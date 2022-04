¿Cuáles son las 10 mejores playas del mundo y cuánto sale viajar desde Buenos Aires?

20/04/2022 - 11:25 El Cronista

Cuando se piensa en vacaciones, la primera opción es la playa. Y si se quiere arena fina, sombrillas, palmeras y aguas transparentes, a menudo a la cabeza viene el Caribe o las exóticas playas de la Polinesia.

En este marco, TripAdvisor, el sitio web estadounidense que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes, elaboró un ranking con las mejores 10 playas del mundo, las cuales, se destacan por sus aguas cristalinas y arenas doradas.

El sitio web las distinguió con los premios "Best of the best" de Traveler 's Choice. "Son las playas con las que los viajeros sueñan durante todo el año", precisó TripAdvisor.









LAS 10 MEJORES PLAYAS DEL MUNDO

Una por una, la lista de las playas más exóticas y hermosas del mundo entero, según TripAdvisor.





GRACE BAY BEACH (Desde Buenos Aires por $ 275.520)

En el primer lugar quedó Grace Bay Beach, que se ubica en las Islas Turcas y Caicos. Este archipiélago del Caribe depende del Reino Unido y está 180 kilómetros al norte de República Dominicana.









Hay muchas formas de recorrer Grace Beach y disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Podés hacer una excursión en catamarán, buceo, kayak, snorkeling o pasear en crucero.





PLAYA DE VARADERO (Desde Buenos Aires por $ 378.526)

Varadero, ubicada a 36 km de la ciudad de Matanzas, en la península de Hicacos, es el punto cubano más cercano a los Estados Unidos.

Con unos 30 kilómetros de largo, de los que 22 son playas, Varadero se caracteriza por su luz tropical, su exótica y exuberante vegetación y la calidad de sus aguas.. La Playa de Varadero, hermosa combinación de arena rosa y blanca y agua cristalina, es una de las playas más espectaculares del mundo. Y, sin duda, la más bella de toda Cuba.









Algunas de las actividades que podés hacer son: buceo, varadiving, windsurf, kitesurf y tours de para explorar la naturaleza y vida silvestre.





TURQUOISE BAY (Desde Buenos Aires por $ 893.412)

Ubicado en Exmouth, Australia, Turquoise Bay es un sueño hecho realidad. Las vistas majestuosas, el sonido de las olas, la rica comida y la tranquilidad, predominan en este lugar.









"La playa es muy bonita, siempre limpia y con agua cristalina. A unos 150 metros hay un pequeño islote formado de manglares al cual se accede fácilmente en los kayaks, al lado izquierdo a otra distancia similar hay una islita a la cual también se puede ir. Solo estos dos sitios ya valen la pena el viaje...y el retorno Frente al hotel se encuentran arrecifes de coral, hay una persona que por u$s 10 te lleva en su lancha a recorrer los arrecifes, el manglar y los lugares vecinos, en nuestro caso optamos por hacer snorkel en los arrecifes y fue una de las mejores experiencias tanto que la repetimos al día siguiente. Por un precio muy accesible observamos en su hábitat estrellas de mar, mantarrayas, tortugas y una gran variedad de coloridos peces", opinó un usuario a través del sitio web.





QUARTA PRAIA (Desde Buenos Aires por $ 69.478)

Ubicado en Morro de São Paulo, Brasil, Quarta Praia es la playa más extensa, salvaje y sin duda alguna la más bonita.

Las formas más populares de recorrer esta playa incluyen hacer caminatas privadas (desde $ 3016.96 por adulto) y una excursión para pasar todo un día en Morro, con una duración de 12 hs y recogida por el hotel.

"El lugar es increíble para los que gustan de la tranquilidad y estar alejados del ruido. La playa es extensa con algunos bares improvisados pero con excelente servicio. La temperatura del agua es fantástica", escribió un usuario.





EAGLE BEACH (Desde Buenos Aires por $ 144.454)

La Playa de Eagle es una playa y un barrio de la ciudad de Oranjestad, en la isla caribeña de Aruba. El barrio es famoso por sus numerosos complejos de baja altura y su amplia playa pública. Es de arena blanca y suave y ha sido calificada como una de las mejores playas del mundo.









Este lugar, además, ofrece áreas ideales para los deportes acuáticos, como snorkel o buceo. Hay 4 especies de tortugas marinas que anidan en Aruba, especialmente, en Eagle Beach.





RADHANAGAR BEACH (Desde Buenos Aires por $ 630.988)

Escondida en las Islas Andaman, Radhanagar Beach es considerada como la mejor playa de la India. Es una prístina franja de arena respaldada por aguas turquesas y un frondoso bosque.

Esta playa es ideal para relajarse y nadar. Hay vestuarios y baños disponibles para la comodidad de los turistas.

Por otro lado, cabe destacar, la playa de Radhanagar es particularmente conocida por sus hermosas puestas de sol. La cautivadora variedad de aguas azul turquesa y la exuberante vegetación acompañadas de fascinantes vistas del atardecer elevan la belleza de este lugar.





BAIA DO SANCHO, FERNANDO DE NORONHA, BRASIL (Desde Buenos Aires por $ 99.541)

Aguas cristalinas y acantilados cubiertos de vegetación forman uno de los paisajes más bellos de la costa brasileña. La playa Baía do Sancho en el Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha, está reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad.









Alberga un ecosistema delicado con especies que están en peligro de extinción, siendo considerado este archipiélago como un santuario para muchas especies. En el interior del Parque, además de Baía do Sancho existen otras playas como Playa de León.





TRUNK BAY BEACH (Desde Buenos Aires por $ 155.812)

Ubicada en St. John, Islas Vírgenes de Estados Unidos, esta playa se destaca por sus bellos colores. Allí podrás tomar sol, disfrutar de las aguas cálidas, hacer deportes acuáticos y mucho más.









"Para llegar a este hermoso lugar hay que tomar el ferry desde St. Thomas y luego un taxi, la playa es hermosa y tiene ciertas facilidades como baños y duchas, se alquilan equipos para hacer snorkeling. No hay bares o restaurantes", escribió un usuario en el portal.





BAIA DOS GOLFINHOS (Desde Buenos Aires por $ 67.832)

Está ubicada en Praia de Pipa, Brasil. Al igual que las playas anteriores, Baia dos Golfinhos es un lugar tranquilo y reservado, con acantilados llenos de vegetación.









Lo único malo que los turistas encuentran en la playa es la marea alta. Para eso, aconsejan ver los horarios de las mismas para poder disfrutar y recorrer el lugar cuando la marea esté baja.





SPIAGGIA DEI CONIGLI (Desde Buenos Aires por $ 652,350)

Considerada como una de las playas más bellas del mundo, la Spiaggia dei Conigli (Playa de los Conejos) se encuentra al sur de Sicilia, concretamente en la isla de Lampedusa.









La arena beige clara de la playa y el agua azul son las primeras cosas que más llaman la atención de los viajeros. A los amantes de la naturaleza les gustará este lugar.

La isla de Lampedusa es el reino de las gaviotas reales, de las que hay unas 100 parejas, además de grandes lagartos. Además, las tortugas bobas a menudo caen en la playa y ponen sus huevos aquí.