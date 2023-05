EL LIBERAL con los protagonistas de “Cráter”, película que fue estrenada en la plataforma de streaming Disney +

17/05/2023 - 14:12 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL



Disney + estrenó “Cráter”, una película original protagonizada por un ramillete de jóvenes actores. Para presentar esta nueva producción, Disney organizó una conferencia de prensa con medios de todo el mundo, entre los que estuvo EL LIBERAL.Los participantes del encuentro con los periodistas fueron Mckenna Grace (“Addison”), Isaiah Russell-Bailey (“Caleb”), Orson Hong (“Borney”), Thomas Boyce (“Marcus Tollefsoon”) y Billy Barrat (“Dylan Thomas”).





“Cráter” cuenta la historia de Caleb Channing (Russell-Bailey), un niño que fue criado en una colonia minera lunar y está a punto de ser trasladado de manera permanente a un idílico planeta lejano luego de la muerte de su padre (Scott Mescudi). Pero antes de irse, para cumplir con el último deseo de su padre, Caleb y sus tres mejores amigos, Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) y Marcus (Thomas Boyce), y una recién llegada de la Tierra, Addison (Mackenna Grace), se llevan sin autorización un vehículo para realizar un viaje, su última aventura, con la intención de explorar un misterioso cráter.Mckenna Grace, Isaiah Russell-Bailey, Orson Hong, Thomas Boyce y Billy Barrat, revelaron a los periodistas pormenores de su experiencia en “en el espacio”.





INSAIAH RUSSELL-BAILEY ES “CALEB”

“Estuvimos todos juntos seis semanas de preparación para obtener los ajustes del traje espacial y también el entrenamiento de acrobacias con arnés. Por ejemplo, durante cuatro de esas semanas, trabajamos con el equipo de Legacy para ayudar a construir nuestros trajes espaciales. Y asegúrese de que se vean como trajes espaciales reales y funcionales y tan realistas como sea posible”, resaltó Isaiah Russell-Bailey.





“Además, durante las últimas dos semanas, trabajamos con Dave McCumber y su equipo de especialistas para ayudarnos a parecer astronautas reales y actuar como astronautas reales en baja gravedad. Y la mayor parte de eso fue en realidad trabajo de arnés. Y se aseguraron de que nuestra caminata espacial pareciera lo más realista posible. Y siento que lo hemos logrado”, especificó Isaiah a los periodistas.





Definió a Caleb como “muy inteligente, amable y cariñoso. Está muy en sintonía con sus emociones y lleva su corazón en las manos. También es un líder nato, que es algo en lo que trato de vivir mi vida. Entonces, eso me parece muy importante. Y le gusta hacer que sus amigos se sientan importantes y escuchados. Valora la amistad al más alto grado y es muy leal y compasivo, algo que también relaciono con Caleb”.Dijo que uno de los mayores desafíos que tuvo para interpretar a Cabeb fue ponerse “en la mentalidad de alguien que ha perdido a un padre o a un familiar muy cercano. Afortunadamente, no he tenido que lidiar con una gran pérdida como esa. Entonces, tuve que trabajar mucho para prepararme para ese aspecto de mi personaje. Sabes, recibí consejos de familiares y amigos que han experimentado ese dolor y pena porque sé que hay muchos niveles y capas en el duelo de alguien tan cercano a ti”.



MCKENNA GRACE ES “ADDISON”

Por su parte, Mckenna Grace se refirió a las características de su personaje: “Interpreto Addison. Ella se une al viaje un poco tarde, porque tiene los códigos para el rover, así que ya sabes, esa es mi entrada. Pero siento que es bastante inteligente. Creo que ella está cuidando a los chicos de alguna manera. Toman muchas decisiones en la luna, y a veces tiene muchas matemáticas y lógica, lo que creo que es muy útil”.





BILLY BARRATT ES “DYLAN”

A su vez, Billy Barratt, quien interpreta a Dylan, un chico amigo de sus amigos, él solo quiere que Caleb tenga éxito y quiere que sus amigos sean felices. Se preocupa por todos ellos. Aunque él y Addison no conectan desde el principio, él sabe que, a lo largo del viaje, van a hacerse amigos y tener una conexión más profunda. Durante el metraje lo interesante es cómo todos los chicos profundizan mucho más su amistad, y con la nueva integrante.

ORSON HONG ES “BORNEY”

En tanto, Orson Hong, al hablar sobre “Borney”, su personaje, destacó: “Siendo el más joven del elenco, sentí esa dinámica interpretando a Borney. Y entonces sí. Sí. Me siento bastante suave. Fue muy agradable poder, ya sabes, conectar con la gente en el set y fuera”.