FÚNEBRES | 7 DE MAYO DEL 2023

06/05/2023 - 22:29 Funebres

Sepelios Participaciones

ARIAS, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Maria Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela Raúl Alejandro y flia, Herculano Melo y Sra., despiden con dolor y en oración a Delicia. Acompañan con afecto a su flia. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

AVELLANEDA, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Sus hijos, Juanma, Nicolás, hijos políticos, Jimena, Fernanda, su hermana, Mercedes y demás fliares - SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

AVELLANEDA, MANUEL ALBERTO (CHINO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Los Camaradas del Ex B Ing. 141, participan con profundo dolor la partida de nuestro querido Chino. Ruegan una oración por el Eterno descanso. Melli Billordo, Palavecino, Fioravanti, Gallo, Paoletti, Pas, Unzaga, Pala (VGN), Escobar, Cáceres, Aseguin, Biazoni, Bravo, Bulacio, Camino, Beltrán, Figueroa A, Salvatierra, Fiad, Cardinale, Montes, González, Pérez, Paiba, Gaitano, Pereyra, Coria, Toscano, Garcia, Ciotti, Gómez, Mladonado, Spenik, Vargas, Sánchez, Nacif, Rojas, Videla, Moya, Chaparro, Rolón, Álvarez, sus restos fueron sepultados en Parque de la Paz.

ÁVILA, ELVIO NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 4/5/23|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a su hemana querida "Sra. Muñeca" y familia en éste triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su matriculada Cra. Zunilde Ines Barrientos. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Cra. Zunilde Ines Barrientos. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Cra. Zunilde Ines Barrientos. Que descanse en la paz del Señor.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q,e,p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus hijos Humberto, Carolina y David, sus hijos pol. Marcela, Pablo y Josefa y sus nietos Marisol, Camila, Alan, Nahuel, Martin, Loana, Agustin, Santiago, Jeremias y Brahian participa en su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su hermana Cristina Basilio, su cuñado Juan Carlos Fortuna y sobrinos Ana Inés, Juan José y María Cristina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Nos dejas un gran vacío". Sus hermanos Lorenzo, René y Cristina Basilio y su hermano en el afecto Enrique Britos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BONAHORA, NOLVERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su esposa Reyna Pereyra, sus hijas Soledad y Natalia, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio de Luján (dpto.Guasayan). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CASTILLO, ROLANDO FILADELFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Su esposa Nena Gerez, sus hijos Miguel, Ramón y Enrique, hijas políticas, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su hija Teresa, sus nietos Nadia y Franco, su bisnieta Pia. Ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

GARCÍA DE FERREYRA, INÉS ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Los compañeros de su hija Maria Ines del Hospital Neumonologico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE FERREYRA, INÉS ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Las integrantes de la Asociación Civil "Un Pelito de Esperanza" participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra secretaria Silvia y la acompañan en este doloroso momento con oraciones, rogando consuelo para toda su familia.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. "Dejar amigos y un buen recuerdo es no haber vivido en vano". Querido amigo Toño que descanses en paz. Hoy tus compañeros del Colegio San Francisco nos encontramos conmocionados por tu partida, pero también nos sentimos agradecidos a Dios por haberte conocido y por todos los momentos inolvidables que pudimos disfrutar a tu lado. Rogamos oraciones por su querida memoria y resignación para su familia.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. Vengan a mi todos ustedes, que esten cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mateo 11: 28. El Contador Jorge Enrique Azar y familia, participan con dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo y ruegan una oración a su alma y abrazan con mucho cariño a Fabi, Gonzalo, Caro y Valentina, los adorados hijos de su amigo y brille para él la luz eterna.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. El Consorcio Edificio Mitre participa con profundo dolor a su exadministrador del Consorcio y ruegan una oración en su memoria.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. Consorcio Edificio Escala participa con profundo dolor el fallecimiento de su exadministrador. Ruegan una oración en su memoria.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. El Consoricio Edificio Torre Parque I participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex administrador del Consorcio. Ruegan una oración en su memoria.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. El Consoricio Edificio Olaechea participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex administrador del Consorcio. Ruegan una oración en su memoria.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. El Consorcio Edificio Nuestra Señora del Carmen, participa con profundo dolor el fallecimiento de su exadministrador del Consorcio. Ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN, FELIPE BENICIO (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Querido padre que el Altisimo lo tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón y que haga brillar la luz que no tiene fin. Su hijo Juan Ramón, sus hermanas Carmen, Aida, Nely y su sobrina Mónica, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en Bolivia 160 (Juan Felipe Ibarra) y seran sepultados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FELIPE BENICIO(q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus hijos, Ramón, Magui, Miriam, Alejandro, Julio, Hugo, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUZMÁN, FELIPE BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus hijos Ramón, Raquel, Magui,Miriam, Julio, Alejandro y Hugo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUZMÁN, FELIPE BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su hijo Panyi, sus nietos Nico, Fiama, bisnieta Nicol participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

GUZMÁN, FELIPE BENICIO (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hermanos Víctor, Julio, Oscar, Carmen, Aída y Nélida y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en Bolivia 160 (Juan Felipe Ibarra) y seran sepultados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FELIPE BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su hermano Víctor Pastor Guzmán, sus hijos, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Su esposa Ana María Lazo, sus hijos Luis Martin, Rita Anabel, Ana Mara, h.polit. Maria de los Milagros, Diego, nietos Julieta, Mia, Benito, Melina, Agustin, Vitto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la Paz. Cobertura Caruso Cia.de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL . 4219787.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Jesús, mi amparo, mi fortaleza. Su hermana Tita López de Espeche, sus sobrinos despiden con dolor al querido Tío Poroto y ruegan por su resurreccion.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Tío Poroto que descanses en paz y que sigas alentando a tu Racing Club desde el Cielo. Sus sobrinos Gabriel y Sandra y sobrinos nietos Yamil y Valentina.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Sus vecinos de la torre MTB 1 del Barrio Belgrano Yolanda Juárez, Maria Juárez , María y flia. Trejo Galván, Carlos Vella y flia. Chochi Ayuch y flia ,Ana Banegas y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Una oración en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su esposo Mario Osorio, sus hijos Mario, Claudia y Mariela Osorio Meneghini, su hija pol Ana Paretiamczuk y sus nietas Justina y Máxima, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Compañeras de la escuela de Capacitación Informática del Poder Judicial, Ings. Lilia Palomo y Laura Sánchez Piccardi acompañan a su hija Claudia y familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las amigas del Grupo de Oración Maria Reina de la Paz, de su hija Mariela Osorio. Adela de Ruiz, Roxana Faccio, Susana Piga, Marcela Paz, acompañan a toda la familia ante lamentable pérdida, rogando oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Las amigas de su hija Mariela: Karina, Fernanda, Norita, Agustina, Silvina, Mariana, Lourdes, Lili, Belén, Julia, Angélica y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Omar, Seryi y las doradas acompañan a su querida amiga Marucha en el fallecimiento de su mamá y ruegan oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Luis Abalos, María Elida Cerro y sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis, Mini y Juan José y Martina y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan con el cariño se siempre a su hija Marucha.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus vecinos y amigos Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Yeye y Ariel y sus respectivas familias; Marta Anelli, acompañan a sus familiares en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. "Señor recíbela en tus brazos y concédele el descanso eterno". Daniel Kobylanski, Lucía Lami y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Andrea Ledesma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Claudia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Nenita querida te llevaremos siempre en nuestros corazones. CPN. Marcela Laprida, su hijo Marcelo Agustin P. Laprida, acompañan a su amiga, vecina y hermana del alma Claudia y a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su vecina y amiga Rosa Cura de Laprida, sus hijos Marcela y Osvaldo, acompañamos con oraciones a toda la familia en este dificil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Querida Nena Dios te reciba en sus brazos. Yoly Saieg de Ulman, sus hijos Luis Carlos y Pia, Ana y Leopoldo, Cristina, Maru y Alejandro y sus respectivas familias, acompañamos a los vecinos Familia Osorio en este doloroso momento.

SUÁREZ, RAMONA AURORA (q.e.p.d.) Falleció 5/5/23|. Sus hijos, Alejandro, Isabel, Virginia, Valeria, Omar, Beto, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Deán. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TORRES, JOSÉ FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Su esposa Marta, sus hijos Gilda, Rodrigo, Eliana, nietos, Marcos, Mauricio, Lourdes, Victoria, Thiago, Benicio, Nicolás, Morena, hermanos, sobrinos y sus respectivos familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs. cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

TORRES, JOSÉ FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. El Cuerpo Médico Forense participan el fallecimiento del padre de su compañero Rodrigo Torres. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, JOSÉ FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Dr. Vittorio Yanucci participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero Rodrigo Torres. Elevan oraciones en su memoria.

VITIAN, GERARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus hijos Adriana, Daniel, Max y Eliana , su nieta Sabrina y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





Invitación a Misa

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d) Falleció el 5/5/22|. A un año de tu partida a la Casa del Señor, te recordamos con mucho amor y tristeza por no tenerte con nosotros fisicamente. Siempre estas presente en nuestros corazones, en nuestas necesidades y pensando que nos dirias en tal o en cual circunstancia. Nos hscen falta tus palabras de aliento, tu fortaleza en los momentos aciagos, tu disimulada pena por tus afectos perdidos. Gracias por tus enseñanzas, por el amor a la familia y a cunatos te conocieron. Descansa en paz Madre, te lo mereces porque siempre has dado lo mejor de vos. Tus hijas Elena, Coty, Fabiana y sus queridas familias con toda la fe. Rogaremos por vos en la misa el dia 7/5/23 en la parroquia La Inmaculada a las 20 hs.

LEDESMA FAZZIO, ROLANDO "COCO" (q.e.p.d.)|l. "Tu presencia la sentiremos eternamente en nuestros corazones". Su esposa Dolly Rodriguez, sus hijas Dras Marcela y Karina Ledesma, su nieto Augusto Leiva Ledesma, invitan a las misas, que se realizarán en la Parroquia San José. Belgrano y Juncal, el día 7/5 a las 11 hs y el 8/5 a las 20 hs al cumplirse veintiún años de su fallecimiento.

MORALES RODRÍGUEZ, ELIZABETH ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Invitan a la misa en su memoria por cumplirse 18 años desde su partida hoy Domingo en la Parroquia San José de Belgrano a las 20 hs, sus hijos Malena, Sebastián, Adriana y Fernanda.

VÁZQUEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Hoy el Cielo se ilumina como un ángel hoy nos cuidas porque Dios así lo quiso, porque así en otra vida nos volvamos a encontrar. Cómo olvidar, ese último abrazo antes de partir al Cielo, hoy lo guardo aquí en mi pecho, como tantos otros recuerdos que jamás podré olvidar. Tu esposa Clara Campoya, tus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral.





Agradecimientos

Recordatorios

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (Chino) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Gracias por todo lo que fuiste con nosotros, gracias sobre todo por tu amor, tu solildaridad y tu fortaleza. Luchador incansable, una vez tomada una decisión nada te dentenia, pero siempre buscando la verdad y la justicia. tu inesperada muerte, tan repentina, nos ha dejado perdidos y sin entender como fue posible. Aunque debemos pensar que era la única forma que te podrian vencer, pero no es asi porque vives en cada uno de los que bien te amaron. Dios siempre justo será quien te cobijará y te dará el lugar que te mereces en el Cielo. A los 6 meses de tu partida. Tu esposa Elena, hijos Maxi, Diego y Mercedes, tus adorados nietos Fausto y Dante, tus hermanos y sus familias, no uniremos en oración para pedir por tu eterno Descanso.

BAZÁN, ERNESTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 1/11/22|. Papi querido a los 6 meses de tu fallecimiento desde Sgo. del Estero junto a mi esposo Diego, nuestros hijos Fausto, Dante y la familia Santiagueña te añoramos con amor y reconocimiento por todo lo que fuiste para la familia. Gracias por enseñarnos con el ejemplo que solo con honestidad, esfuerzo y respeto mutuo se consiguen buenas cosas. Cuida desde el Cielo a tu esposa Margarita, a tus hijos y nietos que te amaron y recordarán siempre por haber dado todo por nosotros. En tu memoria nos uniremos en oración para pedir a Dios que te tenga entre los elegidos. Descansa en paz.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ALBARRACÍN, RAÚL DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Sus hijos Cecilia, Martin y Natalia, su hijo Polit. Martin y su nieto Martincito part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ALBARRACÍN, RAÚL DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23| Tu paso por este mundo dejo gratos recuerdos en todos los que te conocimos. Brille para el, la luz que no tiene fin. Sus consuegros Gogui Manzur y Graciela, y sus hijos, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CLARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus hijas Silvia, Roxana, hijos pol. Fabián, sobrinos y demás fliares. COB. CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





CUELLO, CLARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|.El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las agua tranquilas me conduce. En tu casa Oh! Señor, por siempre viviré. Su hija Silvia Graciela Velis y Fabián Barrionuevo te despiden con inmenso dolor, pero con la esperanza de que el Señor te cobijara en sus brazos. Se ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron cremados.

CUELLO, CLARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. "Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mi, aunque este muerto, vivirá". Su hermana Marta, su sobrino Néstor David Musián Cuello participan con profundo dolor su fallecimiento.

CUELLO, CLARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus sobrinos Lic. Néstor David Musián Cuello, Dra. Flavia Medina participan con profundo dolor su fallecimiento.

CUELLO, CLARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. El Consejo Educativo Institucional y la comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de nuestra querida compañera SIlvia. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

ESCOBAR, MARÍA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 6/5/23|. Participan su fallecimiento. Sus hijos Alejandro, Pedro , Andrea, Riki, hijos políticos Miguel, Alicia, Silvia, Mimi nietos y demás familiares sus restos serán inhumados a las 16:30 en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por Carusso compañía de seguros. Cocheria del Plata 371. La Banda.