La fiebre mundialista llegó a la escuela de Donadeu

22/11/2022 - 16:33 Interior

Minutos antes de las 7 de este martes, los alumnos de la escuela 402 de la localidad de Donadeu (Alberdi) se congregaron en el patio de la institución para alentar a la Selección Argentina.

Pese al resultado adverso, los pequeños no pararon de alentar al equipo de Lionel Messi. Banderas, gorros, camisetas, papeles celestes y blancos no faltaron en un día que no terminó como les hubiera gustado, pero que disfrutaron en compañía de sus amigos.

Desde la institución se fomentan estas actividades en pos de generar lazos de amistad entre los estudiantes, y sumarse a la fiesta del deporte mundial. ¡Vamos Argentina!