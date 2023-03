Emilio Teubal contará cantando sobre su “Futuro” en un concierto en la Ciudad de Buenos Aires

24/03/2023 - 14:45 Camerino

El pianista y compositor argentino Emilio Teubal, referente del tango, el jazz y la música latinoamericana de Nueva York llega a Buenos Aires para presentar su sexto disco de estudio “Futuro”, el próximo 11 de abril en Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo, CABA).

Ganador del Latin Grammy 2018 junto al cuarteto de Pedro Giraudo, Teubal se ha destacado en los teatros más importantes de los Estados Unidos (Lincoln Center, The Kennedy Center, Brooklyn Academy of Music, Symphony Space, The Blue Note) y fue distinguido con las becas más prestigiosas del mundo académico-musical neoyorquino.

Desde hace más de cinco años, encabeza asiduas giras por Japón con actuaciones en los principales teatros de Tokio, Osaka, Nagoya e Hiroshima, entre otras ciudades.

En esta oportunidad, Emilio presenta -por primera vez en Argentina- su flamante sexto disco (disponible en todas las plataformas digitales de música); una obra ecléctica que refleja los distintos estados de ánimo experimentados por el pianista durante la pandemia. En Futuro, la música escrita convive con la improvisación, los ritmos del jazz con los del folklore y sofisticados elementos armónicos se mezclan con melodías cantables.

“Futuro” está integrado por 9 composiciones de Teubal más una exquisita versión de Blackbird (Lennon /McCartney). “Futuro”, tema que da nombre al disco, empezó a gestarse cuando estalló la pandemia. “Children of MMXX” está dedicado a los chicos que no fueron casi por dos años a la escuela (y sus papás y mamás que tuvieron que reemplazar a los profesores). “Cinco en seis cuerdas” fue escrito para el bajo de seis cuerdas de Pablo Lanouguere. “Río” y “Tortuga”, son piezas de piano solo versionadas para trío. “Tokyo-Trenque” está dedicado a Eduardo García, amigo del artista oriundo de Trenque Launquen y fallecido en Tokyo, Japon en 2019. “Remolinos (Tolerance)”, es un homenaje a King Crimson. “Los que fluyen” propone aires de chacarera y “Los últimos serán los primeros”, está dedicado a Miguel Teubal, padre del artista, fallecido a principios de 2021.

La presentación oficial de “Futuro” en Buenos Aires estará a cargo del Emilio Teubal Trío encabezado por Emilio Teubal en piano, composiciones y arreglos, junto a Diego Alejandro en batería y Pablo Lanouguere en contrabajo y bajo eléctrico, miembro original del trío neoyorquino también de visita por Buenos Aires.

