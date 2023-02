“Todavía lo tengo en la garganta y lo tendré de por vida”: la palabra del jugador francés que falló el gol en el alargue

03/02/2023 - 09:04 Deportivo

En la final del Mundo, cuando faltaban segundos para que el alargue finalice, Francia tuvo la oportunidad de consagrarse con un remate de Kolo Muani, que Emiliano "Dibu" Martínez tapó de manera increíble.

Esta atajada que paralizó y volvió a la vida a todos los hinchas de la Selección Argentina, quedó grabada para siempre en la memoria de los campeones, pero también en la del delantero francés que en las últimas horas recordó este momento.

Entrevistado por la cadena Bein Sport, el delantero del Eintracht Frankfurt aseguró que esa jugada le resulta tan difícil de procesar, que "Todavía la veo. La conozco de memoria".

"En mi cabeza me decía: 'Ahí, Randal, tienes que tirar'. Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Yo perdí ese duelo", lamentó.

Además, dijo que hoy analiza todas las otras opciones que en ese momento no procesó: "Después hubo otras soluciones. Puedo bombearlo, encontrar a Kylian. Pero, en la acción, no lo veo. Es viendo el video que descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada".

Asimismo fue sincero sobre cuánto le pesa la jugada: "Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida", pero también señaló que "este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro".