San Lorenzo empató con Colón y perdió la oportunidad de arrimarse a River

San Lorenzo igualó hoy sin goles con Colón de Santa Fe en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la decimonovena fecha de la Liga Profesional, y cedió terreno en la pelea por el título en el torneo.

En una etapa inicial con escasas emociones y llegadas a los arcos, el "Ciclón" y el "Sabalero" no se sacaron diferencias y se fueron al descanso con un merecido empate 0 a 0.

Ya en el complemento, pese a que la primera situación clara la tuvo la visita y tuvo que intervenir de gran manera el arquero Augusto Batalla, San Lorenzo creció en el juego y en el dominio e Iván Leguizamón protagonizó una jugada polémica en la que el conjunto de Boedo reclamó penal por mano de Rafael Delgado en el área, pero el árbitro Darío Herrera no lo sancionó y tampoco fue llamado por el VAR.

Además, cerca de final, un cabezazo de Gastón Campi obligó a una gran atajada de Ignacio Chicco, quien evitó la apertura del marcador y sostuvo el empate final.

Con este resultado, el "Ciclón" se ubica tercero con 36 puntos, detrás de Talleres de Córdoba, que suma 37, y del líder River, que tiene 41 y un encuentro menos por la suspensión del duelo con Defensa y Justicia de este sábado por el fallecimiento de un hincha en el Monumental.

Colón, por su parte, sigue en el fondo de la tabla con 20 unidades cosechadas hasta el momento, producto de tres victorias, 11 empates y cinco derrotas.

Esta es la síntesis de San Lorenzo vs Colón por la Liga Profesional:

Liga Profesional. Fecha 19.

San Lorenzo-Colón.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Campi, Agustín Giay, Carlos Sánchez, Nahuel Barrios, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro y Ezequiel Cerutti. DT: Ruben Insua.

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado, Eric Meza, Augusto Schott, Leonel Picco, Baldomero Perlaza, Juan Pablo Álvarez, Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Francisco Perruzzi por Ezequiel Cerutti (SL) y Gonzalo Luján por Agustín Giay (SL); 11. Iván Leguizamón por Adam Bareiro (SL); 28m. Agustín Martegani por Carlos Sánchez (SL); 20m. Facundo Farías por Ramón Ábila (C), Jorge Benítez por Leonel Picco (C) y Cristian Vega por Santiago Perotti (C).