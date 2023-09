Uruguay, con el debut de Bielsa, recibe hoy a Chile

08/09/2023 - 03:42 Deportivo

El seleccionado de Uruguay, con el debut oficial del entrenador argentino Marcelo Bielsa, recibirá hoy a Chile, dirigido por su compatriota Eduardo Berizzo, en un encuentro de la fecha inicial de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El partido se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 20, con el arbitraje del argentino Darío Herrera, el VAR a cargo de Mauro Vigliano y televisación de TyC Sports.

La expectativa por el debut oficial de Bielsa en la "Celeste" llegó a su fin, luego de los amistosos ante Nicaragua (4-1) y Cuba (2-0), ahora llegó la hora de la verdad, por los puntos ante Chile para llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Bielsa reemplazó a Diego Alonso en el cargo luego del fracaso del seleccionado "Celeste" en Qatar 2022, en donde fue eliminado en fase de grupos y con él llegaron las mayores expectativas, no solo aguardando mejores resultados sino también ligadas a un cambio de esquema y estilo, más ofensivo, vertical y ambicioso.

No es un entrenador "común" el rosarino. Su vehemencia para estar a cargo del equipo y a la hora de dar el mensaje al jugador, su particulares monólogos en las conferencia de prensa (única vía para hablar con él) y la toma de decisiones que no resisten oposición.

El DT marcó el terreno al no citar a dos "próceres" como Luis Suárez y Edinson Cavani, pese a la presión de la prensa, que consideró un destrato el no comunicarse con ambos delanteros para hacerles saber que no serían convocados y los motivos de la determinación.