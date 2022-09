Federico Rabinovich, cineasta argentino, convirtió en cortometraje una llamada equivocada que recibió de un psiquiátrico

12/09/2022 - 16:50 Camerino

Alex es un periodista que recibe una misteriosa llamada preguntando por Linda. De a poco el personaje se obsesiona por conocer más sobre Linda, llegando al punto de poner en riesgo su propia vida, pero a la vez descubriendo algo de sí mismo.

Esa es la trama de “¿Who is Linda?”, thriller psicológico del cineasta argentino Federico Rabinovich que ganó tres premios en festivales internacionales (Mejor Guión y Mejor Corto de Misterio del festival IndieX Film Fest y Mejor Corto de misterio del Berlín Indie Film Festival) antes de ser estrenado en Amazon Prime.

La historia, que en el corto es narrada en 20 minutos, es la semilla de una serie que el autor está gestando para profundizar en la historia y conflictos de su protagonista. “¿Who is Linda?” fue realizado de forma independiente, en plena cuarentena, en Nueva York, con guión y dirección del realizador nacido en Carlos Casares.

Por otra parte es autor de otros dos cortos: “Impossible to clean” y “The last day” y acaba de comprar los derechos de un libro para transformar en largometraje. Se trata de una autobiografía escrita por su autor en la ciudad de New York en la que trata sobre identidad, cómo era la ciudad en la década de los 70s 80s y 90s y la aparición del HIV.