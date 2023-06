"Los próximos 70 días son de mucha incertidumbre, el riesgo de un evento disruptivo es alto"

04/06/2023 - 08:37 Economía

Las diferentes restricciones que adoptó el Gobierno a través del Banco Central para preservar las reservas, impactaron en las empresas que deben pagar al exterior la compra de insumos o de servicios profesionales y que para ello requieren dólares.

"La deuda de las empresas con el exterior ya creció un 50% con respecto del promedio de lo que es el capital de giro natural de las empresas", indicó el economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com.

Este crecimiento de la deuda, "va a generar trastornos, en especial a las pymes en este segundo semestre, con el abastecimiento, repuestos, bienes de capital y bienes finales", señaló Sica en una parte de la entrevista con EL LIBERAL.

¿Cómo está afectando a la deuda en el exterior de las empresas las mayores restricciones al pago de importaciones?

Hoy la deuda ya creció un 50% con respecto al promedio de lo que es el capital de giro natural de las empresas. En general, siempre la deuda comercial de las empresas con sus proveedores era de entre U$S20 a U$S23 mil millones de dólares, y ya está en casi U$S31 mil millones y da la sensación que para fin de año puede llegar, con estas restricciones vigentes, cerca de los U$S40 mil millones. Hay una preocupación fuerte ahí. No solo es por lo que genera de corto plazo, algún rechazo en especial para las medianas empresas, que proveedores del exterior no quieran aceptar condiciones de pago tan amplio, con los riesgos que están asociados a una economía tan volátil. Porque en el remarcado internacional, en general, el financiamiento de 6 meses existe, pero cuando hay una economía estable y no cuando existe una economía con riesgo devaluatorio, con riesgo fuerte de inflación, etcétera.

¿Qué efectos concretos puede tener en las empresas?

Va a generar trastornos, en especial a las medianas empresas en este segundo semestre, en temas de abastecimiento, en especial todo el tema de repuesto, bienes de capital, bienes finales para poder completar vidrieras –stock de productos-, entre la mayoría de las empresas, creo que va a haber mucha restricción ahí. Después se refleja en la oferta. Por ejemplo, las automotrices no quieren levantar mucho la voz, porque tienen miedo de perder o de que le frenen un poco más las importaciones pero tienen poca cantidad de modelos nuevos, no hay nuevos anuncios, se venden mucho más los autos nacionales que son para exportación, que una vidriera completa. Me parece que se va a ver algo de eso.

¿Eso se solucionará con el nuevo Gobierno?

El tema es para el año que viene, porque lo que está haciendo el gobierno es tirar todo el fardo al gobierno que viene, entonces está comprometiendo las reservas del año que viene para poder pagar la deuda este año. También ahí, las empresas van a tener que empezar a tomar una decisión en términos de qué actitud adoptan, porque se va a casi duplicar el giro comercial tradicional promedio en el pago a proveedores y se va a dejar toda para el año, para el que venga con el próximo gobierno. Pero el gobierno que sea electo, si el año que viene libera rápido el tipo de cambio y salen todos a buscar la plata, para pagar la deuda comercial, le explota el tipo de cambio. Entonces, va a haber que tener también una mirada pensando en 2024 y la próxima administración tendrá que pensar en términos de cómo va a regular o cómo va en los primeros meses, a contemplar todo ese flujo.