En los primeros 11 meses, exportaciones de carne porcina se desplomaron 92%

18/12/2022 - 23:30 Economía

Un informe privado marcó que entre enero y noviembre se despacharon 2.200 toneladas, cuando a la misma altura del año pasado eran 29.000 toneladas, debido al atraso cambiario, menor competitividad, caída de mercados y fuerte competencia internacional.

Según un informe de JLU Consultores, dirigido por Juan Uccelli, el problema más serio que tiene el sector es la balanza comercial, tanto en volumen como en dinero. Las importaciones no tienen muchas explicaciones hoy, porque existen un montón de trabas para realizarlas, pero les están dando U$S 6 millones mensuales para traer carne de cerdo que tenemos acá, que no nos falta".

Para el especialista, "es increíble que exista tanta facilidad para traer un producto que fabricamos localmente, como la carne de cerdo, y estén complicadísimas las importaciones de vitaminas y minerales para los núcleos que damos a nuestros cerdos y la mejora genética, que necesitamos para seguir siendo eficientes".