El santiagueño Gabriel Deck seguirá en la NBA

01/09/2021 - 11:16 Deportivo

El alero santiagueño Gabriel Deck -ex Quimsa- será otro de los argentinos que dirán presente en la temporada de la NBA, tras la confirmación de su continuidad en Oklahoma City Thunder.

El contrato de "Tortuga" quedaba parcialmente garantizado si no lo cortaban antes del 30 de Agosto, eso no pasó así que estará otra temporada en la NBA. El 10 de enero se define si su contrato queda totalmente garantizado o no.

Deck debutó el pasado 30 de abril en OKC, luego de una salida repentina del Real Madrid. Jugó apenas 10 partidos pero dejó su marca para que desde la Gerencia piensen en retenerlo. Promedió unos 21 minutos por encuentro con 8.4 puntos.





El oriundo de Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, no tuvo casi acción en los Juegos Olímpicos tras no recuperarse de la mejor manera del coronavirus. Se sumó tarde a la concentración en Las Vegas y jamás pudo ponerse a punto para los duelos en Tokio.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en la NBA, donde ya está Facundo Campazzo y se sumará Leandro Bolmaro a los Timberwolves.