Boca y otro dolor de cabeza en Colombia

06/04/2022 - 00:07 Mundo Boca

El defensor Carlos Zambrano le sumó otro problema más a Sebastián Battaglia en el encuentro que Boca disputó ante el Deportivo Cali. El peruano tuvo que salir con una lesión en el posterior de su pierna izquierda, producto del desgaste físico que realizó en el primer tiempo. A los 41', fue reemplazado por Nicolás Figal.

Por ahora, Kaiser es baja para el martes ante Always Ready, el ex Independiente no sería arriesgado el sábado. ¿Y entonces? Todo indica que uno de los pibes de Reserva (Alexis Alvariño lo viene haciendo de primer central pero también está Gabriel Aranda) deberá acompañar a Marcos Rojo, quien encima viene arrastrando un dolor lumbar, que no lo deja estar al 100%).

Zambrano ya venía tocado. En el partido ante Paraguay, que le dio la clasificación a Perú al repechaje, el defensor salió reemplazado a los 86 minutos y en camilla. Sin embargo, nunca se dio a conocer la lesión del Kaiser. De hecho, volvió a Boca y pudo entrenarse con normalidad, hasta poder decir presente en el partido ante Deportivo Cali.