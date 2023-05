El dólar paralelo volvió a subir y cerró en los $492

23/05/2023 - 22:17 Economía

El dólar blue siguió en alza y cerró en los $492 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros también avanzaron y se acercaron a sus máximos históricos.

La divisa paralela se mantuvo cerca de su máximo nominal, a $487 para la compra y $492 para la venta, y volvió a alcanzar su mayor valor desde el 24 de abril cuando se disparó hasta los $495, mientras la brecha se ubica en 109%.

En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación operó en alza acercándose a su récord nominal y cerró en $481,11. La brecha con el tipo de cambio oficial se situó en 104,8%. El MEP o dólar bolsa avanzó hasta los $466,76.

El BCRA realizó compras por US$ 14 millones y realizó pagos de importación de energía por unos US$ 50 millones. La liquidación del dólar soja fue de US$ 66 millones. El dólar Qatar escaló hasta $490,90 y el turista o tarjeta, se ofreció hasta $429,54.

El dólar solidario, con carga impositiva trepó a $404,9 y el mayorista que regula el BCRA operó en los $234,95.

El S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) mejoró un 0,53% a 340.785,51 puntos. En Wall Street, las acciones de empresas argentinas avanzaron hasta 3,5%. El riesgo país elaborado por JP Morgan se sostuvo en 2.588 puntos básicos.