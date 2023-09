Milton Gerez, creyente y de una fe inquebrantable

10/09/2023 - 23:40 Deportivo

Milton Gerez, volante de Unión Santiago, es un hombre de mucha fe en Dios. Por eso ayer, cuando el vestuario visitante de la cancha de Vélez estaba en su pico máximo de ebullición por el festejo del título, pidió la palabra. Sus compañeros lo escucharon atentamente. Milton agradecía una y otra vez a Dios por lo conseguido y, luego, todos juntos, rezaron un Padrenuestro.

Un momento diferente, o al menos poco habitual en un vestuario de fútbol, pero que puso de manifiesto una vez más la inquebrantable fe del jugador del "Tricolor". Por eso, en la charla que luego mantuvo con EL LIBERAL, se acordó primero de Dios y luego de su familia a la hora de las dedicatorias.

"Primero que nada, se lo dedico a Dios, que siempre me acompaña. Y a mi familia que me bancó siempre, en las buenas y en las malas. El otro día justo se lo agradecí, no sabía cómo iba a terminar esto, pero siempre soy un agradecido con ellos", dijo emocionado.

"Siempre tengo fe en Dios, con él nada era imposible. Desde el minuto cero tuvimos la confianza y la fe plenas, eso es lo que caracteriza a este grupo. Y los resultados hablan por sí solos", agregó.

Milton aseguró que su equipo y Vélez Sarsfield protagonizaron un "tremendo partido" y volvió a hacer hincapié en no rendirse nunca. "Nunca bajamos los brazos. Creo que lo intentamos de todas las formas. Vélez es un equipo que juega bien, se lo respeta dentro del campo de juego, pero no dejamos de intentarlo nunca y gracias a Dios dio sus frutos", valoró.

Sobre su rol en el partido, en el que salió reemplazado en el segundo tiempo, dijo: "Siempre uno intenta y trata de dar lo mejor para el equipo. Siempre trato de que, lo que haga desde lo personal, sirva para el grupo, eso es lo importante. Y siempre dejando todo en la cancha. Si me toca jugar todo el partido, bienvenido sea. Y si me toca salir reemplazado, como hoy, darle el mejor apoyo a mis compañeros".

Ante la consulta sobre si imaginaba que el gol que forzó los penales llegaría en el último minuto, respondió: "Capaz que vas a pensar que te miento, pero me imaginaba que podía llegar el gol en el último minuto. Tenía la fe de que lo íbamos a empatar, nos pasó contra Central Argentino. Fuimos muy pacientes y en el último minuto lo empatamos. Y hoy fue igual".

"En los penales suelen decir que es cosa de suerte, pero hoy creo que fuimos justos ganadores", cerró el jugador, que debajo de su camiseta tenía una remera con la inscripción "La Gloria es para Dios".