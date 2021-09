Gimnasia de La Plata se mide con Unión

20/09/2021 - 12:23 Deportivo

El Lobo y el Tatengue jugarán en La Plata un partido con diferentes desafíos para sus entrenadores: Néstor Gorosito buscará su primera victoria al frente del "Lobo" y Juan Manuel Azconzábal, un triunfo que le permita mantenerse en el cargo luego de una semana de tensiones.

El encuentro en el estadio del Bosque platense, correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), será a partir de las 13:30 con arbitraje de Diego Abal y transmisión de TNT Sports.

Los dos se ubican en el fondo de la tabla de posiciones, entre los peores seis equipos del campeonato. Gimnasia arrastra siete fechas sin ganar y Unión llega de recibir dos cachetazos de Vélez y Estudiantes sin anotar goles y con un rendimiento muy bajo.

Gorosito asumió en el club platense hace dos partidos: sufrió una goleada de Godoy Cruz (0-4) en Mendoza y sumó un empate sin goles con Vélez en La Plata. El equipo no gana desde la quinta fecha (1-0 a Atlético Tucumán) y no marca desde la séptima (1-1 vs River).