Caio Mussolini a EL LIBERAL: “El fantasma de “Il Duce” y del fascismo se puede utilizar para cualquier cosa”

23/04/2023 - 18:39 Camerino

Caio Mussolini, bisnieto de Benito Mussolini, en una extensa entrevista con EL LIBERAL, vía zoom, dio su opinión acerca de los libros que se escribieron acerca de la vida y obra de su bisabuelo, de los filmes que se hicieron acerca de “Il Duce”, de la reciente película estrenada por Netflix (“El robo de Mussolini), de la serie que comenzó a filmarse en Italia (“M. Son of the Century”) y de “Bella Ciao”, la canción popular italiana que renovó sus bríos tras ser incluida como banda sonora de la exitosa serie española “La Casa de Papel”.

SERIE “M. SON OF THE CENTURY”

Joe Wright, director británico y responsable de “M. Son of the Century”, serie que filma en Italia, basada en el libro homónimo de Antonio Scurati, aseguró que la temática hoy tiene mucha vigencia. “Están surgiendo líderes populistas en todo el mundo”, dijo en una conferencia de prensa el cineasta de “Las horas más oscuras”, biopic de Winston Churchil”.

La serie sobre Mussolini, según se informó Variety, comprenderá el período entre 1919, cuando fundó el partido fascista en Italia, y 1925 cuando, habiendo ganado el poder con la Marcha sobre Roma de 1922, Mussolini pronunció un discurso en la Cámara de Diputados de Italia declarándose dictador.

Para el bisnieto de Mussolini, “esto es completamente falso. Esta es otra mentira grandísima. Los períodos históricos son completamente diferentes. La Marcha sobre Roma se hizo en una Italia y en una Europa muy diferente. Una de las principales causas de La Marcha sobre Roma, que la gente ignora, fue cuando los socialistas, los comunistas estaban alterando el orden institucional en Italia y hacían ataques al Estado. Se había realizado la Revolución de Octubre en Rusia y mucha gente quería que se implantara en Italia un régimen comunista. El comunismo es un cáncer. En todos los lugares en donde ha llegado el comunismo o el socialismo ha destruido las sociedades, ha creado pobreza, ha creado miseria, ha creado la destrucción del tejido social. Eso fue lo que combatió el fascismo”.

Acotó: “Estamos hablando de 1922. La situación hoy en día es completamente diferente. Eso me hace acordar a los ataques que se hicieron contra Giorgia Meloni (periodista y actual presidenta del Consejo de Ministros de Italia) diciendo que al día siguiente la gente iba a estar en camisa negra en caso de que ella ganara las elecciones. Vimos que no es así, absolutamente. Esto demuestra como el fantasma de “Il Duce” y del fascismo se puede utilizar para cualquier cosa. La gente me dice que fascismo es violencia y eso es mentira. Cualquier cosa que a la izquierda no les guste ellos dicen que es fascista. Entonces, hay que empezar a usar los términos con juicio, hay que empezar a darle a la palabras el justo valor, hay que empezar a estudiar las cosas de manera muy seria”.

“BELLA CIAO ES OTRA DE LAS MENTIRAS DE LA IZQUIERDA, DE LOS PARTISANOS

En la serie española “La Casa de Papel”, la canción popular italiana “Bella Ciao” cobró vigencia. Cabe destacar que “Bella Ciao” fue enarbolada como un himno de la resistencia antifascista. Fue utilizada por los partisanos italianos que formaban parte de la Resistencia italiana, la resistencia de los italianos contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia, y la lucha partidista contra la República Social Italiana fascista y sus aliados nazis. “Bella ciao” se usa en todo el mundo como un himno antifascista de libertad y resistencia.

Sobre esta canción, Caio Mussolini opinó: “Bella Ciao es otra de las mentiras de la izquierda, de los partisanos. Hay prueba de esto, hay documentación, La música es yiddish. Viene del este europeo, de los judíos. Había llegado a Italia y se cantaba en la región de Piamonte con las mujeres que recogían el arroz. Sitúan su origen en las dificultades de las mujeres mondina, las trabajadoras de arrozales de finales del siglo XIX. La canción dice “cuando me levanto por la mañana, tengo que ir al arrozal… Y entre los insectos y mosquitos, trabajo duro que tengo que hacer””.

Mussolini remarcó que “Bella Ciao, en los años de la guerra, nunca fue cantada sino que se cantaban “Fischia il vento”, con la melodía del ruso Katjusa, que eran músicas rusas, comunistas. “Bella Ciao” fue presentada por primera vez en el Festival de Spoleto de 1958. A partir de allí, la canción empieza a repetirse y a repetirse y los comunistas empiezan a crear el mito de que esta canción fue usada por los partisanos y es la canción de la libertad. Es mentira. Nunca fue usada por los partisanos”.

En relación a la relevancia que tuvo la canción tras ser banda sonora de la serie española, Mussolini precisó: “Bella Ciao se volvió famosa en todo el mundo por “La Casa de Papel” que, casi en broma, “La Casa de Papel” habla de un grupo de criminales. Seguramente, “Bella Ciao” y los criminales se juntan bien. Esa podría ser la única cosa que los une. Pero, además de eso, “Bella Ciao” es la demostración de cómo una mentira, si la repites tantas veces, la gente al final piensa que es verdad”.