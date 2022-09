Polly Ferman le pone glamour e identidad femenina al tango

06/09/2022 - 17:40 Camerino

“Glamour Tango: el tango hecho mujer” es un espectáculo creado y dirigido, desde el piano, por Polly Ferman. Se trata de un espectáculo multimedia de música y danza único en el género por contar con un elenco totalmente femenino.

Creado en 2008 por la pianista y directora musical Polly Ferman, a los efectos de rendir homenaje a la mujer desde un estilo musical, donde el rol femenino ha sido poco reconocido, transitando exitosamente desde entonces por grandes escenarios internacionales.

Educacional y motivacional al mismo tiempo, es el máximo homenaje a la reafirmación de la Mujer como tal.

El proyecto cuenta actualmente con el apoyo de la Fundación Antonia Mir de la Comunitat Valenciana , constituída por la artista plástica española homónima.

Polly Ferman, creadora de Glamour Tango, fue recientemente designada como Académica Correspondiente en la Ciudad de Valencia (España) por el Consejo Directivo de la Academia Nacional del Tango.

ACERCA DE POLLY FERMAN





Una de las máximas intérpretes de la música de las Américas, Polly Ferman continúa cautivando al público con su excelente interpretación de compositores latinoamericanos. Su maestría de este repertorio ha llevado a que el Japan Times la haya distinguido como "Embajadora de la música de las Américas".





Las numerosas grabaciones de Ferman incluyen: “Ernesto Lecuona Danzas Cubanas”, “Habaneras, Milongas, Tangos”, Música para piano de Ariel Ramírez”, Argentine Piano Music”, “Ariel Ramirez, La Última Palabra”, “Waltzes of the Americas”, “Piano Music by Ernesto Nazareth”, “Imágenes”, “Orquestango I”, “Orquestango II”, “New Tango Vision”, “Tango Reunion, recorded live in Poland”. “Tango Fado”, “Tango Ahora”, “GlamourTango”, “Homage to Tango, The Music of Daniel Binelli”, “Loving, The Tango of Astor Piazzolla”, y “Tango Metropolis”.





Las giras internacionales de Ferman, como solista, han incluido actuaciones con prestigiosas orquestas, incluyendo a las Sinfónicas de San Francisco, Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Ucrania, la Sinfónica Nacional de la Argentina, la de Sao Paulo y Filarmónica de Montevideo, entre otras, así también en recitales en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Takemitsu Hall de Tokio, Saint Martin in the Fields, de Londres, el Teatro Colón de Buenos Aires, National Centre for the Performing Arts de Beijing, Oriental Art Centre de Shanghai y Teatro Mayor de Bogotá.





Ferman ha creado y dirige desde el piano, Glamour Tango, espectáculo multimedia de música y danza, celebrando las contribuciones de las mujeres en el Tango, con la particularidad de tener un elenco en su totalidad, femenino.





Emprendedora cultural, Ferman ha fundado en la ciudad de Nueva York (en 1984), Pan American Musical Art Research, Inc, PAMAR, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover el reconocimiento y apreciación de las culturas de Latinoamérica (más información en www.pamar.org )





También ha creado en 2006 en NYC, un Festival anual, que se desarrolla el mes de noviembre de cada año, con la finalidad de mostrar los talentos, diversidad y riqueza de las culturas latinoamericanas. Este 2022, estará dedicada a jóvenes talentos (más información en www.lacw.net)