Ceriani resaltó la importancia de Aerolíneas Argentinas para las economías regionales

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó la importancia que tiene esa empresa "para las economías regionales". Y recordó que la empresa "opera desde Buenos Aires 35 destinos nacionales", de los cuales en "entre 19 y 21 es la única aerolínea que los vuela".

El funcionario sumó así datos a los conceptos realizados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien destacó el rol de Aerolíneas Argentinas en un acto que encabezó en la ciudad santacruceña de El Calafate.

En su cuenta de la red social Twitter, Ceriani escribió: "En relación a las palabras de @CFKArgentina sobre el rol fundamental que cumple Aerolíneas en la conectividad del país, sumo algunos datos".

"Aerolíneas opera desde Buenos Aires 35 destinos nacionales de los cuales entre 19 y 21 (dependiendo la época del año) es la única aerolínea que los vuela", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que "respecto a las rutas federales que conectan provincias sin pasar por Buenos Aires, hoy opera 43 rutas de este tipo" y dijo que "sólo 5 de esas conexiones son operadas también por otras compañías".

"Pensar, discutir y reflexionar sobre Aerolíneas sin tener en cuenta esta cuestión, habla de un desconocimiento muy grande sobre el tráfico aerocomercial y de una gran insensibilidad respecto a la importancia que tiene para las economías regionales", argumentó.

Ayer, la vicepresidenta en su discurso señaló que "están todo el día (hablando) del déficit de Aerolíneas Argentinas, déficit que fue reducido, por cierto. Pero, en el balance de Aerolíneas, en el balance de Aerolíneas Argentinas que aún da déficit, no se cuentan las ganancias de los balances de los hoteles, de los restoranes, de las pistas de esquí, de las cataratas".

Fernández de Kirchner consideró en esa oportunidad que: "Me parece que en ese balance de AA hay que contar esto, y precisamente si un sector ultra castigado durante la pandemia fue precisamente el sector turismo" y señaló que "les pido a todos los dirigentes políticos, empresariales, que por ahí se quejan amargamente de Aerolíneas Argentinas que, por favor, carguen en el balance de Aerolíneas Argentinas todas las rentabilidades empresarias del sector turístico a lo largo y a lo ancho del país".

En esa línea, también había indicado que "esto, para aquellos que tienen una visión estrictamente economicista de las cosas" y pidió "a aquellos que tienen la suerte de vivir en CABA, o en la Ciudad de Buenos Aires, que hay otras localidades del Interior que no tienen atracciones turísticas, que no tienen las Cataratas, que no está el Glaciar, que no está Bariloche, pero que hay argentinos y argentinas que necesitan viajar, cuyos destinos no son rentables y si no va Aerolíneas Argentinas, no va nadie".