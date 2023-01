Gabriel Moss, “La voz más romántica”, presentó el video de la canción “A mirar”

26/01/2023 - 16:55 Camerino

Gabriel Moss sabe que la vida hay que disfrutarla y se anima a imponerse desafíos. Por eso, durante la pandemia, decidió sumar el canto y la composición a su vida.

Una noche tuvo un sueño. En ese sueño, que fue muy vívido, Sandro le dictaba la letra y la melodía de una canción. Así fue como Moss compuso por primera vez y nació “La sombra de tu amor”. Ahora presenta su nuevo video “A mirar”, filmado en Miami.

Si bien había coqueteado con el piano cuando era más joven, nunca imaginó que pasados los 50 se iba a sentir cautivado por melodías y armonías.

Así fue como el encierro obligado por la pandemia se convirtió en el puntapié inicial para componer sus propias canciones.

Fueron surgiendo, una tras otra. Hasta que tuvo entre sus manos su primer disco, llamado “Entre sueños”, que presentó formalmente a finales del año pasado en el mismo teatro donde ahora volverá a compartir una noche mágica con su público.

“Nunca es tarde para empezar algo nuevo. La vida puede ser más corta de lo que uno desea, por eso no hay que perder tiempo y animarse. Por suerte tengo a mi lado a una mujer que me anima y que tampoco le teme a los desafíos. Y si bien los dos tenemos profesiones alejadas de la música, compartimos las ganas y las energías para descubrir nuevos mundos. Así que después de soñarme como compositor me pregunté: ¿Por qué no? Y me lancé a esta maravillosa aventura”, afirmó en un zoom exclusivo con EL LIBERAL.

Mirá la entrevista