Guillermo Saby, con Dodge, se impuso en el TC Pista 4000

04/09/2022 - 22:49 Deportivo

Guillermo Saby, con Dodge, se impuso en la final a diez vueltas de la categoría TC Pista 4000, cerrando el espectáculo de la séptima fecha del Córdoba Pista ayer en el autódromo de Las Termas de Río Hondo.

Saby larga bien y defiende la primera posición seguido de Rodríguez y Castro en el tránsito de la primera curva. Durante casi una vuelta nada cambió, pero de pronto aparecieron en escena Martínez y Ponce para convertirse en nuevos segundo y tercero respectivamente.

En tanto que en la Clase 2. se dio una definición para alquilar balcones. Esteban Zuberbuhler tomó la punta a tres curvas del final en una pelea rueda a rueda con Gutiérrez y cantó victoria.

En el TC 4000, el piloto de Del Campillo, Gustavo Vaschetti, se encontró con el triunfo en la última vuelta. Es que Catelli, que lideraba hasta pocas curvas antes de la bandera a cuadros, sufrió un desperfecto en el motor que lo privó de éxito. Gustavo Vaschetti, que no había renunciado al triunfo, se encontró con el regalo del fin de semana, solo mil metros más adelante lo recibía la bandera a cuadros como ganador. Segundo arribó Luis Catelli y tercero, Federico Aichino. En la categoría Uno Competizione, Spinazze supo mantenerse atento para festejar.

En una carrera loca, que tuvo varios punteros diferentes por despistes y autos con fallas que no pudieron mantener la punta, finalmente el triunfo fue para Gabriel Spinazze que no desaprovechó la oportunidad, segundo Juan Valdivia y tercero, Biolatto. En tanto que Brian Massa ganó de punta a punta la carrera 2 de la Fórmula Plus, largando desde adelante y sosteniendo su primacía durante las 10 vueltas. Segundo llegó Bovone y tercero arribó Álvarez Castaño.

Brian Massa comenzó dominando las acciones de la largada seguido de Bovone y Castaño, el local Franco Farina largó desde el décimo lugar. Con el transcurrir de las vueltas, Massa se las ingenió para mantener en línea a todos hasta alcanzar la bandera a cuadros.