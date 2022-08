El profe Signorini sobre Diego: “Era un fenómeno, nacido para ser un artista”

13/08/2022 - 01:15 Deportivo

Fernando Signorini es una figura que siempre estuvo muy ligada al fútbol profesional de la Argentina y que en su extensa y exitosa carrera tuvo el orgullo y el honor de estar trabajando a la par de Diego Armando Maradona.

El reconocido ex preparador físico de la Selección Nacional, que hoy se mantiene alejado de la actividad futbolística, está de visita en Santiago del Estero y en un mano a mano que tuvo con EL LIBERAL habló de lo que fue su vida a la par de grandes figuras del fútbol y de lo que representó el “Diez” cuando le tocó la difícil tarea de volverlo a poner a punto después de sufrir una gravísima lesión.

“En ese sentido yo no podía hacer diferencia por quién era. Yo era un profesional. Había sido llamado para un trabajo específico después de una lesión gravísima por la que muchos especialistas decían que no iba a volver a jugar. En todo caso, el mérito hay que atribuírselo a su manera porfiada de enfrentar al destino, de torcerle el brazo como dice el Duende (por el folclorista Garnica) en El Olvidao. Su amor por la camiseta argentina, su amor por la pelota, su amor por su familia y su incomensurable talento. Hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Esto siempre lo tuve muy claro. Era un fenómeno, nacido para ser un artista que decidió jugar al fútbol. Jugaba como un artista”.

La reflexión de Signorini sobre la lesión y posterior recuperación de Maradona, viene después de que el ex campeón del mundo de México 86 fuera víctima de una brutal patada de Andoni Goikoetxea (Athletic Bilbao) cuando jugaba para el Barcelona de España y cuya consecuencia fue la fractura del maléolo externo y rotura del ligamento del tobillo izquierdo. Y siguiendo la línea de la Albiceleste, Signorini también se refirió al equipo que dirige ahora Lionel Scaloni.

“Todavía falta mucho para el objetivo final (el Mundial de Qatar 2022). Hablar ahora no sirve de nada por eso. Seguramente va a competir y no solamente a intervenir la Selección. Además hay razones históricas que avalan lo que digo. Después todo puede pasar. Lo que estoy seguro es que los chicos van a hacer absolutamente todo para que las cosas salgan de la mejor manera. Esto es fútbol y como en la vida, muchas veces las cosas pasan y no como una la piensa. El deporte tiene que seguir sirviendo como argumento formativo, como maravillosa excusa para ser feliz. Inclusive más allá del resultado. Repito, ellos van a hacer todo para ganar, y si les toca perder, a mí que me importa si dieron todo”.

Sobre la elección de Scaloni como entrenador de la Selección, el profe señaló: “Lionel era alguien que había v i v i d o e l p ro c e s o j u n t o a Sampaoli y conocía a todo el grupo. Creo que el presidente de la AFA (Claudio Tapia) privilegió eso y salió muy bien”.









La humildad de Housemann y la seguridad de Luis Galván

Signorini también hizo referencia a los santiagueños campeones del mundo con César Luis Menotti en la Selección Argentina. Sobre René Housemann afirmó: “A René yo lo encontraba en el barrio de Belgrano porque vivía muy cerca de casa. A veces lo encontraba y le preguntaba cómo estaba. El me sabía responder: ¿Qué tal profe?, ¿cómo está?, ¿Tené cien?. Yo decía, qué perverso que es el sistema, un chico que hizo millonarios y felices a tanta gente y que después no tenía prácticamente para sustentarse”. ¿Y de Galván?, más que nada lo conozco por los conceptos de Menotti. Decía que hasta Diego le pedía que no lo ponga a marcar en las prácticas porque era impasl









La casualidad como marca registrada de su carrera

El profe hizo mención a su trayectoria y destacó que está convencido de que su currículum fue parte de la casualidad. “Mi currículum fue gran parte, producto de la casualidad. íNo me caben duda de ello!, pero tampoco puedo dejar de asegurar que yo hice casi todo lo que estaba a mi alcance para prepararme de la mejor manera, no para ser el mejor de todos ísino para dar el máximo de mí mismo!, afirmó. Signorini preparó futbolistas desde 1972 y fue entrenador personal de Diego Armando Maradona entre 1983 y 1994. Estuvo en 4 mundiales, tres de ellos como preparador personal de Maradona (1986, 1990, 1994).













El preparador físico puso al fútbol argentino

en la misma situación que vive hoy el país

La realidad del fútbol argentino no escapó a la charla que tuvo EL LIBERAL con el profesor Fernando Signorini. En este sentido, comparó esta situación un poco con lo que vive hoy el país, con un profundo deterioro cultural. “No se nota tanto en las provincias. Este es otro país. El problema sobre todo es ese hormiguero que es Buenos Aires como lo dijera Atahualpa. Creo que los valores están siendo de lado y estamos viviendo momentos que no solamente son preocupantes sino que también pueden llegar a ser peligroso”.

La aparición de una nueva generación de entrenadores e n e l f ú t b o l a rg e n t i n o s e acentúa cada vez más y con hombres que tuvieron un pasado como futbolista. Signorini consideró que en este sentido, hay un derecho, además de compartir que se está dando como un hecho fenomenal y que son ellos los que dan la posibilidad de disfrutar de un espectáculo. “Quién mejor que los jugadores que son en definitiva los que arriesgan y son los primeros actores de un espectáculo que hoy se ha globalizado y tal vez sea el mayor entretenimiento a nivel mundial. Tienen todo el derecho del mundo. Después habrá buenos y de los otros”.