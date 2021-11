FÚNEBRES | 23 de noviembre del 2021

22/11/2021 - 22:10 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/11/21

Ángel René Roldán

Dardo Enrique Díaz

María Montoya Salvador

Jacinta Josefina Martínez

Honorata Teresita Ledesma de Chávez

Leonor Leal

Rubén Andrés Brandán (La Banda)

Marcelo Oller

Gustavo Alfredo Ibáñez

Salvador Almicar Luna

Pedro Nolasco Butiler

Teresa Moncerrat Villalba

Norma Isabel Ovejero de Lisondo (La Banda)

Vilma Elizabet Campos

Aristóbulo del Valle Pérez

Daniel Alejandro Cisneros

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, VILMA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Su esposo José Ruiz, sus hijos Noemí, Fernando, Salma, Job, Jeremias, Dionel, Marcos y Misael, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L

CISNEROS, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su esposa Claudia, sus hijos Lucas, Paloma, Azul y Carolina, su madre Lidia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531 tel 4-296027.

CORBALÁN, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. El Creador es infinito, y su obra mayor, el hombre, finiquita en la tierra para trascender al Reino Celestial. Todo el equipo del Juzgado Laboral de 5ta Nom. acompaña en el dolor a su hijo Nacho.

CORBALÁN, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Verónica Najar Ruiz de Moreno, Juan Eduardo Moreno y su hija Martina participan su fallecimiento.

DÍAZ, DARDO ENRRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su esposa Chini, sus hijas Bety y Mari, su nieto Ezequiel y Luana, su bisnieto Santino y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FORNÉS, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 17/11/21|. Sus primos: Magui Montero, José Carlos Montero y Angela Ruiz, Norma Montero y Sergio Pacheco. Sus sobrinos: Sandra García, Silvina García y Diego Pérez Carletti, Carla y José Ignacio Montero, Santiago y Alvaro Pacheco participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Rina y Silvia Abate, lamentan profundamente la inesperada partida de la muy apreciada amiga. Pedimos cristiana resignación a su familia. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, GUSTAVO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Su madre Beatriz Paz, sus hermanas Romina y Gimenez y sus sobrinos Leo, Gonzalo, Ignacio y Victoria participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

KURÁN DE DÍAZ, MIRTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21 en San Miguel de Tucumán|. Tu tio Chara, tu prima Chari e hijos participan con dolor tu inesperada partida e irreparable perdida, acompañándoles a la distancia a Pocho, Fabian y Ramiro, que descanses en paz.

LEAL, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Sus nietos, Sebastián, Anahí Gammoni, Angela, Emanuel Guerra, su nuera Mary, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

LEAL, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Dios te escogió para llevarte a su lado, donde no hay sufrimiento ni dolor. Miguel Angel Abate, Marcia Palomo, sus hijos Miguel José, Angel Cristobal, Marcia Silvina, Santiago Gaetano y Agustin Abate con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (Honino) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Su nieto Dr. Ramón Alberto Chávez y su esposa Florencia Baez, su bisnieta Delfina y Leandro, participan con profundo dolor en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (Honino) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Su sobrina ahijada Mercedes Ledezma, sobrinos nietos: Ailin y German Deroy, Luana y Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (Honino) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Toda una vida compartida con alegrías y tristezas, nos hace sentir mucho dolor con su partida. Eras tía, amiga , compañera, hoy parte a su nueva morada en el cielo. Rogamos a Dios te reciba dándote paz y descanso. Sus sobrinos Mercedes Graciela, Esilda Amelia Navarrete y Milagros Alcaide.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (Honino) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Sira Montenegro y su hija Carla Mendoza Montenegro participación con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (Honino) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Rita y Fátima Trejo participan en el fallecimiento de doña Honino. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (Honino) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Lic. Elsa Trejo y su hijo Ivan acompañan a Tere y Ramón Chávez y flia en el fallecimiento de su madre rogando pronta resurrección sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (HONINO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Hermanos Coronel Trejo y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de la apreciada Sra. Honino. Acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan oraciones a su memoria.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (HONINO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Sus sobrino nietos Zuny y Héctor Carrizo; Diego y Roxana Cejas; sus hijos Zunita y Nacho Báez, Facundo y Francisco Navarrete, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CHÁVEZ, HONORATA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Soy la resurrección y la vida,m el que cree eb mi, aunque muera vivirá. Luis y Amelia Catálfamo y sus hijos Gabriela y familia, Silvina y familia, Luisito y familia, Agustin y familia participan con dolor el fallecimiento de la abuela Honino. Acompañan a sus hijos y demás familiares con oraciones.

LUNA, SALVADOR ALMÍCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Su esposa Reina Ruiz, sus hijos Aníbal, Juan, Joaquin, Oscar, Luis, Margarita, Rosa, Ramona y Daniela, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

MARTINEZ, JACINTA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Sus hijas Cristina y Pily, h. pol. Gabriel, sus nietos Daniel y Javier Zaravich, Mariana, Gabriela y Jimena Cortez, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, JACINTA JOSEFINA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su hija Pely Seiler, su hijo pol. Gabriel, nietas Mariana, Gabriela y Jimena, sus bisnietas Victoria, Alfonsina y Joaquina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, JACINTA JOSEFINA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su hija Cristina, sus nietos Ricardo Javier y Daniel, sus bisnietos Nando, Alejo, Iara, Lara y Aniela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARTINEZ, JACINTA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermana Olga y su sobrina Myriam Páez participan con pena su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Descansa en paz,tia Porota.

MARTÍNEZ, JACINTA JOSEFINA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Carlos Vella, su esposa Mary, sus hijas Cristina Vella y Marcela Vella, sus nietos Maxi, Giuliana, José y Joel, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JACINTA JOSEFINA (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Sus sobrinos Amadeo Humberto Yocca (h) y María Mercedes Yocca y sus respectivas familias, acompañamos a sus hijas Cristina y Peli Seiler en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, MARIO (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 21/11/21|. Sus sobrinos: Magui Montero, José Carlos Montero y Angela Ruiz, Norma Montero y Sergio Pacheco. Sus sobrinos nietos: Sandra García, Silvina Garcia y Diego Pérez Carletti, Carla y José Ignacio Montero, Santiago y Alvaro Pacheco, participan con dolor su fallecmiento.

MONTES, RUBÉN DARÍO (PATO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Hoy nos dejas un vacío muy grande en nuestras vidas. Te amamos y por siempre estarás en nuestros corazones. Su hijo Ignacio, su hija política Valeria te despiden con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Su tía Ziria Abdala de Merletti, sus hijos Graciela y Hugo Merletti y flia, sus primos Susana, Magali y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Sus tíos Blanca Merletti de Navarro, Rubén Navarro, José Merletti, Marta Acosta de Merletti y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y que Dios acompañe a sus familiares.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Arq. César Edmundo Elli, su hijo César Nicolás, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido amigo Popi. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (PATO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Acompañamos a Ignacio y su familia en este momento se dolor. Alfredo Pianezzola, Silvia Toscano y sus hijos Luis y Melina, Lorena y Bruno , Valeria e Ignacio y Diego y Romina

MONTES, RUBÉN DARÍO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Montes Bibiana Meneghini y familia participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos rogando oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Dra. María Julia Ponce de Merino y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Descansa en paz Pato.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Los compañeros del Juzgado de Trabajo y Minas de 1ª Nominación de su hijo Ignacio Montes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Gustavo Panario, Liliana Eberlé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. El Creador es infinito, y su obra mayor, el hombre, finiquita en la tierra para trascender al Reino Celestial. José Eberlé y familia abrazan en el dolor a su hijo Nacho.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Su compañera verónica Najar Ruiz de Moreno, su esposo Juan Eduardo Moreno y su hija Martina participan de su fallecimiento.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Pedro Montiel, Cristina Atia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Sara Garcia de Lastra y sus hijos, juntos a su querida amiga Chichila y sus hermanos, su esposa e hijos en este momento de irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Clarita Zorrilla y familia, amiga de Chichila, Marité y hermanos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Nony Lastra y su esposa Marisa Abdala, acompañan a su madre, hermanos, esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Andrea Solaiman, Romina Guzman, Mercedes Piña, Ceci Grand, Milagros Di Pati, Ariel Rodríguez y Cristina Atia participan su fallecimiento, acompañan Monica e hijos con profundo dolor.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Sara Mitre de Bolañez, sus hijos: Jorge, Carlos, Rodolfo y Guillermo, y sus respectivas familias, participan con dolor fallecimiento de nuestro vecino Pato. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Mariano Leiva Cinquegrani, María Belén Giuliano y su hija María Lucía, participan el fallecimiento de su querido amigo Rubén, haciendo llegar a toda su familia las expresiones del más profundo pesar. Que el cielo lo reciba para descansar en paz y que la luz de su alma ilumine el camino de sus vidas.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Rubén y acompañan con afecto a toda su familia en cuyos corazones reinará para siempre.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Patito querido: amigos desde chicos. Qué gran dolor dejó tu partida. Hno. tu presencia física no estará pero quedará lo que fuiste, buena persona, quedarán nuestras anécdotas de las cacerías. Descansa en paz amigo. Que Dios ilumine a tu mamá, hnos. e hijos, a soportar tanto dolor. Tu amigo Pancho Peralta. Eleva oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Gustavo Gallo y familia participan del fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo Daniel Montes y elevan oraciones por su eterno descanso.

MONTES, RUBÉN DARÍO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Gaspar Orieta, Claudia Mattar y sus hijos, Camila, Rocío, Gaspar y Jazmín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Stella Azaf, Silvia Mattar y su hija Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Sus excompañeros del Juzgado de Crimen 5ta: Dra. Rosa Falco, Dra. Susana Barey, Agustín, Carlitos, Eduardo, Enrique, Germán, Juan Carlos y Tranchi, participan con profundo dolor la partida del querido amigo Pato. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MONTOYA SALVADOR, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Sus hijos Alberto y María Celia Ninich, h. pol. Jorge y Angélica, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen SRL: Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

OLLER, MARCELO ( Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su esposa Alicia Bejarano, sus hijos Lourdes, Andres, Ignacio y Alejandro, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLLER, MARCELO ( Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Sus primos Patricia Mussi y Sergio Díaz Lavaysse y sobrina Josefina Díaz Mussi, elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Pichón Julián, su esposa Marcia y sus hijos Naila, Alejandro y Samira ,participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable y querido amigo Marcelo...acompañamos a nuestra querida amiga Alicia y a sus hijos Ale , Nacho, Andrés y Lourdes y demás familiares en tan difícil momento ...elevamos oraciones en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin. Gracias por el privilegio de haberme considerado tú amigo querido Marcelo...te voy a extrañar. Descansa en paz.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Victoria Barquín de Bejarano, sus hijos Roberto, Víctor y Ema, acompañan a su señora Alicia en este momento de profundo dolor y elevan oraciones en su memoria

OLLER, MARCELO ( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Sus amigos Ramón Demasi y Dora Martilotti acompañan a su esposa Alicia y a sus hijos en este momento de tanto dolor y sorpresa por su inesperado fallecimiento.

OLLER, MARCELO ( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Pancho Vera y Gugui Arce y sus hijos participan el fallecimiento de nuestro querido amigo Marcelo Oller y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz

OLLER, MARCELO ( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor tan inesperado fallecimiento y acompañamos a su esposa Alicia e hijos y familia en tan triste momento y rogamos a Dios para su resignación. Elevemos oraciones en su querida memoria.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Luisa Chequer, sus hijos: Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan con mucha tristeza su fallecimiento.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Greta Basbús, Jorge Chequer, María Viviana Chequer y familia participan con dolor su fallecimiento.

OLLER, MARCELO ( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Julio Alberto Carreras, su esposa Gloria Susana Gallegos, sus hijas Anahí, Rocío, Guadalupe, Alejandra, expresan profundo pesar por el fallecimiento del querido exbaterista de Les Zombies. Grupo de Rock, que alegró tantos momentos inigualables de nuestra juventud en los sesentas y setentas.

OLLER, MARCELO ( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Las Dras. María Inés Manzur y Elsa Rafael de Zavaleta y todos los compañeros de su hijo Alejandro Oller del Juzgado Laboral de IV Nominación, lo acompañan en su dolor y rezan por el consuelo de toda la familia.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Familia Gallego participa con profundo dolor en el fallecimiento de Marcelo Oller. Acompaña a la familia en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Cristina Jiménez, Negra Weyenbergh, Marica Jiménez y Magucha Ceruti y sus familias acompañan a su esposa e hijos en su pesar.

OLLER, MARCELO ( Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Con los hermosos recuerdos de los momentos que compartimos te despido querido Marcelo. Llevare en mi memoria al gran padre ,esposo ,abuelo y amigo. Descansa en paz. Mónica Nader.

OLLER, MARCELO ( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Teresa Duaip, Hugo Mansilla, sus hijas Florencia y Emilia, participan con dolor su fallecimiento, despiden a su amigo Marcelo y acompañan a su esposa Alicia e hijos Alejandro, Ignacio, Andrés; Lourdes y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLLER, MARCELO ( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo y sus hijos Juan, Fernando, Marta, Sebastian y Francisco, despiden con pesar a su amigo y elevan oraciones en su querida memoria.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Raúl Lorenzo, su esposa Claudia Gelid y su hija Luisina. Se ruega una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

OLLER, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquin, sus hijos María Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli, Mateo Chequer participan su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Analia Marconi, Elías Enrique Llugdar y Cristian Llugdar; participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan con inmenso cariño a su esposa e hijos, en estos momentos de pérdida.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Jerónimo Paz y Laura Reimondi acompañan en este difícil momento a sus amigos Alejandro y Luciana y toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria

OLLER, MARCELO ( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Chiqui Pandolfi, su hermana Ines, participan y acompañan con profundo dolor a Alicia y su familia en este difícil momento.

OLLER, MARCELO ( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Tere Pandolfi y Máximo Sanz Teran, acompañan a su amiga Alicia y sus hijos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

OLLER, MARCELO (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Carlos Pandolfi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLLER, MARCELO (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Enzo Pandolfi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLLER, MARCELO ( Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Luis Garay, Alicia Vidal, sus hijos Francisco, Cristina y Salvador participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.-

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Papurri, siempre estarás en nuestros corazones, gracias por tu presencia incondicional en todos los momentos de nuestras vidas; por tu palabra calma y tus certeros consejos. Te amamos y te llevaremos siempre en nuestra memoria. Tus chiquitas de la "Santa Cruz", Paula y Agustina Molinari.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Marce querido la vida nos dio el privilegio de ser tus amigos. Extrañaremos la ventana de tu estudio levantada a medias, verte fumar un cigarrillo en la vereda, tus andar cancino y las charlas en cada encuentro, entre otras tantas cosas. Gracias, gracias, gracias. Te queremos: Greta y Tony.

PÉREZ, ARISTÓBULO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Sus hijos Hugo, Norma, hijos políticos Marisa, Ramón, sus nietos Andrea, Leandro, Florencia, Elías y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L

PÉREZ, ARISTÓBULO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Amigo querido no puedo decirte adiós, mi corazón no resiste decirlo... Solo puedo expresar este dolor inmenso que tu partida me deja... Recordando tantos momentos vividos, compartidos que ya no se darán... pero que en mi corazón serán eternos...Como eterno será extrañarte!!!. Su intimo amigo Pirincho Diaz, sus hijos José, Kike y Gaby Diaz Beltrán y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su esposa Mabel Herrera, sus hijos Eduardo, Natalia, Pablo y Agustín, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. de Seg. S.A.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su hija Natalia, su esposo Fabian y sus nietos, MIlagros, Guillermo y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su hijo Pablo, su esposa Mercedes y su nieto Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos fueron cremados. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su hija Agustina y su novio Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su hija Noelia, su esposo José y su nieta Iara y Bautista, participan con profunda tristeza su partida, sus restos fueron cremados. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Familiares de su hija politica Carolian, sus padres Eduardo y Fabiana, sus hermanos Claudia, Sebastian, Martin, Gabriel, Lourdes y Lucas acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ÁNGEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su entrañable amigo Fabian Garcia, su esposa Karina y sus hijos Lucas y Ailen. acompañamos a la toda la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

VILLALBA, TERESA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Su hermana Mirtha, sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Delia: Siempre recordándote con mucho amor y gratitud. Veintitres meses sin tu presencia física pero tu escencia, tus ejemplos, tus consejos siguen presentes en nuestras vidas cotidianas. Fuiste ejemplo de amor, generosidad, humildad. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Tus hermanos, cuñadas, sobrinos y demás fliares.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|.Hijo mío: Hace 9 años y 11 meses de tu partida,todavía te busco, te espero y te extraño. Muchas veces creo sentir tu risa, tu aroma y tu compañía, a pesar de tanto tiempo y aún cuando te recuerdo no puedo contener las lágrimas. Jamás nadie conocerá la profundidad de mis sentimientos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRANDÁN, RUBÉN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Sus hermanos Fabio, Chicho, Rafa, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

OVEJERO DE LISONDO, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Gorda de mi alma, gracias por tu amor, tus enseñanzas, por darme la vida. Te voy a amar siempre y te voy a recordar con el amor más grande y sincero que teníamos. Gracias infinitas por tu amor incondicional. Descansa en paz. Hasta pronto. Leo, tu Gorda, Cristóbal y Emilia.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, FERNANDO (q.e.p.d) Falleció el 21/11/21|. Que descanse en paz. Sus tíos Norma Arias y Luis Aldeco y su prima Rocio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ARIAS, FERNANDO (q.e.p.d) Falleció el 21/11/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Sus tíos Juan Luna y María Miranda; sus primos Claudia, Juan Eduardo y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.