Paulo Díaz se mostró contento por el resultado final en Santiago

17/04/2021 - 01:12 Mundo River

River plate encontró anoche en Santiago una goleada de 5 a 0, lo que le permitió volver a la Capital Federal con una sonrisa de oreja a oreja.

El defensor riverplatense Paulo Díaz se mostró exultante tras el triunfo, del cual dijo que fue un justo resultado que se lo buscó desde un inicio, pero que se dio recién en el complemento.

“La verdad que en la primera parte, a pesar de que intentamos buscar el arco de enfrente, se nos hizo cuesta arriba porque Central se metió en el fondo, se cerró bien, y ello nos complicó un poco”, indicó el defensor chileno.

Díaz agregó: “La verdad que nos costó encontrar la apertura en el marcador por lo que decía anteriormente, pero una vez que se dio el gol, pudimos encontrar los huecos necesarios para seguir anotando. Creo que ello también se dio porque el rival se dio cuenta de que debía salir también a intentar sumar. En este afán nosotros jugamos más cómodos y pudimos hacer daño. Encontramos los espacios y la verdad que nos vamos contentos con este gran resultados que conseguimos”, indicó.

Para el defensor de la entidad de Núñez el triunfo lo motiva para encara de la mejor manera la Copa Libertadores de América. “Sumamos puntos valiosos en esa semana que nos permiten llegar a la Copa con mucha confianza, pensando en tener un buen debut”, consideró.

Finalmente, Paulo Díaz habló de su momento personal en la entidad de Núñez. “La verdad es que me estoy sintiendo muy bien en River. Estoy muy contento con mis compañeros, con el cuerpo técnico. También me pasa que creo que como jugador he crecido y aporto lo mío al equipo. Pienso que en la cancha estoy dando todo y dejando en claro que mi trabajo es serio y que le puede aportar para el esquema del club. Espero seguir teniendo buenos rendimientos para el beneficio del equipo y seguir firme”, dijo.l