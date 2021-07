Marcelo Gallardo se sorprendió por el aislamiento

06/07/2021 - 02:01 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo ayer que si hubiese sabido que el plantel iba a tener que hacer una cuarentena de siete días a su regreso de Orlando, antes de jugar con Argentinos Juniors por octavos de final de Copa Libertadores, se habría “realizado una preparación diferente”.

“Estamos en esa coyuntura de ver qué es lo que va a pasar, porque nosotros nos fuimos con una idea y ahora nos encontramos con otra. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a las cuestiones que correspondan”, dijo Gallardo en una entrevista con el programa River Monumental.

“No voy hablar mucho del tema -aseveró- porque considero que no lo debo hacer, sino que los que tienen que hablar son nuestros directivos, que fueron los que de alguna manera tuvieron el acuerdo para que nosotros podamos salir del país”.

En cuanto al tema de los jugadores de la selección y cuándo se sumarán al grupo, contó que ahora “habrá que ver cómo se resuelve eso”.

“Nosotros salimos con una idea, porque eso era lo que estaba establecido, pero eso no lo podemos hacer y tenemos que aislarnos. Teníamos la programación de un partido amistoso el viernes con Huracán que tampoco vamos a poder hacer. Era un partido importante para nosotros, previo a lo que va a ser el arranque en la Copa Libertadores”, explicó.

“Igual yo no me enojo más. Soy un tipo muy feliz como para enojarme a cada rato, pero está claro que la planificación cambia. Porque si depende de nosotros, es problema mío; ahora, cuando depende de los demás, ya no lo es”, argumentó.

Consultado sobre si hubiera ido igual a la pretemporada sabiendo de las complicaciones actuales, sostuvo que “cuando son claras las reglas está todo bien, pero cuando no son claras y te las van cambiando, es medio complicado”.

“Seguramente nos adaptaremos, primero porque si bien va a ser un cambio que no teníamos pensado, iremos adecuándonos y yo creo que nos vamos a enfocar claramente en esa semana también. Y si bien va a ser largo, vamos a estar bien Y a veces, te guste o no, tenés que aceptarlo”, completó.

El DT se mostró contrariado por haberse enterado tarde acerca del cumplimiento de la medida.l