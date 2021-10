La confesión de Girotti: “Me sentía un poco bajo de confianza”

09/10/2021 - 23:46 Mundo River

River se llevó tres puntos de oro ante Banfield y con un equipo que se armó con varios suplentes por las ausencias de muchos de los habituales titulares ya sea por lesión o por la convocatorias a los seleccionados que participan de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Y justamente el que aprovechó ayer la oportunidad de arrancar desde el comienzo fue el delantero Federico Girotti. El autor de la jugada que terminó en gol en contra de Canto, admitió en la entrevista con la TV al final del partido que estaba bajo de confianza debido a la falta de gol.

"A mí me sirve para volver a ganar confianza, hacía muchos partidos que no hacía un gol, me sentía un poco bajo de confianza. Es todo de la cabeza, si estoy bien, puedo responder adentro de la cancha", expresó el joven atacante de los "millonarios".

Luego agregó: ""Fue un partido durísimo, los centrales de ellos son dos bestias, era un partido para luchar, para correr y se hizo duro".

Cuando analizó la jugada que terminó en gol en contra y que le sirvió a River para festejar y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, Girotti afirmó: "Iba al arco, así que me debería pertenecer. Creo que era un partido clave para nosotros, nos faltó medio equipo y lo supimos aprovechar. Fue un partido complicadísimo, ellos en su cancha, con su gente y nos atacaron. Supimos aprovechar en los momentos justos, atacamos de contra".

Girotti también se robó todas las miradas cuando después de que River se puso en ventaja con la jugada que hizo para el gol en contra de Canto, se puso la pelota debajo de la camiseta y se lo dedicó a su novia, Pilar Batalla, la hermana del arquero Augusto que hoy está en las filas de San Lorenzo de Almagro.

"Le quiero mandar saludos a mi novia, que estamos esperando un hijo y se lo dedico a ella", expresó el goleador que ayer cubrió las ausencias de quienes son los que ultimamente tienen mayores chances de jugar en el ataque como Brian Romero, Matías Suárez y Julián Álvarez.

Girotti jugó un gran partido, a los 18 minutos del primer tiempo capturó un rebote de Altamirano y luego de eludirlo con una gambeta, definió casi sin ángulo, la pelota finalmente ingresó luego de un mal despeje de Canto.