''Las empresas se verán expuestas a la voracidad fiscal de los municipios''

06/09/2021 - 01:00 Economía

"El contribuyente juega el partido sin arquero". Con esa frase futbolera, el tributarista César Litvin, uno de los más prestigiosos analistas del sistema impositivo argentino, graficó a EL LIBERAL las implicancias que tendrá el aval que otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al cobro por parte de un municipio bonaerense de una tasa de higiene y salubridad basándose no en la retribución de un servicio, sino en los Ingresos Brutos de las empresas.

El caso puntual, es el que mantenían en litigio la Municipalidad de Quilmes por el cobro de una tasa de higiene y salubridad a la petrolera Esso, pero la Corte rechazó un recurso que había elevado la compañía en contra de esa imposición.

Litvin explicó que "el fallo de la Corte se refiere a la tasa de seguridad e higiene que cobran algunos municipios bonaerenses con lo cual si otras jurisdicciones tienen una tasa parecida seguramente podrán aplicarlo. Pero esto es un caso muy puntual. Este fallo se refiere a unas estaciones de servicio donde el municipio de Quilmes intentaba cobrar la tasa por los servicios de seguridad, inspección e higiene sobre aquellos municipios donde no había sucursales, con lo cual este fallo que puede envalentonar a algunos municipios para seguir adelante con estas tasas, cobrando sobre municipios donde no presten un servicio".

Para el tributarista, "cada municipio que quiera hacer valer esta doctrina, no lo va a poder hacer. Pero, lo que hay que tener en cuenta y es muy importante es que la Corte no se expidió sobre la procedencia o no procedencia. El fallo dice que no es una cuestión federal y eso llama la atención porque hay precedentes, más de una decena, donde la Corte se manifestó competente respecto de una contienda por una tasa similar".

Agregó que en este caso, "la Corte no se quiso expedir y dejó firme el fallo anterior de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que cada vez que un contribuyente reclame por esta tasa u otra parecida, lo tendrá que dirimir la Justicia provincial".

Puntualizó que "en la medida en que exista división de poderes de una verdadera república donde el Poder Judicial actúe como un dique de contención ante el avance desproporcionado del Estado con las potestades tributarias, el contribuyente estará más o menos seguro dependiendo de la independencia del Poder Judicial".

Litvin recordó que "el Consenso Fiscal firmado en 2017 con vigencia para los años posteriores, trataba de evitar los efectos distorsivos de los impuestos provinciales y las tasas municipales que han proliferado un montón en los últimos años. Pero, fue suspendido en su aplicación para 2020 y 2021 con el voto de los legisladores y tiene un efecto muy malo para la seguridad jurídica".

''Es un problema porque aquí los gobernantes siempre suben las tasas''

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Mario Grinman, señaló a EL LIBERAL que el fallo de la Corte Suprema "abre la puerta a cobros excesivos por parte de los municipios en materia de tasas de inspección de seguridad e higiene a empresas".

Destacó que en esa decisión del máximo tribunal, "la Corte desestima todos los argumentos del contribuyente y confirma el fallo del Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires que había dado la razón al municipio".

Indicó que "si bien habría que analizarlo, al admitir la interpretación del municipio de Quilmes sobre la aplicación del Art. 35 del convenio multilateral, abre la puerta a cobros excesivos por parte de los municipios en materia de tasas de inspección de seguridad e higiene a empresas que a su vez operan en varios municipios". Para Grinman, "es un problema porque éste es un país donde los gobernantes siempre acuden a aumentar las tasas o a inventar nueva herramientas impositivas porque no le alcanza con lo que recaudan así que no deja de ser un problema".