Ledesma y el duelo con Platense: "Es un rival directo, es una final para nosotros"

03/03/2023 - 02:47 Deportivo

Central Córdoba se sacó la mufa el lunes pasado y logró su primer triunfo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Pero el 1 a 0 ante Argentinos Juniors ya quedó lejos y ahora el equipo que dirige Leonardo Carol Madelón está metido de lleno en el choque ante Platense, rival directo en la lucha por la permanencia, de mañana a las 17 en Vicente López.

"Es un rival directo, es una final para nosotros y la vamos a jugar como tal. Tenemos cosas por mejorar y en esta semana, que no fue tan larga, le estamos metiendo con todo para llegar bien a ese partido. Vamos a poner el pecho y vamos a ir allá a Buenos Aires a buscar esos tres puntos", señaló el arquero Marcos Ledesma, en diálogo con Radio Nacional.

Al repasar el triunfo ante el "Bicho", el golero remarcó: "Por ahí no se nos venían dando los resultados y no podíamos convertir tampoco. Pero demostramos que estamos enteros, en estas cuatro fechas anteriores los resultados no se nos daban, pero esto fue también una muestra de carácter del equipo, de personalidad, más allá de que en muchos pasajes del partido lo tuvimos que sufrir. Nos quedamos con tres puntos que son muy importantes para nosotros, pero no tenemos que quedarnos con esto, sabemos que hay muchas cosas por mejorar, por trabajar, pero obviamente cuando uno gana es mucho más fácil trabajar en la semana".

"Destaco el carácter y personalidad del equipo porque es lo que yo pude percibir dentro de la cancha y es lo que nos hizo ganar el partido. Hubo pasajes del partido en los que no tuvimos la pelota, no la pudimos encontrar, pero esas son cosas por mejorar. Lo importante es que pudimos ganar y revertir la situación de esta racha negativa que nos venía tocando. Y a partir de esto, trabajar más tranquilos", agregó.

Ledesma valoró el triunfo por la jerarquía del rival. "Argentinos es uno de los mejores equipos del torneo y pudimos contrarrestarlo. Tuvimos pasajes del partido muy bueno y supimos golpear en el momento justo y después aguantarlo, más allá de que ellos no nos generaron mucho, habrán tenido una o dos situaciones de gol", analizó.

Ledesma recordó la jugada del penal para el equipo de Milito, que finalmente se anuló por un off side previo: "Llego medio justo a esa pelota, no muy bien pisado, desprotegido. Tendría que haberme quedado en el arco. Por suerte pudimos zafar porque cobraron off side. Son cosas que pasan, creo que todos dentro de la cancha nos equivocamos, pero el arquero tiene una responsabilidad más grande porque por ahí se equivoca y va adentro. Por suerte no pasó nada y después pude aportarle mi granito de arena que para mí es muy importante".

"El grupo está unido. Fue un desahogo porque se venía hablando mucho aunque nosotros tratamos de focalizarnos en hacer nuestro trabajo. Uno quiere siempre ganar, pasaron cuatro fechas en las que nos tocaron rivales muy complicados, pero no es excusa. Le pusimos el pecho a la situación y dimos una muestra de carácter y personalidad muy grande", concluyó.

El plantel viajará hoy a las 13, vía aérea, rumbo a Buenos Aires.