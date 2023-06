Cachitas Now!, una banda de cumbia disidente de Argentina que fue seleccionada para irse de gira por Estados Unidos

08/06/2023 - 16:38 Camerino

Por Alex Zani

El escenario del Galpón B es enorme, pero a Cachitas Now! le queda chico. En el fondo, Matías Rodríguez (timbales) y Guadalupe Mambrin (Octapad) se menean al ritmo de las percusiones, sus rodillas buscan el suelo. Ubicada siempre al costado, como rompiendo una línea invisible que divide un adelante de un detrás, Noelia Sinkunas (teclados y coros) hunde los dedos en el teclado.

Acaso me encuentre ante la mejor pianista joven del país, recientemente galardonada con un premio Gardel al “Mejor Álbum de Folklore Alternativo” por su proyecto solista. Luego detiene el tema, en seco. “¿Vamos a entrar en el silencio o seguimos una vuelta más?”, pregunta.

Es uno de esos interrogantes que nacen y mueren en cada ensayo. “Seguimos”, contesta alguien. No distingo quién. A su lado, Melo Montejano (bajo eléctrico) marca el ritmo con el bajo mientras Tomi Llancafil (guitarra y voz) la sigue con la guitarra eléctrica. Por las escaleras sube Meli Lobos (voz). Sabe que las miradas del público están destinadas a seguirla. Se ubica en el centro del escenario y toma el micrófono.

“Si vamos por un show de 90 minutos, mejor empecemos”, sentencia. Tiene en mente lo que se viene: el concierto del 9 de junio en el Levitt Pavilion en Dayton, Ohio, o aquellos otros que le siguen en el Kennedy Center Millennium en Washington, el Grace Park en Nueva York o el Green River Festival en Greenfield.





No fue hace mucho cuando la banda se enteró que fue seleccionada por el Center Stage para irse de gira a los Estados Unidos. Se trata de una iniciativa diplomática pública de la Oficina de Asuntos Culturales del Departamento de Estado de EE.UU. administrada por la Fundación para las Artes de Nueva Inglaterra con la dirección general de Lisa Booth Management, Inc. que, desde 2012, convoca a distintos grupos de artes escénicas para realizar intercambios culturales en distintas ciudades norteamericanas.

Cuando se presentaron a la convocatoria, la posibilidad de quedar seleccionados les parecía inalcanzable. “Tuvimos la entrevista en inglés, que entendemos muy poco, y explicamos por qué necesitamos ir. Dejamos en claro que, además de ser una banda de cumbia disidente, somos docentes y llevamos los ritmos tropicales como bandera a un montón de espacios. También trabajamos la ESI en las escuelas. Todo eso es Cachitas”, explica Melisa Lobos.

Cachitas Now! se rehúsa a ponerse etiquetas, pero en la calle se la conoce como una banda de “cumbia disidente”. Basta con darle play a alguno de sus discos para comprender este rótulo: sus letras llevan el compromiso de las problemáticas actuales que atraviesan las identidades LGBTI+, visibilizan experiencias sexoafectivas diversas y cuestionan los discursos cisheteropatriarcales. O al menos lo intentan.

Y todo esto a través de la cumbia, un ritmo tropical con larga tradición en Argentina y América Latina, muchas veces vinculado a los sectores marginados por la sociedad, la cultura hegemónica y la economía. Sus comienzos se remontan al año 2011 al calor de una escena emergente que nucleaba a un grupo de bandas de cumbia en la ciudad de La Plata.

Aquella era una movida de raíz latinoamericana que buscaba reversionar el repertorio tropical y sumarle las mixturas del tango, el folklore y el rock. En ese entonces, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (actualmente llamada Facultad de Artes) era un hervidero de talentos. Allí se conocieron gran parte de las Cachitas, estudiando música, tocando en peñas hasta el amanecer y cerrando las fiestas zapando alguna cumbiancha.



Si les preguntabas, nadie imaginaba un futuro de giras internacionales. Lo único que querían era tocar. “Comenzamos haciendo covers de chabones. Hay canciones que, si las canta un flaco, no genera lo mismo que si las canta una lesbiana. Si una lesbiana canta ‘Por qué no vas y le dices mujer que no lo amas a él’ te resignifica el sentido del tema, te invita a salir del clóset”, cuenta Melisa Lobos (voz) sobre la canción “No lo engañes más”, de Hernán y la Champions Liga. Diez años atrás, antes de la ola transfeminista que sacudió a la Argentina, Cachitas Now! se creó como una banda de mujeres, en su mayoría lesbianas, sin pensar que aquello se transformaría en un posicionamiento político.

Sin referentes LGBT+ en las bandas que escuchaban, la pregunta por otras identidades y la necesidad de conocer experiencias por fuera de las heteronormativas llevaron a Melisa a cuestionarse qué pasaría si escribiera letras lesbianas, como aquella que proclama “estoy enamorada de tu hermana”.



Desde entonces, muchas cosas cambiaron. La masificación del transfeminismo en el país de la mano de la consigna #NiUnaMenos, la sanción de ley de identidad de género y la lucha por el aborto legal en las calles no dejaron títere con cabeza. “Esa oleada nos atravesó, y en buena hora, para que pudiéramos replantearnos internamente qué es lo que queríamos decir y cómo”, explica Guada Mambrin.



“Afianzamos conceptos, fuimos construyendo otros nuevos, transitamos procesos personales, transiciones de género, muchos cambios. Hoy, al ser disidencias en un escenario, se arma un rótulo sobre la banda y por eso hablamos de cumbia disidente, pero esa palabra está en lugar de muchas otras, como lesbiana, bisexual, no binaries, trans”.



¡Para Cachitas, todo es ahora! Con dos discos a cuestas, Cumbia Desgenerada (2016) y Chonga (2019), este último reconocido con una nominación a “Mejor Álbum Tropical” en los Premios Gardel 2020, y tercer video álbum muy fresco llamado Living la vida Cumbia (2022), la banda está lista para que sus canciones pasen las fronteras nacionales. “Cachitas Now! está haciendo un gran trabajo en lo que concierne a la creación de una comunidad, a la inclusión, a la accesibilidad y a la diversión. Pensamos que son una excelente elección para nuestras giras de verano, donde estarán tocando, sobre todo, en espacios abiertos y accesibles a una gran audiencia. Creemos que es importante que les jóvenes en Estados Unidos conozcan cómo se construye el activismo y cómo ciertos temas están siendo discutidos en otros países”, asegura Deirdre Valente, General Manager de Lisa Booth Management.