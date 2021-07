FÚNEBRES | 3 DE JULIO del 2021

03/07/2021 - 03:01 Funebres

FALLECIMIENTOS

3/7/21

- Ricardo César Gutiérrez

- Ricardo Aboslaiman (La Banda)

- Olga Susana Durán

- Carlos Omar Velásquez

- Alejandro Fabián Castañares

- Rosa Emilce Gramajo

- José Domingo Peralta (La Banda)

- Luis Roque Ugozzoli

- Eugenia Elizabeth Salto (Taboada)

- Miguela del Valle Generoso (La Banda)

- Juana Celeste Veliz (La Banda)

- Abel Moisés Lescano (La Banda)

- Antonio Ramón Morales (La Banda)

- Fortunata del Carmen SayagoVda. De García

- Filomena Margarita Gallo

- Trancito Rosendo Gómez (La Banda)

- Victoria Argentina Gómez

- Rita Micaela Coronel

- Oscar Vicente Marizca

- Olga Asisi Vittar de Jiménez

Sepelios Participaciones

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; Viceintendente Roger Nediani; funcionarios de su gabinete, compañeros y amigos de su hermana Jacqueline Aboslaiman pertenecientes a la dirección de Cómputos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El Sr. presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda Roger Nediani; Cuerpo Deliberativo, y demás integrantes del mismo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El intendente José “Toto” Herrera y toda la familia municipal de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fue un trabajador comprometido con la salud pública de Santiago del Estero. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

La Sra. secretaria de economía de la Municipalidad de La Banda Ana María Jorge, y demás integrantes del área de economía y finanzas, participan el fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

Su esposa Claudia Cáceres sus hijos Ricardo y Leandro y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE. San Juan y Belgrano. La Banda.

Dr. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Ing. Carlos Abuslaiman, su esposa Eva Suárez de Abuslaiman y sus hijos Alejandra, Augusto, Emilio, Andrés y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos, hermanos Ernesto y Jacky en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

Dr. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

Luchy Paz de Aboslaiman y sus hijos Augusto y Verónica, Josefina y Andrés; Federico y Vicky lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera una excelente persona y gran profesional. Acompañan a su esposa, hijos y hermanos Jacky y Ernesto deseando que encuentren consuelo en la fe y en la oración ante tan doloroso pérdida.

+ DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21.

Directivos de la Empresa SIC SRL, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) falleció el 2/7/21…

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y el coordinador general CPN Norberto Zanni participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARÍA LUISA ACOSTA DE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/20…

Viejita querida, hoy hace 6 meses de que no estás físicamente con nosotros, que dejaste un vacío y un gran dolor en nuestro corazón con tu partida. A cada momento te recordamos con el mismo cariño que siempre nos brindaste. Te amamos y extrañamos.

Su esposo Rafael Sánchez, sus hijos Blanca , Rafael, Ariel, Beti y Rubén; sus hijos políticos Alejandra, Carolina y Nano; sus nietos Ramón , Esteban, Agustina, Catalina, Ferni, Gabriel, Sergi, Lucía, Emilce y Franco, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19:30 en el Santuario Santa Lucía.

LUIS DERMIDIO AVELLANEDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 28/2/17 y espera la resurrección.

“Seguro estás en un lugar lleno de luz celebrando esta fecha tan especial, hoy te decimos¡¡feliz cumpleaños viejo querido con la esperanza que recibas nuestro amor”.

Su esposa Pura Noemí Diganchi, sus hijos Luis Salvador y flia; María Cristina, Hugo Walter Avellaneda y flia, ruegan una oración en su querida memoria con motivo de cumplirse 96 años de su natalicio.

LILIAN DEL VALLE CHAZARRETA DE LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/21 y espera la resurrección.

Su hermana Marta Ofelia Chazarreta, sus hijos Rubén, Natalia y Romina Fontanellaz con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PEDRO DÍAZ BAIGORRIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/06 y espera la resurrección.

Tu hija Silvina y Ricardo Bravo re recuerdan con inmenso cariño a un año más de tu partida al encuentro con el Señor. Te extrañamos¡¡¡. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

El Dr. Cristian Oliva, participa su fallecimiento.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

El jefe de Gabinete de ministros de la Provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

OLGA SUSANA DURÁN DE CHACANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento y pide oración para su descanso eterno.

JORGE EDUARDO LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/21 y espera la resurrección.

El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de una empleada municipal, que brille para el la luz que no tiene fin.

MERCEDES GREGORIA DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de una empleada municipal, que brille la luz que no tiene fin.

EUGENIA ELIZABETH SALTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo pesar el fallecimiento y pide oración para su eterno descanso.

EDUARDO FRANCISCO ALEGRE

El día 3 de Julio recordatorio de su natalicio. Panchy cuando viene algún dolor por tu ausencia física pienso en los hermosos recuerdos que compartimos , pienso en cómo me conocías y no dejaba que nadie me hiera, solo me reconforta la felicidad que compartimos, siempre estás presente en nuestros corazones con tus enseñanzas, valores y palabras justas con las que guiaste a tus hijos que tratan de seguir tu ejemplo. Te Amo con toda mi Alma. Feliz Cumple Papililo !!! Tu esposa Teresa , tus hijos María de los Ángeles ,José María y tus nietos Mili, Nay , Martina, Luisana y Benja.

LUIS EDUARDO GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

Andrés Pereyra participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Luis. Eleva oraciones en su memoria.

LUIS, GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección|.

Justo Alegre y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Amigo intimo de nuestro hijo Fabián, lo teníamos como integrante de nuestra familia, deseándole pronta recuperación a su familia y elevamos oraciones en su memoria. Querido Luis. Descansa en Paz.

MIGUEL ALEJANDRO IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 3/6/21 y espera la resurrección.

Querido esposo y padre, se cumple un mes de que el Señor te llevo a la gloria y que descansas en paz, te extrañamos y permaneces en nuestros corazones para siempre y el amor por ti no morirá jamás. Su esposa Ramona y sus hijos Vanesa, Esteban y Miguel invitan a la misa a transmitirse atreves de la redes sociales de la parroquia Santo Cristo el Sábado 4 de Julio a las 19 hs. Se ruega oraciones en su memoria.

JULIO ENRIQUE JOZAMI (Gogui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/5/21 y espera la resurrección.

Porque cumpliste con sencillez, dignidad y cristiana aceptación tu misión en esta vida, ya te ganaste en el Cielo la Luz que no tiene fin. Su esposa María Cristina Acuña, sus hijas Karina y Cecilia y sus nietos Facundo, Jorgelina, Francisco, Victoria, Santiago y Pilar participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. “La vida de los justo está manos de Dios y no los tocará el tormento. Dios los puso a prueba y los halló dignos de si; los probó como el oro en el crisol, los recibió como sacrificio de ofrenda”. (Libro de la Sabiduría).

HUGO E. MORENO ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/20 y espera la resurrección.

“Le proporcionó ropa nueva para reemplazar la de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida”(Reyes 25:29). Su mensaje resaltado en la Biblia.

Al cumplirse un año de su partida física, su mamá, hermanas, y sobrina agradecen a familiares, amigos, Iglesia Bautista del Centro y todas aquellas personas que nos acompañan en este doloroso proceso. Confiamos que se cumplió su deseo, es un hijo de Dios.

JOSE MARÍA MURATORE (Yoyé)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Día a día te extraño más hijo.

Mi Yoyé hijo mío no simplemente un recuerdo.

Mi Yoyé aunque te hayas ido sos mi amor vivo.

Mi Yoyé nunca vas a ser un pasado.

Mi Yoyé siempre vas a estar presente.

Mi hijo querido es el futuro en el que volveremos a encontrarnos.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se realizará la misa en la Iglesia San José del Bº Belgrano en forma virtual o presencial a las 18 y 20 hs.

Su madre Pequeña, su padre José, sus hermanas Yanina y Belén Muratore, sus sobrinas Guillermina, Griselda y su ahijada Gavina Gerez Muratore, sus cuñados Diego y Jero.

NILDA SEFERINA CORBALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/21 y espera la resurrección.

“Que Dios te dé el descanso eterno junto a tu hijo Daniel y brille la luz que no tiene fin”. Sus hermanos políticos Mirta Carrillo y José Beccaría, sus sobrinos José Ramón, Graciela y Roxana Beccaría con sus respectivas familias, acompañamos a mis sobrinos, a los nietos y bisnietos en este momento de dolor. Elevan plegarias por su eterno descanso en la gloria del Señor.

NILDA SEFERINA CORBALÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21………..

El Sr. intendente Dr. Víctor Araujo, gabinete ejecutivo y personal de la Municipalidad de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de "Kepi" Carrillo, acompaña en éste difícil momento a toda su Flia. y seres queridos, y eleva oraciones rogando por el eterno descanso de la Sra. Nilda.

RAMÓN ROBLES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/4/21….

Primo, hace un mes que nos dejaste físicamente, pero tu recuerdo perdurará en nuestras vidas, Hijitus… Cuervo como te decíamos en casa, mereces descansar en paz, eras desinteresado, sin maldad, buena gente. Q.e.p.d. Tu tía y primos Juárez Vega.

OLGA KURESZA DE OLLER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/18….

Hoy a tres años de tu partida, la familia cambió para siempre, te extrañamos y noas haces tanta falta, nos recondortamos en los bellos momentos que pasamos a tu lado y por los cuales ahora te recordamos con amor, sin embargo el saber que estás con Dios nos da consuelo para seguir adelante, besos al cielo mi querida Polaquita.

Su esposo Juan José Oller, sus hijos Fabián y Daniel, hijas pol. nietos y hermanos le recuerdan con el amor de siempre y ruegan una oración en su memoria.

+ LUIS ROQUE UGOZZOLI

(q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21.

¡Hermano querido! Te rezaré siempre mientras viva, tu hermana Nora Ugozzoli, tus sobrinos Nelba y familia y Carlitos y familia. Siempre estarás con nosotros en cada brindis como a vos te gustaba estar. Seguro ya estarás con la nona y el tata.

VELASQUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|…..

Brille para él la luz que no tiene fin.

Sus amigos - hermanos Jorge López, Silvia Lencina e hijos Diego, Emanuel y David participan con profundo dolor su fallecimiento.

"Vivirás por siempre en nuestros corazones querido Puchi". Dios lo reciba en su Santa Gloria con su inmenso amor y paz.

Puchi:

Querido amigo en cada momento estarás presente como hermano que me regaló la vida. Vuela alto hasta lo infinito, dónde tu fe te fue surcando el camino hacia el Señor. Gracias por los espacios compartidos de tantas alegrías surcando nuestra historia de amigos en una eternidad. Por siempre en mi memoria y en mi corazón con el mejor de los recuerdos sentidos.

Jorge Alemán López.

BULACIO DE CONSIGLIO, JUANA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tú me hiciste renacer, con el agua, con el óleo confirmaste mí bautismo, y ahora me llevas, Señor, a la mesa de tu altar. Con profunda tristeza acompañamos con oraciones a su hija, Luciana Consiglio y sus nietos en este momento de profundo dolor. Su amiga Tania Lezcano Farías, Luis Pablo Abdala, Zhiara Abdala y Bárbara Abdala.

CASTAÑARES, ALEJANDRO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Su esposa Carla Antonia Lopez, hijas Celeste, Maria, May, Abril, nietos Valentin, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque el descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Querida Marta, tus excompañeros de la promoción 1959 de la Escuela primaria Nicolás Avellaneda comparten tu dolor ante el fallecimiento de tu amada hermana. Tu dedicación a las tareas espirituales, mas tu evidente fortaleza te dará paz y sabiduría para superar esta dolorosa circunstancia. Todos tus hermanos de la vida que tanto te quieren, piden a Dios que te brinde lo necesario para enfrentar con resignación este difícil momento. Ruegan una oración a su memoria.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y flia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Juanita Vallejo de Gómez y flia. participan con mucho pesar el fallecimiento de Lilian. Acompañan en este momento de tanto dolor a sus hermanas Norita y Marta y a todos sus familiares. Que Dios le conceda la paz eterna. Rogamos una oración a su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Lilian, te extrañaremos. El párroco de la Pquia. Nuestra Señora del Carmen, de la Catedral Basílica, Pbro. Mario Rolando Tenti, junto a la comunidad parroquial despiden con tristeza a una servidora fiel. Se reza su novenario todo los días a las 19 hs. Hasta el 9 de Julio. Se invita a participar por face iglesiacatedralsgo

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá. Las ONG integrantes de la Alianza de Entidades de Discapacidad de Sgo. del Estero (EN.DI.SE.) acompañan a la Prof. Nora Chazarreta y familia, ante la dolorosa pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RITA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su esposo Gustavo y su hija Helena, sus padres Santos y Mónica y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

GALLO, FILOMENA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Sus hijos Julio, Jose, Luis, Maria, Carmen, Alejandro, Vanesa, Laura, h. politicos nietos, bisnietos y demás familiares. Servicio de Cremacion Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Su madre Gloria Sanz, hermanos Roxana, Daniel, cuñado Julio, esposa Adriana, hijos, Daniela, Bruno, Mariana, h/pol Leandro participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs Cemet. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Su primo César Marcelo Sanz y familia participa con dolor el fallecimiento del querido Lucho, acompaña a la familia en estos momentos. Ruega oraciones en memoria.

GARCÍA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "Nunca se va lo que queda abrazado en el alma". José Rafael (Penca) y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, VICTORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Su hija Rita Paola Gómez, su nieto Leonel, sus hijos del corazón Lucrecia, Daniel y Guillermo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRAMAJO, ROSA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su hermana Orfelia, sus sobrinos Ariel, Federico, Maria, Lia, Omar, Esteban, Matilde, David, Manuel, sobrinos politicos, amigos, su tia Rosa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio santa maria capital SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GUTIÉRREZ, RICARDO CÉSAR ( CRIO. MAYOR R) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. El personal directivo, representante legal, administrativo y docente del IES Dr. Antenor Álvarez de Cruz Roja Argentina participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la secretaria Myriam Gutiérrez. Se ruega una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, RICARDO CÉSAR ( CRIO. MAYOR R) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. El presidente, comisión directiva, y personal administrativo Cruz Roja Argentina filial Santiago del Estero participan el fallecimiento del padre del Sra. Myriam Gutiérrez. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

GUTIÉRREZ, RICARDO CÉSAR ( CRIO. MAYOR R) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Ya no estás terrenalmente con nosotros querido compadre, compañero, amigo, pero quédate tranquilo hermano, que queda un legado insuperable para nuestra y tuya querida fuerza policial y siempre vas a estar eternamente agradecida y subordinada a tus principios éticos y morales que vos nos enseñaste a lo largo de tu carrera policial jamás habrá otro Mayor Gutiérrez. (QEPD) Querido compañero. Of. Prinp. (R )Guzmán Héctor Eduardo y familia.

MARIZCA, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Su esposa Carola Medina, sus hijos Marisol, Marisa, Juan y Mauro Marezca, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer. Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su tío Luis R. Estanciero, su tía Gladys Purulla, sus primos Fabricio, Martín, Romina, Sergio y Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mirtha G. Parisi, su esposo José F. Uriondo e hijos, participan acongojados el fallecimiento de Osqui y acompañan con afecto a su esposa Stefi, hijos y nietos. Reciban fortaleza y consuelo de Nuestro Señor.

QUIÑONES, ARGENIMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Argenima Petrona Quiñones y acompañan en el dolor a su hija, Ada Beatriz Ledesma, integrante de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, a sus familiares y afectos.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Facundo Horacio Lugones. Ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Facundo Horacio Lugones. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Susana Achaval y Reinaldo Navas despiden a su estimada Julieta recordando los amenos momentos compartidos, acompañan a Mariana, Facundo, María Gabriela, Virginia y sus respectivas familias ante tan irreparable pérdida. Oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tuchy Areal y Agustín Alzugaray y flia, participan con profundo dolor su partida y acompañan a su querida familia en el dolor. Ruegan al Señor por su eterno descanso.