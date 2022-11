Cómo le fue a Fernando Gago enfrentando a Boca como jugador y DT

06/11/2022 - 11:34 Mundo Boca

Para Fernando Gago no será un partido más el del Trofeo de Campeones de este domingo. Pero no solo por el hecho de tratarse de una oportunidad única para levantar su primer título con Racing -y como entrenador-, sino también porque del otro lado estará Boca, donde desarrolló la mayor parte de su carrera dejando una importante huella con sus destellos de jerarquía como mediocampista central.

Si bien cierto que el duelo en en San Luis no va ser el primero que lo tiene cara cara con el conjunto de La Ribera, no por eso dejará de ser especial. De hecho, hasta tendrá el condimento de que, además de la chance de bordarse una estrella, podría conseguir su primer triunfo chocando ante el Xeneize, a quien en las tres ocasiones previas no le pudo ganar.

Gago vs. Boca: como le fue como jugador

La primera y única vez que el actual entrenador de La Academia debió medirse ante Boca dentro de la cancha sucedió en la Superliga Argentina 2019/20. En aquella oportunidad, Gago defendía los colores de Vélez y lo enfrentó también por la jornada 13, en el Estadio José Amalfitani. El exvolante fue titular y jugó los 90 minutos en lo que terminó siendo empate 0-0.

Cabe recordar que Gago debutó con la camiseta azul y oro en diciembre de 2004. Luego pasó por Real Madrid, Roma, Valencia, Vélez, nuevamente Boca y un segundo ciclo con el Fortín hasta su retiro en noviembre de 2020.

Gago vs. Boca: los dos antecedentes como DT de Racing

Ya con el buzo de DT, el destino lo volvió a cruzar con el equipo ahora dirigido por Hugo Ibarra dos veces. La primera y más doloras fue en mayo de este año, por la semifinales de la Copa Liga Profesional que se llevó a cabo en la cancha de Lanús.

En aquel duelo eliminatorio, el Racing de Gago fue superior a lo largo de los 90 minutos, pero Boca resistió, la historia terminó 0-0 y finalmente, gracias a un Agustín Rossi que se hizo fuerte en los penales, los de La Ribera pasaron a la final (6-5 en la definición).

Y el segundo y último enfrentamiento data de hace tan solo algunas semanas atrás, por la 13º fecha de la Liga Profesional. El 14 de agosto, en el Cilindro, se vivió un clásico que no brilló desde el juego pero que estuvo plagado de emociones y polémicas, como lo fue el penal a Sebastián Villa en el último suspiro que reclamó todo Boca. Finalmente, fue una nueva igualdad en cero.

En resumen, los tres cruces de Gago frente al equipo en el que se formó terminaron 0-0, aunque uno le significó despedirse de la competencia.