

El renombrado actor Morgan Freeman, que apareció en innumerables películas como 'Driving Miss Daisy', 'Glory', 'The Shawshank Redemption' y 'The Dark Knight Trilogy' es ganador del premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Million Dollar Baby

Freeman nació el 1 de junio de 1937 en Memphis Tennessee, el menor de cinco hijos del peluquero Morgan Porterfield Freeman, Sr. y la maestra de escuela Mayme Edna. Cuando era niño, Freeman pasó una buena parte de su tiempo juntando suficiente dinero para ver películas, donde desarrolló una temprana admiración por actores como Gary Cooper, Spencer Tracy y Sidney Poitier.

Al graduarse de la escuela secundaria en 1955, Morgan rechazó una beca parcial de teatro y se unió a la Fuerza Aérea de los EE. UU para convertirse en piloto de combate. Más tarde se dio cuenta de que no era lo que quería y, por lo tanto, comenzó su carrera como actor. Después de años de papeles pequeños y un éxito limitado, comenzó a conseguir papeles importantes y a ganar elogios de la crítica y el público. Ahora es una de las estrellas más respetadas de Hollywood.

En 1967, el mismo año en que se casó con Jeanette Adair Bradshaw, el gran salto en la carrera de Freeman se produjo cuando consiguió un papel en una producción afroamericana de Broadway de Hello, Dolly! protagonizada por Pearl Bailey. Cierta exposición nacional siguió en 1971 cuando comenzó a aparecer regularmente en The Electric Company, un programa de televisión infantil producido por la televisión pública que se enfoca en enseñar a los niños a leer.

A pesar de algunos trabajos en el escenario, incluida una actuación nominada al Tony en The Mighty Gents a fines de la década de 1970 y cuando The Electric Company fue cancelada en 1976, Freeman se vio a sí mismo mirando una carrera que estaba lejos de estar enraizada y su vida personal también estaba sufriendo. Él y Jeanette se divorciaron en 1979. Un año después de su divorcio, la carrera de Freeman tuvo un quiebre cuando consiguió un papel como un preso desquiciado en la película de Robert Redford, Brubaker (1980). Freeman se vio obligado a retirarse a la televisión durante dos duros años en el elenco de la telenovela Otro mundo. Durante gran parte del resto de la década, tuvo un papel en la película Harry and Son de Paul Newman de 1984, y fue narrador de la miniserie de televisión The Atlanta Child Murders, entre otros papeles.

ESTRELLA DE HOLLYWOOD

En 1987, la suerte de Freeman cambió cuando fue elegido para la película Street Smart, que colocó al actor en la pantalla como el proxeneta volátil Fast Black. El papel resultó ser un gran éxito para Freeman, lo que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Dos años más tarde, Freeman obtuvo más elogios (un Globo de Oro al mejor actor y una segunda nominación al Oscar) como el bondadoso pero obstinado chofer en Driving Miss Daisy de 1989. Ese mismo año protagonizó Glory, de Edward Zwick, aclamada por la crítica, un drama sobre el 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts, que fue una de las primeras unidades afroamericanas reconocidas en la Guerra Civil. En la década de 1990, Freeman estaba en lo más alto de su carrera, protagonizando películas de gran presupuesto como The Shawshank Redemption de 1994, Seven (1995) y Deep Impact (1998).

LA VOZ DE DIOS

Con su voz estruendosa y su imponente presencia, Freeman era natural para interpretar a Dios en la comedia de 2003 Bruce Almighty y su secuela de 2007 Evan Almighty.

En 2005, Freeman ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto en Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Más tarde repitió sus papeles como Lucius Fox de Batman Begins (2005) para las exitosas secuelas The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012). También apareció en The Bucket List (2007) de Rob Reiner y en el thriller de acción Red (2010), coprotagonizada por Bruce Willis.

En los Globos de Oro de 2012, Freeman recibió el premio Cecil B. DeMille por "contribuciones destacadas al mundo del entretenimiento".

La voz distintiva y elocuente de Freeman también lo ha convertido en un clásico para la narración. Su voz se puede escuchar en películas tan memorables como La guerra de los mundos y el documental ganador del Premio de la Academia March of the Penguins. En 2010 también reemplazó la voz de Walter Cronkite para presentar a la presentadora de noticias Katie Couric en CBS Evening News.

En 2009, Freeman se asoció nuevamente con Eastwood, interpretando el papel del presidente sudafricano Nelson Mandela en Invictus, papel que le valió una nominación al Oscar al Mejor Actor. Unos años más tarde, apareció en el thriller de acción Olympus Has Fallen (2013), la película de ciencia ficción Oblivion (2013), la comedia Last Vegas (2013), el éxito de taquilla de ciencia ficción Lucy (2014) y la narración para la animación The Lego Movie (2014). En 2015, interpretó al Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el programa de televisión Madam Secretary, del que también es productor ejecutivo.

Al año siguiente, en septiembre de 2016, el presidente Barack Obama le otorgó a Freeman una Medalla Nacional de las Artes. Freeman repitió su papel de Allan Trumbull en London Has Fallen de 2016 y Angel Has Fallen de 2019.

FUERA DE CÁMARA

En 1997, Freeman cofundó la compañía de producción de películas Revelations Entertainment, incluida su compañía de distribución de películas en línea, ClickStar. También ha lanzado una serie de esfuerzos caritativos.

El actor, que reside en el delta del Mississippi, recaudó dinero para las víctimas de Katrina poco después de que el devastador huracán arrasara la zona. A través de la Fundación Rock River, una organización que fundó, el grupo de Freeman ha donado millones a programas educativos. Y en 2004 ayudó a organizar fondos de ayuda para las víctimas del huracán en Granada. Después de enterarse del declive de las abejas melíferas y su impacto devastador en el medio ambiente, Freeman convirtió su rancho de 50 hectáreas en un santuario de apicultura en julio de 2014.

Además, en su estado natal de Mississippi, el actor cofundó un club de blues en Clarksdale. Freeman también tiene licencia de piloto.

En cuanto a su vida personal en 1984 se casa con su segunda esposa Myrna Colley-Lee pero se separaron en 2010. Entre sus reveses, ninguno fue tan trágico como el de agosto de 2015, cuando descubrió que su nieta, E'Dena Hines, a quien él y Myrna habían adoptado, fue asesinada por su novio en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, a pesar de tiempos tan difíciles, el actor ha seguido trabajando y no muestra signos de desaceleración.