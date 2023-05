Marcelo Villa lanzó oficialmente su nuevo material “Marcelo Villa y people from ice land”

04/05/2023 - 15:05 Camerino

El músico argentino, Marcelo Villa, lanzó su material “Marcelo villa y people of ice land” el que fue compuesto y grabado por Marcelo Villa y Ezequiel Araujo, (Pity Álvarez, El Otro Yo, Leo García, Wom, entre otros) siendo el productor artístico Araujo uno de los mejores productores nacionales. El material fue mezclado y masterizado en Sony Music -México D.F.- bajo el sello de Make Noise Not War Records (California), un sello creado por argentinos en EEUU.

La tapa del disco y el material de los videos son de Mike “Beeple” Winkelmann, un artista digital, diseñador gráfico y animador estadounidense ampliamente conocido por utilizar varios medios en la creación de obras cómicas y fantasmagóricas que hacen comentarios políticos y sociales mientras utiliza figuras de la cultura pop como referencias.



BIOGRAFIA

Marcelo Villa lleva una carrera de más de 30 años en los que ha incursionado en diferentes géneros de la cultura rock, estéticas y conceptos. Creador del cyber-punk, el heavy pop y Rest non verva. A lo largo de este tiempo desde 1990 al 2002 incursionó en 50 bandas diferentes.

Además tiene un disco de música electrónica por cada letra del abecedario, la z es un disco, la x es otro, etc. También editó 7 discos como solista.